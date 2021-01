Les règles parentales brutales de Gordon Ramsay – de l’interdiction d’héritage aux enfants en économie

Gordon Ramsay a des règles strictes dans sa cuisine – mais ce n’est rien comparé à ce à quoi ses enfants doivent faire face.

Le chef millionnaire est catégorique sur le fait que ses enfants ne le lessiveront pas, ce qui est assez juste, mais certains pensent qu’il est peut-être allé trop loin avec son style parental.

Gordon et sa femme Tana sont les parents de Megan, 23 ans, les jumeaux Jack et Holly, Matilda, 17 ans et le bébé Oscar.

Et si leur couvée n’était pas déjà assez grande, Gordon a révélé cette semaine que Tana demandait un sixième bébé à lockdowm.

Le chef de la télévision établira la loi sur la nouvelle émission de la chaîne 4, 24 heures de Ramsay en enfer et en arrière ce soir – et ses enfants ne sont pas impitoyables.

Qu’il s’agisse de les forcer à s’asseoir dans des sièges économiques sur les vols ou de leur interdire d’hériter de son argent, voici un aperçu des techniques parentales de Gordon.

Il n’y a aucun avantage à être le fils d’un célèbre restaurateur, car Gordon a dit à ses enfants de « baiser et de trouver un emploi ».

Beaucoup ont estimé que Gordon était allé trop loin dans ses commentaires, car il a révélé qu’il avait expressément interdit à ses enfants de lui demander un emploi.

S’exprimant à la radio américaine, Gordon a admis: «Je suis ferme, je suis juste et je vais vous donner tout ce que j’ai pour vous amener au sommet.

« Et c’est tout, pas de taureaux ** t. Je prends beaucoup de reproches pour être franc et honnête, mais je ne suis pas inquiet pour cette putain de génération de flocons de neige. »

Il a ajouté: « C’est comme ne pas employer les enfants. Je ne veux pas que le personnel pense: ‘F ** k c’est l’enfant de Ramsay, nous ne pouvons pas leur dire.

« Vous voulez travailler dans cette entreprise? Vous allez voir un autre chef, apprenez quelque chose de différent et revenez avec quelque chose de nouveau pour améliorer l’entreprise. » mars 2019

Dans l’un de ses mouvements les plus controversés, Gordon a déclaré que ses enfants n’obtiendraient rien dans son testament.

C’est vrai, lorsque le célèbre chef meurt, il ne remettra pas sa vaste fortune à ses enfants

«Cela ne leur va certainement pas, et ce n’est pas méchant; c’est pour ne pas les gâter », a-t-il déclaré au Telegraph.

« La seule chose que je suis d’accord avec Tana, c’est qu’ils reçoivent un acompte de 25% sur un appartement, mais pas sur tout l’appartement. »

Gordon est un fervent partisan des organismes de bienfaisance, ce qui semble un endroit très digne pour son argent.

Gordon aime un peu le luxe pour lui-même, mais les enfants doivent le gagner.

Le chef de la télévision a suscité la controverse en avril 2017 lorsqu’il a révélé qu’il obligeait les enfants à s’asseoir en classe économique pendant que lui et Tana profitaient de sièges de première classe.

Il a justifié sa décision en affirmant que les enfants n’avaient pas travaillé assez dur pour se le permettre.

« Je tourne à gauche avec Tana et ils tournent à droite et je dis à l’hôtesse en chef: » Assurez-vous que ces petits f *** ers ne s’approchent pas de nous, je veux dormir dans cet avion « », a-t-il dit.

«J’ai travaillé mon putain de cul pour m’asseoir aussi près du pilote et vous l’appréciez davantage quand vous vous êtes greffé.

Gordon a pris beaucoup de bâton pour ses commentaires, puis a riposté aux critiques de la façon dont il élevait sa progéniture, insistant sur le fait qu’il n’était pas gêné et voulait «les garder réels».

«Je dois garder les choses réelles avec les enfants, et je pense aussi que les enfants de cinq, six et sept ans, habitués à la première classe et à ces grands sièges, ils n’ont pas besoin d’espace, ils se divertissent sur leur iPad », avait-il déclaré au Mirror à l’époque.

«Alors, j’aime réfléchir à ce que vous pouvez faire avec l’argent lorsque vous atterrissez, plutôt que de payer des milliers de dollars pour que huit, neuf enfants de dix ans siègent en première classe.

