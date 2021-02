Les règles relatives aux visites dans les foyers de soins pourraient être assouplies en quelques semaines, selon le ministre

Helen Whately a laissé entendre que les règles sur les visites à domicile pourraient être assouplies en quelques semaines, ce qui permettrait davantage de contacts entre les personnes et les parents âgés qui ont reçu une première dose d’un vaccin Covid.

La ministre des soins a déclaré qu’elle «voulait vraiment, vraiment ouvrir» les maisons d’habitation lorsque l’Angleterre quitterait le verrouillage national et a insisté sur le fait que cela pourrait être fait avant que les personnes vulnérables à la maladie ne reçoivent leur deuxième coup.

Pendant le verrouillage national, tous les foyers de soins ont reçu pour instruction de permettre des visites à distance socialement à l’extérieur, y compris des visites de fenêtres et l’utilisation de «modules de visite».

Pressé de savoir quand serait le moment le plus tôt possible, les gens pourraient voir leurs proches dans des maisons de retraite, a déclaré Mme Whately. Nouvelles du ciel: «Je veux vraiment, vraiment m’ouvrir davantage aux visites dans les maisons de retraite.

«Pour être clair, nous nous sommes assurés que les visites peuvent se poursuivre même pendant ce verrouillage national, mais je reconnais que ce n’est pas le type normal de visite, il faut utiliser des écrans et des modules de visite, ou à travers les fenêtres si les maisons de soins ne disposent pas de ces installations.

«Mais ce que je veux faire à la sortie du verrouillage national, c’est aussi augmenter le nombre de visites. Je ne vois pas qu’il faille attendre la deuxième dose de vaccination. Je veux que nous nous ouvrions plus tôt que cela.

«Je suis déterminé à ce que nous puissions voir les gens revenir pour pouvoir à nouveau se tenir la main et voir quelqu’un que vous n’avez pas pu voir beaucoup ces derniers mois et l’année dernière. Je veux vraiment que cela se produise.

«Il y a encore un moyen de voir, par exemple, si le vaccin empêche les gens d’être contagieux et comment il joue», dit-elle. Petit-déjeuner BBC.

«Les visites se feront étape par étape et, par exemple, lorsque les gens reviendront à des visites plus normales, nous demanderons toujours aux gens d’utiliser l’EPI et de suivre ce genre de procédures.»