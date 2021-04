WASHINGTON – La Cour suprême a abrogé vendredi un règlement californien limitant le culte religieux à la maison, le dernier d’une série de décisions dans lesquelles les juges ont constaté que la réglementation sur la pandémie de coronavirus violait les protections de la religion du premier amendement.

L’opinion non signée 5-4, publiée juste avant minuit vendredi, a mis en évidence les profondes divisions sur la question, le juge en chef John Roberts se rangeant du côté de trois libéraux dissidents. Le tribunal a également noté que c’était la cinquième fois qu’il annulait la Cour d’appel américaine du neuvième circuit, basée en Californie, dans des affaires similaires.

La Californie avait déjà annoncé des changements importants assouplissant les restrictions sur les rassemblements qui entreront en vigueur le 15 avril. Les changements interviennent après la baisse des taux d’infection dans l’État. Mais le tribunal a souligné dans son avis que de tels changements pendant qu’un litige est en appel ne rend pas nécessairement l’affaire sans objet.

Dans un effort pour arrêter la propagation du COVID-19, la Californie a interdit les rassemblements à domicile dans les comtés durement touchés par la pandémie et a limité ces rassemblements ailleurs à trois ménages au maximum. Les restrictions ont été contestées par deux pasteurs chrétiens qui voulaient organiser des études bibliques, des réunions de prière et d’autres services chez eux.

Le tribunal a déclaré que la Californie permettait aux personnes de plus de trois ménages de se rassembler dans les salons de coiffure, les magasins de détail, les cinémas et les restaurants. Compte tenu de cela, ont déclaré les juges, l’État devrait montrer qu’il est plus dangereux pour les gens de se rassembler dans des maisons pour des services religieux que dans ces autres endroits.

« Lorsque le gouvernement autorise d’autres activités à se dérouler avec précaution, il doit montrer que l’exercice religieux en question est plus dangereux que ces activités même lorsque les mêmes précautions sont appliquées », a écrit le tribunal. « Sinon, les précautions qui suffisent pour d’autres activités suffisent aussi pour l’exercice religieux. »

La juge associée Elena Kagan a écrit dans une dissidence à laquelle se sont joints le juge adjoint Stephen Breyer et la juge associée Sonia Sotomayor. Dans ce document, Kagan a affirmé que la majorité de la cour portait atteinte à la capacité des représentants de l’État de faire face à une urgence de santé publique.

«La Californie limite les rassemblements religieux dans les maisons à trois ménages. Si l’État limite également tous les rassemblements laïques dans les maisons à trois ménages, il s’est conformé au premier amendement», écrit-elle.

Affirmant que les fidèles qui se rassemblent dans une maison sont susceptibles d’y passer plus de temps qu’ils ne le font dans un magasin, plus susceptibles de s’engager dans de longues conversations et moins susceptibles de porter des masques et de pratiquer la distanciation sociale, Kagan a affirmé que la majorité « continue de ne pas respecter la loi et les faits ressemblent. »

Le tribunal a traité une série d’affaires dans lesquelles des groupes religieux ont contesté les restrictions relatives aux coronavirus ayant un impact sur les services de culte. Au début de la pandémie, le tribunal s’est rangé du côté des responsables de l’État face à l’objection de groupes religieux, cela a changé après la mort de la juge libérale Ruth Bader Ginsburg en septembre dernier et son remplacement par la juge conservatrice Amy Coney Barrett.

Le tribunal, où les conservateurs ont maintenant une majorité de 6 à 3, a commencé à trouver pour les églises d’autres entités religieuses dans les affaires après s’être initialement rangé du côté des États. Dans ce cas, la majorité comprenait les juges associés Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Barrett.

Roberts aurait nié les appels des pasteurs mais il n’a pas expliqué son raisonnement et il n’a pas rejoint la dissidence de Kagan.

En novembre, la Haute Cour a interdit à New York d’appliquer certaines limites à la fréquentation des églises et des synagogues dans les zones désignées comme durement touchées par le virus. Et en février, il a déclaré à la Californie qu’il ne pouvait pas interdire les services religieux à l’intérieur en raison de la pandémie de coronavirus, bien qu’il ait laissé pour l’instant l’interdiction de chanter et de chanter à l’intérieur.

Contributeur: Associated Press