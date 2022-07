Les règles du pub le plus strict de Grande-Bretagne vous laisseront perplexe

Le pub le plus strict de Grande-Bretagne a rouvert ses portes et son nouvel ensemble de règles est redevenu viral. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l’établissement, appelé pub The Fox and Goose, interdit les enfants et les téléphones portables. Les règles ne s’arrêtent pas là.

Le propriétaire de la brasserie Humphrey Smith a été horrifié en octobre 2019 lorsqu’il est entré dans The Fox & Goose et a entendu un client utiliser le mot F. Après à peine sept semaines de fonctionnement, il ferma le bar populaire, le laissant déserté pendant plus de trois ans. Smith, 76 ans, propriétaire de 300 pubs au Royaume-Uni, a accepté de rouvrir The Fox & Goose à Droitwich, Worcestershire, après trois longues années, à condition qu’aucun blasphème ne soit utilisé par les clients de l’établissement.

Les nouveaux propriétaires Ana Hale-Askew et Alex Savage, qui vivent au-dessus du pub, disent que toute personne surprise en train de jurer sera invitée à partir. Craignant de perdre leur maison si le pub était vendu, ils ont tous deux convaincu Smith de rouvrir le pub avec un nouvel ensemble de règles, prenant en charge une nouvelle direction, conservant l’interdiction des mobiles et des enfants et ajoutant l’interdiction des grossièretés.

« Nous devons constamment être à l’affût des gros mots. Si quelqu’un jure, nous l’avertissons gentiment, et s’il recommence, nous lui demandons de partir. Heureusement, pendant que nous sommes ici, cela ne s’est pas produit trop souvent », a déclaré Ana au Sun.

Il est prévu que toute personne passant ou recevant des appels sorte à l’extérieur pour le faire. Il sera également contraire aux règles de mettre à jour les médias sociaux ou d’effectuer une recherche Google. Les enfants ne sont pas non plus autorisés à l’intérieur du pub, sauf s’ils ont besoin d’utiliser les toilettes.

Ainsi, la prochaine fois que vous serez en Grande-Bretagne et que vous prévoyez de visiter cet endroit pour un verre rapide, vous connaissez les règles.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.