Les règles doivent changer pour garder les étudiants internationaux au Canada et combler les pénuries de main-d’œuvre : RBC

Des chercheurs de RBC demandent une réinitialisation urgente du processus d’immigration du Canada pour garder les étudiants internationaux talentueux dans le pays afin de combler les principales pénuries de main-d’œuvre.

Le passage du statut d’étudiant international à celui de résident permanent au Canada n’est pas une ligne droite, ont déclaré le chercheur principal Ben Richardson et le rédacteur en chef Yadullah Hussain dans un nouvel article pour RBC Thought Leadership.

« Une fois l’école terminée, des milliers d’étudiants internationaux se retrouvent perdus dans ce labyrinthe qu’est la route vers la résidence permanente », expliquent les auteurs.

La tâche ardue de naviguer dans le système compliqué peut détourner des travailleurs qualifiés et indispensables.

« La difficulté à naviguer dans un système complexe ajoute au stress des étudiants et pourrait dissuader de nombreux étudiants de poursuivre leur rêve canadien », ont écrit les chercheurs.

Selon un rapport distinct de RBC Economics, les entreprises affichaient près de 70 % de postes vacants de plus au Canada en juin 2022, par rapport à la période pré-pandémique. Mais ces entreprises étaient en concurrence pour 13 % de chômeurs de moins qu’il n’y en avait en février 2020.

Richardson et Hussain soutiennent que les pénuries de travailleurs de la santé en particulier sont un signal d’alarme pour que le Canada soit plus stratégique dans l’expansion et la rétention de son bassin d’étudiants internationaux.

La paire a formulé sept recommandations pour retenir les étudiants formés au Canada à l’étranger tout en pourvoyant des emplois dans des industries clés comme les STEM, les soins de santé et les métiers verts.

L’un des problèmes, ont-ils dit, est que les titulaires de permis d’études sont limités à seulement 20 heures de travail hors campus par semaine pour protéger le système d’immigration contre les abus potentiels.

Compte tenu des marchés du travail restreints, les chercheurs soutiennent qu’il y a lieu de permettre aux étudiants internationaux d’accumuler plus d’expérience de travail au Canada dans leur domaine d’études.

Ils disent que le manque d’expérience de travail est un obstacle majeur à la recherche d’un emploi après l’obtention de leur diplôme, ce qui les désavantage également lorsqu’il s’agit d’obtenir la résidence permanente.

Ils suggèrent également que le gouvernement devrait fournir des conseils sur des programmes travail-études ciblés qui correspondent plus étroitement aux compétences requises par les gouvernements provinciaux et les employeurs.

—Laura Osman, La Presse Canadienne

marché du travailÉtudiants