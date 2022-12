Les règles frontalières du titre 42 confondent Washington, les migrants pareillement

WASHINGTON (AP) – La saga interminable du titre 42, l’ensemble des pouvoirs d’urgence qui permet aux autorités frontalières de refouler rapidement les migrants, a été chaotique à la frontière américano-mexicaine. À Washington, cela ne s’est pas beaucoup mieux déroulé.

La Cour suprême se demande s’il faut maintenir les pouvoirs en place après des mois de batailles juridiques menées par des États dirigés par les républicains après que l’administration du président Joe Biden a décidé de mettre fin à la politique de l’ère Trump, qui devait expirer cette semaine jusqu’à ce que le tribunal accepte de prenez-le.

L’administration n’a pas encore défini de changements systémiques pour gérer l’afflux attendu de migrants si les restrictions prennent fin. Et un projet de loi bipartite sur l’immigration au Congrès a été enterré au moment où les républicains sont sur le point de prendre le contrôle de la Chambre.

En bref, l’Amérique est de retour là où elle était. Une nation divisée est incapable de s’entendre sur ce à quoi devrait ressembler une solution à long terme au système d’immigration. Questions de base — par exemple, faut-il autoriser plus d’immigrants ou moins? — sont sans réponse. Entre-temps, le système d’asile continue de subir des pressions face au nombre croissant de migrants.

L’administration Biden a hésité à prendre des mesures radicales qui ressembleraient à celles de son prédécesseur. Cela a entraîné un déluge de critiques de la part des républicains qui utilisent le titre 42 pour marteler le président comme étant inefficace en matière de sécurité aux frontières. Les règles ont été introduites en tant que mesure sanitaire d’urgence pour empêcher la propagation du COVID-19.

“Les démocrates ont perdu la guerre des messages à ce sujet”, a déclaré Charles Foster, un avocat de longue date spécialisé dans l’immigration au Texas, qui a été conseiller en politique d’immigration du républicain George W. Bush, mais se considère désormais indépendant. “La tragédie est que les démocrates plus que quiconque devraient se concentrer sur cette question, car à moins et jusqu’à ce qu’elle puisse être résolue et que la perception change, nous n’obtiendrons jamais rien au Congrès.”

Quiconque vient aux États-Unis a le droit de demander l’asile, mais les lois sont étroites quant à qui l’obtient réellement. Sous Biden, les migrants arrivant à la frontière sont souvent autorisés à entrer dans le pays et à travailler pendant que leur dossier progresse. Ce processus prend des années en raison d’un arriéré de 2 millions de cas dans le système judiciaire de l’immigration qui a été exacerbé par les règles de l’ère Trump.

Le titre 42 permet aux agents des frontières de refuser aux personnes le droit de demander l’asile, et ils l’ont fait 2,5 millions de fois depuis mars 2020. L’autorité sanitaire d’urgence a été appliquée de manière disproportionnée à ceux des pays que le Mexique a accepté de reprendre : Guatemala, Honduras, El Salvador et plus récemment le Venezuela, en plus du Mexique.

“Il n’y aura pas de bon moment, politiquement parlant”, pour mettre fin aux restrictions, a déclaré Jorge Loweree du Conseil américain de l’immigration. L’administration aurait dû se préparer depuis le début à créer un meilleur système pour les demandeurs d’asile », a déclaré Loweree.

« Cela a permis à l’autre partie de militariser ce problème. Et plus longtemps elle restera en place, plus longtemps l’arme restera efficace.

L’autorité a été invoquée pour la première fois au plus fort de la pandémie de COVID-19 par le président Donald Trump, dont les politiques d’immigration visaient à empêcher le plus de migrants possible d’entrer. Il a également considérablement réduit le nombre de réfugiés autorisés à entrer dans le pays, ajouté des restrictions au processus d’asile qui engorgeaient le système et maintenaient les migrants en détention, et réduisaient les voies d’immigration légales.

