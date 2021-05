Les règles du coronavirus de Singapour n’étaient pas suffisantes pour garder une nouvelle variante à distance

Pendant un certain temps, cela a fonctionné. Après avoir résisté à une poussée au printemps dernier, Singapour était pratiquement sans virus pendant une grande partie de l’année écoulée. Covid-19, la maladie causée par le virus, a tué 32 personnes dans ce pays de 6 millions d’habitants. Alors que les hôpitaux du Brésil, de Grande-Bretagne et des États-Unis manquaient de lits et d’oxygène, les Singapouriens étaient libres de visiter les cinémas, les aires de restauration et les centres commerciaux. Le mois dernier, Bloomberg News a couronné la cité-état comme le meilleur endroit où être pendant la pandémie.