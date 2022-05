Les règles du travail hybride ont toujours été inventées

Contrairement aux modalités de travail entièrement à distance ou en personne, les modèles hybrides se sont déroulés différemment dans chaque bureau, impliquant parfois deux ou trois jours de présence par semaine et, dans d’autres cas, laissant les employés choisir quand ils entrent à leur guise. Une enquête Robin portant sur plus de 10 000 bureaux dans le monde a révélé que près de 20 % des employés de bureau américains sont de retour un jour par semaine, environ 10 % sont de retour deux jours par semaine, seulement 5 % sont de retour trois jours par semaine, encore moins sont de retour quatre jours. ou cinq jours par semaine et plus de 50 % n’utilisent pas le bureau régulièrement chaque semaine. Le mercredi est le jour le plus populaire pour se rendre au bureau, selon les données de la société de sécurité au travail Kastle.

Ensuite, il y a beaucoup de chefs d’entreprise qui se grattent encore la tête : près d’un tiers des employeurs interrogés n’ont pas décidé de leur retour au bureau, selon les données de ManpowerGroup. Et ceux qui sont en train d’établir ou de peaufiner les attentes se rendent compte qu’il y a beaucoup en jeu, y compris la façon dont les employés nouent des relations entre eux et comment ils perçoivent le leadership de leur entreprise.

“Zillow n’a pas dit, et ne dira pas, ‘les mardis et jeudis, vous devez être au bureau'”, a déclaré Meghan Reibstein, responsable de la gestion des produits et du travail flexible chez Zillow. « Nos employés sont des adultes. Appelez cela un type de pensée millénaire – je suis un millénaire – mais nous pensons que s’ils sont heureux et épanouis dans leur vie, cela les aidera à se présenter au travail.

De nombreuses entreprises ont tenu bon leurs attentes en matière de RTO alors même que les taux de Covid montaient en flèche. BlackRock n’a apporté aucune modification à ses protocoles, pas plus que Meta, anciennement Facebook, qui a ouvert ses bureaux aux États-Unis fin mars mais a offert la possibilité à de nombreux employés de continuer à travailler à distance. Certains lieux de travail ont rétabli les exigences relatives aux masques et d’autres ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas d’exiger la présence de sitôt. (Le New York Times, qui avait dit à ses employés que la plupart devraient prévoir d’être trois jours par semaine au bureau d’ici le 6 juin, a annoncé une pause dans les attentes la semaine dernière en raison des niveaux élevés de Covid à New York.)

Mais les chefs d’entreprise sont également aux prises avec des questions de présence au bureau qui vont bien au-delà de la santé et de la sécurité. De nombreuses animations et loisirs ont fait leur grand retour ces derniers mois. La fréquentation des matchs de la NBA est à 95% de son niveau prépandémique, les points de contrôle de la TSA sont à 89% et les repas Open Table sont à 87%. La fréquentation du bureau a pris du retard. Et les cadres ont réalisé que lorsque la présence n’est pas requise et que les travailleurs ne sont pas assurés de voir leurs coéquipiers, les gestionnaires doivent faire preuve de créativité pour articuler les avantages qu’ils voient dans un trajet.

Jefferies, une banque d’investissement à New York, a essayé diverses incitations pour intéresser davantage les employés au bureau et demande aux responsables de définir des attentes quant à la fréquence à laquelle les employés entrent. Le chef de l’entreprise, Rich Handler, publie régulièrement sur Instagram des invitations. employés qui sont au bureau pour lui envoyer un message direct afin d’avoir une chance d’être invité à dîner. Plus tôt ce mois-ci, M. Handler et le président de l’entreprise, Brian Friedman, ont envoyé une note exhortant les employés à commencer à améliorer leur taux de présence pour le bien de leurs collègues juniors en quête de communauté.

“Pour ceux qui ne sont pas encore allés régulièrement au bureau, nous comprenons que cela peut sembler intimidant combiné à un sentiment de confort qui s’est installé pour beaucoup de travailler principalement à domicile”, ont-ils écrit. “Pourtant, nous croyons fermement que les aspects négatifs de ces réalités sont largement compensés par la magie d’être ensemble en personne.”