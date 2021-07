« Les règles sont des règles »: Biden se lance dans l’interdiction du cannabis sensation de sprint aux États-Unis alors qu’un organisme antidopage est accusé de RACISME

Lorsqu’on lui a demandé si l’interdiction de Richardson, qui coûterait probablement sa participation au 100 mètres féminin aux Jeux olympiques de Tokyo, était juste, Biden a répondu en disant: « Les règles sont les règles. » Il a ajouté qu’il fallait débattre s’ils devaient rester ainsi, mais a doublé sa remarque initiale selon laquelle la règle était enfreinte.

« Est-ce qu’ils doivent rester les règles est une autre question, mais les règles sont les règles », Biden a déclaré, félicitant Richardson, qui a admis avoir ingéré de la marijuana pour faire face à la mort de sa mère biologique, pour la façon dont elle a réagi.

Nouveau : j’ai demandé @POTUS s’il pensait @itskerriiLa suspension de ‘s était juste ? Biden a déclaré que les « règles sont les règles », mais s’est demandé si elles devaient rester ainsi. « J’étais vraiment fier de la façon dont elle a répondu », ajoute-t-il. pic.twitter.com/3HNIzTbeCw – Bo Erickson CBS (@BoKnowsNews) 3 juillet 2021

L’athlète de 21 ans a réussi un temps de 10,86 secondes alors qu’elle dominait la course de 100 m lors des essais olympiques américains en Oregon le mois dernier. Cependant, après que son test pour la marijuana – une substance interdite en vertu des règles de l’Association mondiale antidopage (AMA) – soit revenu positif plus tôt cette semaine, son résultat de qualification grésillant a été annulé.

Richardson a accepté de recevoir des conseils et s’est vu imposer une interdiction de 30 jours à compter du 28 juin. L’interdiction expire avant que l’épreuve du 100 m n’ait lieu le 30 juillet et avant le début du relais 4×100 féminin. Cependant, étant donné que le résultat de Richardson lors de la course d’essai a été retiré du protocole, sa place individuelle sera probablement prise par la quatrième place puisque les trois premiers athlètes à l’essai se qualifient automatiquement pour les Jeux.

Richardson peut encore concourir au relais. S’adressant à NBC vendredi, elle a dit qu’elle serait « reconnaissant » si l’équipe des États-Unis la sélectionne pour le relais, mais ce sont généralement les coureurs qualifiés qui composent l’équipe.

Commentant son interdiction, Richardson a déclaré qu’elle était dans un état de trouble émotionnel lorsqu’elle a eu recours à la marijuana pour faire face à la perte de sa mère biologique, décédée une semaine seulement avant le procès. Ce qui a aggravé les choses, a déclaré Richardson, c’est qu’elle avait appris le décès de sa mère par un journaliste.

La suspension de Richardson quelques semaines avant les Jeux olympiques n’a fait qu’envoyer des ondes de choc dans la communauté sportive américaine, mais a suscité des critiques bipartites et même des accusations de racisme systémique.

Les représentants démocrates Alexanderia Ocasio-Cortez et Jamie Raskin ont écrit une lettre à l’USADA et à l’AMA, qualifiant l’interdiction de « Interdiction archaïque de l’USADA sur l’usage du cannabis. » Soulignant que le cannabis n’est pas une drogue améliorant les performances, les législateurs ont fait valoir que le fait que l’AMA n’interdise pas l’alcool et les autres drogues « reflète les lois et politiques antidrogue qui ont historiquement ciblé les communautés noires et brunes tout en tolérant largement la consommation de drogue dans les communautés blanches. »

NOUVEAU: @AOC et @RepRaskin écrit une lettre à @usantidopage & l’Agence mondiale antidopage, les exhortant à « reconsidérer [Sha’Carri] La suspension de Richardson. » « Le traitement divergent de la consommation récréative d’alcool et de marijuana reflète des stéréotypes obsolètes sur les produits du cannabis. » pic.twitter.com/bwCtEAbkYx – Kevin Frey (@KevinFreyTV) 3 juillet 2021

L’amateur de mauvaises herbes et entrepreneur Seth Rogen a été encore plus franc dans ses critiques, tweetant que c’était « fou » pour que Team USA démarre Richardson « sur la pensée enracinée dans la haine. »

« C’est quelque chose dont ils devraient avoir honte. De plus, si l’herbe te rendait rapide, je serais FloJo. a-t-il déclaré dans un message qui est rapidement devenu viral.

L’idée que l’herbe est une « drogue » problématique est enracinée dans le racisme. Il est insensé que Team USA disqualifie l’un des athlètes les plus talentueux de ce pays pour avoir pensé qu’il était enraciné dans la haine. C’est quelque chose dont ils devraient avoir honte. Et si l’herbe te rendait rapide, je serais FloJo. https://t.co/swDLNoVcV3 – Seth Rogen (@Sethrogen) 2 juillet 2021