Biden s’est efforcé d’étendre l’immigration légale et a annulé certaines des politiques les plus restrictives de Trump. Mais l’administration a maintenu la politique en place jusqu’à ce printemps, et a même étendu son utilisation après avoir annoncé qu’elle prendrait fin.

Les républicains disent qu’il y aura du chaos s’il est levé. Mais même avec le titre 42 en place, les agents des frontières ont rencontré plus de migrants que jamais auparavant. Au cours de l’année budgétaire qui s’est terminée le 30 septembre, les migrants ont été arrêtés 2,38 millions de fois, en hausse de 37% par rapport à 1,73 million de fois l’année précédente.

“Je ne sais pas pourquoi il leur faut si longtemps pour prendre au sérieux la dissuasion”, a déclaré la sénatrice républicaine Shelley Moore Capito de Virginie-Occidentale à propos de l’administration Biden. Capito est un nouveau membre de la direction républicaine du Sénat et le principal sénateur du GOP au sein du comité qui supervise les fonds pour la sécurité intérieure, l’agence fédérale qui gère la sécurité des frontières.

Les autorités frontalières se sont préparées à une augmentation attendue, et les migrants qui sont arrivés ne savent pas comment les processus d’asile fonctionneront lorsque la politique prendra fin. Les responsables de la sécurité intérieure ont signalé un traitement plus rapide des migrants détenus à la frontière, davantage de tentes de détention temporaire, une augmentation des effectifs et davantage de poursuites pénales contre les passeurs.

Ils disent que des progrès ont été réalisés sur un plan annoncé en avril mais que des changements à grande échelle sont nécessaires. Pendant ce temps, la direction républicaine du Sénat a tué un projet de loi bipartisan sur l’immigration qui aurait résolu certains de ces problèmes.

La scission n’est pas seulement à l’intérieur du Congrès. Un adulte américain sur 3 pense qu’un effort est en cours pour remplacer les Américains nés dans le pays par des immigrants pour des gains électoraux, selon une enquête AP-NORC.

Biden et ses collaborateurs ont déclaré qu’ils s’efforçaient de détourner les migrants sortant d’Amérique centrale et d’aider à fournir une aide aux pays les plus pauvres qui saignaient les gens qui se dirigeaient vers les États-Unis. Mais le président est limité sans action du Congrès.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que l’administration augmentait l’assistance à la frontière et continuerait de le faire. Mais “la suppression du titre 42 ne signifie pas que la frontière est ouverte”, a-t-elle déclaré. “Quiconque suggère le contraire fait simplement le travail de ces passeurs qui, à nouveau, diffusent de la désinformation, ce qui est très dangereux.”

Un projet de loi de crédits d’un an a été adopté jeudi par le Sénat, ce qui donnerait à la patrouille frontalière 17% d’argent en plus, ainsi que 13% de plus au ministère de la Justice pour développer un système électronique de gestion des affaires pour les tribunaux de l’immigration.

Mais les services de la citoyenneté et de l’immigration, au cœur du processus d’asile, n’ont obtenu qu’un tiers de ce que Biden avait proposé pour accélérer le système.

Les démocrates, pour leur part, disent qu’ils veulent des politiques qui reflètent la réputation de l’Amérique en tant que refuge pour ceux qui fuient la persécution. Mais ils ne peuvent pas s’entendre sur ce à quoi cela ressemble.

Le sénateur Dick Durbin, D-Ill., travaille sur la question depuis 20 ans. Cette semaine, il s’est tenu sur le sol du Sénat, semblant découragé alors qu’il parlait de la façon dont le Congrès ne pouvait pas faire passer la réforme.

“C’est un cauchemar humanitaire et sécuritaire qui ne fait qu’empirer”, a-t-il déclaré. “Nous sommes inondés à la frontière par des gens qui veulent être aux États-Unis, en toute sécurité aux États-Unis.”

Pourquoi, a-t-il demandé, Washington ne peut-il pas trouver un meilleur moyen ?

L’écrivain de l’Associated Press Seung Min Kim a contribué à ce rapport.

Colleen Long, l’Associated Press