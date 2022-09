“Les règles ne s’arrêtent pas pendant les inondations”: les produits menstruels sont une nécessité au Pakistan ravagé par les inondations

Les inondations catastrophiques qui ont balayé plus d’un tiers du Pakistan ont laissé des millions de personnes déplacées et vulnérables à la faim, aux maladies d’origine hydrique et à d’autres problèmes de santé – les femmes et les filles, en particulier.

La Fonds des Nations Unies pour la population estime que plus de huit millions de femmes et de filles en âge de procréer ont été touchées par le déluge, dont 1,6 million ont besoin d’une aide humanitaire. “L’accès aux produits de planification familiale et d’hygiène menstruelle peut également être perturbé”, a déclaré l’agence. averti.

Les étudiants universitaires Anum Khalid et Bushra Mahnoor se sont sentis obligés d’aider.

“Les périodes ne s’arrêtent pas pendant les inondations”, a déclaré Khalid, un étudiant en architecture de 23 ans qui a parlé à CBC News de la ville de Multan.

Le couple a lancé un mouvement en ligne pour distribuer des produits sanitaires, ainsi que du savon et des sous-vêtements, afin que les femmes, les filles et les personnes qui ont leurs règles ne soient pas privées de leurs besoins vitaux – ou de leur dignité. Leurs efforts ont également suscité un débat sur la nécessité que l’hygiène menstruelle soit une composante essentielle des secours en cas de catastrophe dans le pays, où les menstruations sont stigmatisées.

REGARDER | Le nombre de morts s’alourdit alors que le Pakistan s’attend à de nouvelles inondations : Au moins 1 200 morts dans les inondations au Pakistan, davantage de pluie attendue Des inondations record et meurtrières au Pakistan ont déplacé des centaines de milliers de personnes. Le ministre des Affaires étrangères du pays a déclaré que les zones qui étaient autrefois des déserts sont désormais des lacs intérieurs.

Les besoins des femmes “négligés”

Khalid et Mahnoor, qui se sont rencontrés sur Facebook il y a deux ans mais ne se sont jamais rencontrés en personne, ont lancé la campagne Mahwari Justice. “Mahwari” est le mot pour menstruation en ourdou, la langue nationale du Pakistan.

L’idée est née lorsque Khalid a reçu un appel en juin d’une femme dans une région inondée du Balouchistan, la plus grande province du Pakistan. La femme, en larmes, a dit à Khalid qu’elle et d’autres étaient incapables de gérer leurs règles. Certains avaient même eu recours aux feuilles.

Manhoor a vécu sa propre expérience en traversant une inondation à l’âge de 10 ans, lorsque sa famille s’est retrouvée dans un camp de secours dans le village de Khairabad en 2010. Elle se souvient avoir vu une fille d’environ son âge avec des vêtements tachés de sang et avoir dû être recouverte par sa mère – une image qui lui est restée.

Anum Khalid, à gauche, et Mahnoor Mahwari ont fondé Mahwari Justice pour rassembler des produits menstruels pour les femmes et les filles touchées par les inondations historiques dans le pays. (Soumis par Anum Khadri et Bushra Mahnoor)

“Quand les inondations ont frappé le Pakistan en 2022… je savais qu’une fois de plus les femmes allaient être négligées, les besoins des femmes allaient être négligés”, a déclaré l’étudiante en psychologie de 22 ans dans une interview depuis son foyer universitaire à Lahore.

Même avant cette catastrophe, l’accès aux produits d’hygiène était limité pour beaucoup : un sondage réalisé auprès UNICEF En 2017, 44 % des filles au Pakistan n’avaient pas un accès suffisant aux produits sanitaires.

L’Organisation mondiale de la santé a demandé que la santé menstruelle soit reconnue comme un question des droits de l’homme .

REGARDER | Le ministre des Affaires étrangères du Pakistan décrit une situation « désespérée » : La situation au Pakistan est “extrêmement désespérée” en raison des graves inondations, selon le ministre des Affaires étrangères Les récentes inondations sont un «événement climatique aux proportions bibliques», a déclaré le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Bilawal Bhutto Zardari. Il a laissé un tiers du pays sous l’eau avec plus de pluie attendue, dit-il.

Un effort de terrain

Utilisant des médias sociauxMahwari Justice canalise la bonne volonté des citoyens ordinaires qui contribuent de petites sommes d’argent, donnent des paquets de serviettes hygiéniques, cousent des serviettes et se portent volontaires pour se rendre dans les zones touchées par les inondations et livrer les kits, qui coûtent environ 2 $ CA chacun.

Mais ça a été un défi.

L’initiative a attiré l’attention du public, mais pas nécessairement le soutien des entreprises qui fabriquent des produits menstruels.

Des femmes de Lahore emballent des serviettes hygiéniques pour les femmes déplacées par les inondations du 31 août. (Arif Ali/AFP via Getty Images)

Manhoor a déclaré qu’un grand fabricant avait fait don de 150 paquets de serviettes hygiéniques, mais c’est une fraction de ce qui est nécessaire. La campagne Mahwari Justice a déjà aidé 12 000 femmes et filles depuis juin et ils prévoient de distribuer des enfants à jusqu’à 50 000 dans les semaines et les mois à venir, a déclaré Manhoor.

