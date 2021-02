Après que deux législateurs républicains ont été condamnés à une amende de 5000 dollars chacun pour avoir évité le protocole de sécurité au Congrès, Nancy Pelosi a elle-même été accusée d’avoir fait la même chose, mais n’en subira pas les conséquences.

Les membres du GOP du Comité sur l’administration de la Chambre ont crié au président de la Chambre pour avoir prétendument évité de passer par un détecteur de métal jeudi en entrant au Congrès, une nouvelle règle selon laquelle deux membres du Congrès républicains sont amarrés des milliers de dollars pour rupture.

«Hier, vers 9 h 59, plusieurs députés ont vu le Président de la Chambre entrer dans l’hémicycle sans avoir effectué le contrôle de sécurité,» les membres – les représentants Rodney Davis (R-Illinois), Barry Loudermilk (R-Georgia) et Bryan Steil (R-Wisconsin) – ont écrit dans une lettre au sergent d’armes par intérim.

Ils ont appelé Pelosi sauter le détecteur de métaux un « Violation manifeste » de la nouvelle règle.

Cependant, en réponse aux membres du Congrès, le sergent d’armes par intérim Timothy P. Blodgett a semblé dire que Pelosi ne serait pas condamné à une amende car seule la police du Capitole peut «Déterminer si une personne n’a pas réussi le contrôle de sécurité.» Selon Blodgett, seule la police du Capitole «Formation suffisante pour déterminer la conformité» avec des protocoles de sécurité.

Plus tôt vendredi, les représentants Louie Gohmert (R-Texas) et Andrew Clyde (R-Georgia) sont devenus les premiers membres de la Chambre à être frappés de l’amende de 5 000 $, qui sera directement déduite de leur salaire.

Gohmert a admis avoir sauté le détecteur de métal à une occasion parce qu’il n’était sorti que pour utiliser la salle de bain. Il a ajouté qu’il ferait appel de l’amende.

«Contrairement à The Godfather, il n’y a pas de toilettes avec des réservoirs où l’on pourrait cacher une arme à feu dans les toilettes du hall du Président sur le sol. La rentrée sur le sol, où il n’y a pas de magnétomètre, n’aurait pas dû être un problème ». dit-il dans un communiqué.

Contrairement à The Godfather, il n’y a pas de toilettes avec des réservoirs où l’on pourrait cacher une arme à feu dans les toilettes du hall du Président sur le sol. La rentrée sur le sol, où il n’y a pas de magnétomètre, n’aurait pas dû être un problème. Cela a toujours été jusqu’au jeudi. https://t.co/TNWr9VUl62

Pelosi est maintenant accusée d’avoir le droit d’enfreindre ses propres règles sans faire face aux conséquences que d’autres législateurs doivent subir.

«@SpeakerPelosi affiche sa propre amende de 5 000 $ pour détecteur de métaux dans la chambre de la Chambre. Pendant ce temps, mon ami @replouiegohmert est passé par la sécurité, puis est allé aux toilettes immédiatement à côté de la sécurité, mais n’est pas revenu par les détecteurs de métaux et a été condamné à une amende de 5 000 $ par @SpeakerPelosi ». Représentant Thomas Massie (R-Kentucky) tweeté Samedi.

Les membres du GOP House qui ont accusé Pelosi d’avoir enfreint le protocole ont déclaré que la réponse du sergent d’armes prouve le « Les règles ne s’appliquent pas » au Président de la Chambre.

«Prouve simplement que cette nouvelle règle est appliquée de manière arbitraire et ne s’applique clairement pas à tous les membres. Il a été mis en place pour un gain politique, pas pour la sécurité ». ils ont tweeté dans une déclaration samedi.

Prouve simplement que cette nouvelle règle est appliquée de manière arbitraire et ne s’applique clairement pas à tous les membres. Il a été mis en place pour un gain politique, pas pour la sécurité. La SAA est nommée par le président Pelosi et une fois de plus, elle montre au peuple américain que les règles ne s’appliquent pas à elle. pic.twitter.com/YYRcx1vJGR

– Administrateur de la maison. Comité GOP (@HouseAdmnGOP) 6 février 2021