Les règles strictes de Big Brother pour les nouveaux colocataires révélées avec une panne de style Love Island et des mois de soutien après le spectacle

BIG Brother a révélé ses règles strictes pour son tout nouveau groupe de colocataires – y compris une coupure des réseaux sociaux à la Love Island.

L’émission de téléréalité emblématique revient ce dimanche sur ITV2 après avoir été interrompue pendant près de cinq ans.

Avec des photos aériennes montrant la toute nouvelle maison en voie d’achèvement, les candidats de cette année se sont désormais cachés.

Mais avant que les colocataires n’emménagent dans la maison de télévision, les patrons ont révélé un ensemble strict de mesures de santé et de sécurité.

Des professionnels de la santé mentale agréés seront présents tout au long de la série et tous les candidats ont subi une évaluation psychologique.

Une coupure des réseaux sociaux a été imposée, les amis et la famille des colocataires étant empêchés de publier sur leurs comptes de réseaux sociaux.

Les espoirs ont également reçu une formation sur le respect et l’inclusion ainsi qu’un briefing approfondi de la part de l’équipe Big Brother Senior.

Lorsqu’ils quitteront la maison, les colocataires recevront une formation sur mesure sur la manière de gérer les médias sociaux et la presse.

Ils subiront également immédiatement une séance de contrôle obligatoire avec un professionnel de la santé mentale.

Même après la fin de la série, les colocataires continueront de recevoir le soutien du responsable du bien-être de Big Brother pendant une période de 14 mois après la fin de la série.

Les mesures sont similaires à celles actuellement utilisées par Love Island, également diffusée sur ITV2.

Un porte-parole de Big Brother a déclaré : « Les protocoles de protection sociale en place pour les colocataires de Big Brother ont évolué au cours des plus de 20 ans d’histoire mondiale de la série.

« Les protocoles en place pour la série ITV 2023 ont été évalués et examinés avec l’équipe de conformité et de devoir de diligence d’ITV, les professionnels de la santé mentale engagés pour cette série et l’équipe de protection sociale de Big Brother, y compris le responsable de la protection sociale de Banijay UK. »

Big Brother sera lancé ce dimanche à 21h sur ITV1, ITV2 et ITVX avec AJ Odudu et Will Best pour la présentation des tâches.

Il avait été précédemment révélé comment l’émission de lancement serait préenregistrée samedi, ce qui constitue un énorme bouleversement.