D’autres entreprises, a déclaré Khalid, offraient de minuscules remises plutôt que des produits réels.

Le couple a approché des entreprises textiles pour des dons de tissu et de coton pour fabriquer des serviettes réutilisables, mais n’a reçu que des déchets qui n’étaient pas toujours adaptés à cet usage.

Manhoor a déclaré avoir également contacté plusieurs organisations non gouvernementales travaillant sur les questions de santé reproductive au Pakistan, mais n’avoir obtenu aucune réponse.

En ce qui concerne les agences internationales d’aide humanitaire, la porte-parole de la Croix-Rouge canadienne, MairiAnna Bachynsky, a déclaré à CBC News que l’organisation avait émis une inondation appel de secours aux Canadiens. Les dons seront versés directement à son partenaire, la Société du Croissant-Rouge du Pakistan, afin qu’il décide au mieux de leur répartition.

Global Medic, une autre agence d’aide basée au Canada, a déclaré qu’elle n’envoyait pas d’articles tels que des produits sanitaires, car ceux-ci sont mieux achetés dans le pays touché.

Stigmatisation liée aux menstruations

Khalid et Mahnoor sont inspirés par le soutien qu’ils ont reçu jusqu’à présent, mais ils ont déclaré que les menstruations étaient un sujet tabou au Pakistan, même au sein de leur propre famille.

“Les gens aiment ignorer totalement le soulagement menstruel [and] l’hygiène menstruelle, comme un véritable besoin », a déclaré Mahnoor.

Un critique sur les réseaux sociaux a fait remarquer que les produits sanitaires étaient des “produits de luxe”, mais Khalid a déclaré qu’elle ne pouvait pas prendre la peine de s’engager dans un tel discours.

“Ce n’est pas un luxe”, a-t-elle déclaré, et fournir des produits sanitaires aux sinistrés ne devrait pas être considéré comme différent de la distribution de bouteilles d’eau.

Mais les débats en ligne sur la question de savoir si les produits menstruels sont un aspect important de l’aide aux victimes des inondations ne sont peut-être pas une mauvaise chose, du moins lorsqu’il s’agit de briser les tabous, selon Sana Lokhandawala, cofondatrice de HER Pakistan, une organisation qui promeut l’accès aux soins menstruels. l’éducation et les produits de santé.

“Chaque fois qu’il y a de la haine ou des réactions négatives, quand il s’agit de santé menstruelle, c’est une énorme opportunité parce que c’est la seule fois où nous parlons de menstruation au Pakistan”, a-t-elle déclaré. dit dans une discussion avec le média pakistanais anglophone Dawn.

Khalid est heureux de voir s’ouvrir une discussion sur les menstruations. Elle a raconté comment un homme l’avait récemment contactée pour lui dire que la lecture en ligne de Mahwari Justice l’avait incité à entamer une conversation ouverte avec sa fille sur la santé menstruelle.

Une femme livre un paquet de produits d’hygiène menstruelle, collecté par la campagne Mahwari Justice, à une femme dans une région du Pakistan frappée par les inondations. (Avec l’aimable autorisation de Mahwari Justice)

Les catastrophes touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles

Les femmes et les filles sont «souvent plus touchées» par les catastrophes naturelles et c’est pourquoi leurs besoins doivent être prioritaires, a déclaré la Dre Lynda Redwood-Campbell, directrice du département de médecine familiale de la santé mondiale à l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario.

En ce qui concerne l’hygiène menstruelle, Redwood-Campbell a déclaré qu’une fille qui ne peut pas aller à l’école parce qu’elle n’a pas accès à des produits sanitaires peut manquer jusqu’à une semaine de cours par mois pendant ses règles, soit environ 25 % de sa classe. temps. Cela limite son éducation et peut-être sa capacité à trouver un emploi plus tard, a-t-elle déclaré.

Au lendemain d’une catastrophe, ne pas pouvoir prendre soin de soi correctement pendant ses règles peut même signifier renoncer aux besoins les plus élémentaires.

“Imaginez une jeune femme qui n’a pas de produits sanitaires et qui n’a pas de nourriture non plus”, a déclaré Redwood-Campbell, qui est également médecin-chef de l’unité d’intervention d’urgence de la Croix-Rouge canadienne et internationale.

“S’il y a de la stigmatisation autour de cela, elle ne peut pas faire la queue pendant trois heures ou plus … pour obtenir de la nourriture ou de l’eau, les nécessités de la vie, alors elle reste seule et manque souvent probablement des repas.”

Bien que Redwood-Campbell ait déclaré avoir constaté une amélioration dans le secteur humanitaire au cours de ses plus de 25 ans de scénarios de catastrophe, elle a déclaré que de nombreuses organisations humanitaires bien intentionnées ne reconnaissent toujours pas l’importance de donner la priorité à l’hygiène menstruelle.

“Je pense en fait que la majorité des Canadiens n’auraient absolument aucune idée que c’est même un problème, même les femmes aussi”, a déclaré Redwood-Campbell.