Les règles proposées garderaient la dette médicale hors des rapports de crédit : Shots

Michael A. McCoy/Getty Images

L’administration Biden a annoncé jeudi une initiative majeure visant à protéger les Américains de la dette médicale, décrivant envisage de développer règles fédérales interdisant aux factures médicales impayées d’affecter les cotes de crédit des patients.

La réglementation, si elle est adoptée, pourrait potentiellement aider des dizaines de millions de personnes qui ont des dettes médicales sur leurs rapports de crédit, en éliminant les informations qui peuvent faire baisser les scores des consommateurs et rendre plus difficile pour beaucoup de trouver un emploi, de louer un appartement ou d’obtenir une voiture. prêt.

De nouvelles règles représenteraient également l’une des actions fédérales les plus importantes pour lutter contre la dette médicale, un problème qui pèse sur environ 100 millions de personnes et oblige des légions à assumer un travail supplémentaire, à abandonner leurs maisons et à rationner la nourriture et d’autres produits essentiels, selon KFF Health News. -Enquête NPR trouvée.

« Personne dans ce pays ne devrait avoir à s’endetter pour obtenir les soins de santé de qualité dont il a besoin », a déclaré la vice-présidente Kamala Harris, qui a annoncé ces nouvelles mesures aux côtés de Rohit Chopra, chef du Bureau de protection financière des consommateurs, ou CFPB. L’agence sera chargée d’élaborer les nouvelles règles.

« Ces mesures amélioreront les cotes de crédit de millions d’Américains afin qu’ils puissent mieux investir dans leur avenir », a déclaré Harris.

L’adoption de nouvelles réglementations peut être un processus long. Les responsables de l’administration ont déclaré jeudi que les nouvelles règles seraient élaborées l’année prochaine.

Une mesure aussi agressive visant à restreindre les rapports de solvabilité et le recouvrement des dettes par les hôpitaux et autres prestataires médicaux suscitera presque certainement l’opposition de l’industrie.

Dans le même temps, le Bureau de protection financière des consommateurs, créé en réponse à la crise financière de 2008, est sous le feu des critiques des Républicains, et son avenir pourrait être compromis par un cas devant la Cour suprême, dont la majorité conservatrice a rogné les pouvoirs réglementaires fédéraux.

Mais la décision de l’administration Biden a suscité de vifs éloges de la part des groupes de patients et de consommateurs, dont beaucoup font pression depuis des années pour que le gouvernement fédéral renforce les protections contre la dette médicale.

« Il s’agit d’une étape importante dans nos efforts collectifs et apportera un soulagement immédiat aux personnes dont le crédit a été injustement touché simplement parce qu’elles sont tombées malades », a déclaré Emily Stewart, directrice exécutive de Community Catalyst, une organisation à but non lucratif de Boston qui a contribué à diriger le système médical national. efforts en matière d’endettement.

L’évaluation du crédit, une menace conçue pour inciter les patients à payer leurs factures, est la tactique de recouvrement la plus couramment utilisée par les hôpitaux, un Analyse de KFF Health News a montré.

« Les rapports de solvabilité négatifs sont l’un des plus gros problèmes pour les patients ayant des dettes médicales », a déclaré Chi Chi Wu, avocat principal au National Consumer Law Center. « Lorsque les consommateurs nous parlent de dettes médicales, ils parlent souvent des conséquences dévastatrices qu’un mauvais crédit dû à des dettes médicales a eu sur leur vie financière. »

Même si une seule marque noire sur une cote de crédit n’a pas d’effet énorme pour certaines personnes, l’impact peut être dévastateur pour ceux qui ont d’importantes factures médicales impayées. Il existe de plus en plus de preuves, par exemple, que les cotes de crédit dégradées par la dette médicale peuvent menacer l’accès des personnes au logement et alimentent le sans-abrisme dans de nombreuses communautés.

Parallèlement, les chercheurs du CFPB avoir trouvé que la dette médicale – contrairement à d’autres types de dette – ne prédit pas avec précision la solvabilité d’un consommateur, ce qui remet en question son utilité dans un rapport de crédit.

Les trois plus grandes agences de crédit – Equifax, Experian et TransUnion – ont déclaré qu’elles cesseraient d’inclure certaines dettes médicales dans les rapports de crédit à partir de l’année dernière. Les dettes exclues comprenaient les factures payées et celles inférieures à 500 $.

Mais les actions volontaires des agences ont laissé de côté des millions de patients avec des factures médicales plus élevées sur leurs rapports de crédit. Et de nombreux défenseurs des consommateurs et des patients ont appelé à davantage d’actions.

