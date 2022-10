Les règles strictes de Kim Kardashian pour entrer dans son manoir entièrement blanc de 60 millions de dollars, sans téléphone ni nourriture à proximité de meubles luxueux

ALORS vous voulez rendre visite à Kim Kardashian chez elle ? Préparez-vous à suivre des règles strictes.

La star de télé-réalité, qui s’est battue pour obtenir la propriété exclusive du manoir de Los Angeles de 60 millions de dollars qu’elle partageait autrefois avec l’ex Kanye West, oblige les amis, la famille et les visiteurs à respecter un ensemble spécifique de directives avant d’entrer et à l’intérieur.

Kim Kardashian a donné aux gens un aperçu de son manoir californien via Vogue.

Kim a obtenu la succession dans le cadre de son divorce avec Kanye West

De nombreuses règles doivent simplement s’occuper de garder l’endroit propre.

Le méga manoir, qu’elle et Ye ont acheté en 2013 pour seulement 20 millions de dollars, a subi quatre ans de rénovations extravagantes, pour finalement refléter l’amour de Kim pour les couleurs et les tons neutres.

L’année dernière, Kim est allée sur Instagram pour partager une photo de son salon, composé d’un tapis blanc, de trois chaises blanches, d’une table basse blanche, d’un tableau blanc, d’une cheminée blanche vide et de murs blancs.

Kim, 41 ans, a déclaré que l’espace était sa “pièce préférée dans ma maison”, mais quiconque entre dans la pièce ferait mieux d’être prudent.

Et cette règle s’applique particulièrement à ses quatre jeunes enfants, à qui il est interdit de jouer à proximité de l’espace blanc.

Ne fais pas ce que fait Kim. Le directeur de la réalité a pour règle de salir quoi que ce soit

Kim et Kanye partagent les filles North, 9 ans, et Chicago, 4 ans, et les fils Saint, 6 ans, et Psalm, 3 ans.

Dans un article sur son ancien blog, elle a partagé : « Nos goûts en matière de décoration intérieure ont tendance à être minimalistes et modernes, mais la salle de jeux des enfants est la seule pièce de la maison où je les laisse se déchaîner.

“C’est là que se trouvent tous les marqueurs, peintures et couleurs… Une fois qu’ils ont fini là-bas, ils n’ont plus envie de prendre un stylo sur nos meubles blancs, lol!”





Jetez un œil à certaines des autres règles strictes de Kim.

PAS DE CROCHET

Cela a pris un certain temps, mais Kim a finalement ouvert ses portes et laissé entrer les gens

Une règle originale qui semblait faite pour être enfreinte était l’interdiction par Kim de toute photo de l’endroit.

Même sa propre équipe de réalité n’avait pas le droit de montrer l’intérieur de leur maison.

C’est-à-dire jusqu’à ce que Kanye lui-même enfreigne cette règle, partageant trois photos de la maison peu de temps après la fin des rénovations.

Kim a immédiatement riposté à son mari de l’époque, le réprimandant pour avoir enfreint la règle n°1.

“Hummm bébé. Nous avions pour règle de ne pas montrer notre maison sur les réseaux sociaux !” a-t-elle tweeté. “Soooo pouvons-nous maintenant autoriser le tournage de KUWTK à la maison?”

Elle a ajouté un emoji qui pleure et rit.

Depuis lors, la star a laissé les caméras cliquer à plusieurs reprises, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de sa demeure.

PAS DE TÉLÉPHONE AU DÎNER

Kim Kardashian assiste à la BeautyCon de Los Angeles en 2018

Kim n’a peut-être jamais rencontré de selfie qu’elle n’aimait pas, mais quand vient le temps du repas de famille, tous les téléphones doivent s’éteindre.

Lors d’un panel à Beautycon 2018, la mère de quatre enfants a partagé quelques conseils qui lui ont été donnés: «Si vous recevez un appel téléphonique… et que vous dînez tous ensemble, ne vous levez jamais et ne partez pas et prenez l’appel ou prenez-le au table parce que [if you do] vous montrez à vos enfants que cet appel téléphonique est plus important qu’eux.

Kim a avoué que, tout comme lorsqu’elle grandissait, ses enfants avaient certaines heures sociales fixes.

Interdiction de téléphoner en mangeant

“Je me souviens avoir grandi, [with] notre téléphone à la maison, j’avais des règles », a-t-elle expliqué. « Il y avait des heures de téléphone. Et donc il devrait y avoir des heures de téléphone portable. Vous ne devriez jamais dormir à côté de votre téléphone.

La femme d’affaires occupée applique cette règle en exigeant que ses enfants laissent leurs téléphones dans la cuisine la nuit, avec la promesse que le parent protecteur les rendra le matin après avoir partagé un petit-déjeuner en famille.

PAS DE SECRETS À DÉVERSER

Hulu

Kim demande aux invités et aux visiteurs de signer une NDA promettant leur silence

Avant de se mettre à l’aise dans la maison de Kim, les invités devraient d’abord signer un accord de non-divulgation, promettant de garder leurs conversations confidentielles.

“Kim n’est pas très populaire auprès des mères de beaucoup d’amis de ses enfants, car elle est tellement paranoïaque à l’idée même d’avoir une conversation basique avec eux”, a précédemment déclaré une source à RadarOnline.com.

Une NDA typique menace de représailles ou même de poursuites judiciaires si des informations confidentielles sont d’une manière ou d’une autre divulguées ou divulguées.

On ne sait pas exactement ce qu’il y a sur les documents de Kim.

PAS DE BIJOUX

Suite au vol effrayant de Kim sous la menace d’une arme à Paris, la pionnière de la mode a institué une nouvelle règle pour sa vie à la maison : pas de bijoux fantaisie ou coûteux à l’air libre.

Kim aurait mis en place la politique à la maison de Hidden Hills parce qu’elle ne veut pas que ce soit une cible pour les voleurs.

Selon TMZ à l’époque: “Les très rares bijoux que Kim possède encore sont stockés ailleurs – sous surveillance constante – avec des mesures de sécurité très élaborées pour y accéder.”

En octobre 2016, deux hommes ont fait irruption dans sa chambre d’hôtel parisienne, où elle était seule.

Après avoir pris sa bague de fiançailles de 8 millions de dollars, les voleurs ont attrapé Kim, qui a ensuite été ligotée, bâillonnée et jetée dans une salle de bain.

Finalement, 12 personnes ont été arrêtées pour avoir comploté pour voler Kim.