« Je ne veux pas qu’ils soient assis là avec un menu f ** king de 10 plats avec du champagne. »

Gordon a clairement indiqué qu’il n’était certainement pas un fan des végétariens, leur donnant une fois de la viande dans une émission de télévision.

L’une de ses pires craintes est que l’un d’eux annonce qu’il ne mange plus de viande, il a donc une punition assez sévère en tête.

«Mon plus grand cauchemar serait si les enfants venaient me voir et me disaient« Papa, je suis végétarien ». Ensuite, je les asseyais sur la clôture et je les électrocutais. «

Dès son plus jeune âge, il a éduqué les enfants sur la provenance de leur nourriture.

Il a même provoqué la controverse en 2005 en leur faisant dire au revoir à leurs dindes – et Tilly n’était qu’un tout-petit.

« Bye bye dindes », dit Gordon, avant d’ajouter: « A bientôt dans le four! »

Peut-être la chose la plus choquante de la liste, le célèbre chef grossier a interdit à ses enfants de jurer.

Gordon a même eu une émission intitulée The F-Word en raison de sa notoriété pour ses paroles grossières.

Mais c’est un cas de «faire ce que je dis pas ce que je fais» car ses enfants ont un vocabulaire beaucoup plus agréable.

«Jurer est le langage de l’industrie. Tant que nous serons en vie, cela ne changera pas. Vous devez être bruyant pour obtenir des résultats», a expliqué Gordon.

« Ils savent que j’ai dit de mauvais mots. Je dis que c’est un langage de l’industrie. Ils ne jurent pas. Ils ne se promènent pas en criant le f-mot. »

Gordon a même son mot à dire sur qui ses enfants sortiront.

Les Ramsay sont réputés pour être de très bons amis avec David et Victoria Beckham, ce qui signifie que leurs enfants se sont également liés.

Mais il ne veut pas que leurs deux familles soient officiellement liées.

Gordon est catégorique sur le fait qu’aucune de ses filles ne commencera à sortir avec les gars de Beckham.

Riant de cette perspective lors d’une conversation avec TV Magazine, il a déclaré: « Si Holly disait: ‘Ouais, Brooklyn et moi …’ ce serait: ‘Non, Holly.' »

Gordon a admis qu’il n’avait jamais vraiment été motivé par l’argent, il essaie donc d’installer cette mentalité chez ses enfants.

Être riche n’est pas son intérêt numéro un et il a essayé de le refléter dans la façon dont il a élevé ses enfants.

Ramsay, qui a grandi dans un domaine municipal à Glasgow, a déclaré: « Ils ont une vie complètement différente de celle de mon enfance. J’ai travaillé mon cul pour sortir de la merde dans laquelle j’ai grandi et ils sont reconnaissants, ils ne sont pas gâtés. «

En 2017, Gordon a révélé que ses plus jeunes recevaient 50 £ d’argent de poche par semaine.

Ils ont dû payer leur propre transport, leurs vêtements et leur téléphone portable.

À l’époque, il a déclaré: «Meg est à l’université et a un budget de 100 £ par semaine; les autres reçoivent environ 50 £ par semaine et ils doivent payer leur propre téléphone et leur billet de bus.

« Plus tôt vous leur donnez la responsabilité d’épargner pour leurs propres baskets et jeans, mieux c’est. »

Les Ramsay ont assez d’argent pour être attendus sur pied et sur pied.

Mais Gordon ne veut pas que ses enfants soient choyés, alors les fait nettoyer après le dîner.

«Ils rangent après chaque dîner. C’est un système. C’est important qu’ils aident à mettre et à débarrasser les tables, c’est important qu’ils cuisinent, c’est important qu’ils fassent leurs devoirs», dit-il.

Bien qu’il ne les oblige pas à se lancer dans l’entreprise familiale, Gordon a veillé à ce que tous ses enfants sachent cuisiner pour une raison différente.

Il a ajouté: « Ils cuisinent tous comme une compétence de vie par opposition à une carrière. Je ne veux jamais leur mettre ça sur eux. Je ne veux pas qu’ils aient un badge, aller dans une cuisine avec des gens pensant que c’est la fille de Ramsay ou que c’est Le fils de Ramsay. «