Le National Consumer Law Center, Community Catalyst et une cinquantaine d’autres groupes en mars envoyé des lettres au CFPB et à l’IRS, appelant à une action fédérale plus forte pour freiner le recouvrement des dettes des hôpitaux.

Les dirigeants des États ont également pris des mesures pour étendre la protection des consommateurs. En juin, le Colorado a adopté une projet de loi pionnier qui interdit que les dettes médicales soient incluses dans les rapports de crédit des résidents ou prises en compte dans leurs cotes de crédit.

De nombreux groupes ont exhorté le gouvernement fédéral à interdire aux hôpitaux exonérés d’impôt de vendre la dette de leurs patients ou de refuser des soins médicaux aux personnes ayant des factures en souffrance, des pratiques qui restent répandues aux États-Unis, a découvert KFF Health News.

Les dirigeants d’hôpitaux et les représentants du secteur du recouvrement de créances ont averti que de telles restrictions sur la capacité des prestataires médicaux à payer leurs factures pourraient avoir des conséquences inattendues, comme inciter davantage d’hôpitaux et de médecins à exiger un paiement initial avant de prodiguer des soins.

Des exigences de crédit plus souples pourraient également permettre aux consommateurs qui ne peuvent pas supporter davantage de dettes d’obtenir plus facilement des prêts qu’ils ne seraient peut-être pas en mesure de rembourser, ont prévenu d’autres.

« Il est regrettable que le CFPB et la Maison Blanche ne prennent pas en compte l’ensemble des conséquences qui résulteraient si les prestataires médicaux étaient pointés du doigt dans leur facturation, par rapport à d’autres professions ou secteurs », a déclaré Scott Purcell, directeur général d’ACA International, l’association. la principale association professionnelle de l’industrie de la collection.

Tasos Katopodis/Getty Images pour Community Catalyst

À propos de ce projet

« Diagnosis: Debt » est un partenariat de reportage entre KFF Health News et NPR explorant l’ampleur, l’impact et les causes de la dette médicale en Amérique.

La série s’appuie sur des sondages originaux de KFF, des archives judiciaires, des données fédérales sur les finances des hôpitaux, des contrats obtenus grâce à des demandes d’archives publiques, des données sur les systèmes de santé internationaux et une enquête d’un an sur l’aide financière et les politiques de collecte de plus de 500 hôpitaux à travers le pays. .

Des recherches supplémentaires ont été menée par l’Institut Urbainqui a analysé l’agence de crédit et d’autres données démographiques sur la pauvreté, la race et l’état de santé pour KFF Health News afin d’explorer où la dette médicale est concentrée aux États-Unis et quels facteurs sont associés à des niveaux d’endettement élevés.

L’Institut JPMorgan Chase enregistrements analysés à partir d’un échantillon de titulaires de cartes de crédit Chase pour examiner comment les soldes des clients peuvent être affectés par des dépenses médicales importantes. Et le projet CED, une organisation à but non lucratif de Denver, a travaillé avec KFF Health News sur une enquête auprès de ses clients pour explorer les liens entre la dette médicale et l’instabilité du logement.

Les journalistes de KFF Health News ont travaillé avec des chercheurs d’opinion publique de KFF pour concevoir et analyser le «Enquête KFF sur la dette des soins de santé» L’enquête a été menée du 25 février au 20 mars 2022, en ligne et par téléphone, en anglais et en espagnol, auprès d’un échantillon représentatif à l’échelle nationale de 2 375 adultes américains, dont 1 292 adultes ayant actuellement des dettes en matière de soins de santé et 382 adultes bénéficiant de soins de santé. dettes au cours des cinq dernières années. La marge d’erreur d’échantillonnage est de plus ou moins 3 points de pourcentage pour l’échantillon complet et de 3 points de pourcentage pour les personnes ayant une dette actuelle. Pour les résultats basés sur des sous-groupes, la marge d’erreur d’échantillonnage peut être plus élevée.

Les journalistes de KFF Health News et de NPR ont également mené des centaines d’entretiens avec des patients à travers le pays ; s’est entretenu avec des médecins, des leaders de l’industrie de la santé, des défenseurs des droits des consommateurs, des avocats spécialisés dans les dettes et des chercheurs ; et examiné de nombreuses études et enquêtes sur la dette médicale.

Actualités KFF Santé est une salle de rédaction nationale qui produit un journalisme approfondi sur les questions de santé et constitue l’un des principaux programmes opérationnels de KFF, une source indépendante de recherche, de sondages et de journalisme sur les politiques de santé. En savoir plus sur KFF.