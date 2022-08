Les règles d’isolement COVID de 5 jours de l’Ontario supprimées

L’Ontario a supprimé sa règle d’isolement obligatoire de cinq jours pour les personnes dont le test de dépistage du COVID-19 est positif dans le cadre d’une «approche tous virus respiratoires» face à une augmentation prévue des maladies générales à l’automne.

Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, a déclaré mercredi que les personnes qui se sentent malades devraient s’isoler pendant qu’elles présentent des symptômes et retourner au travail ou à l’école 24 heures après la fin de leurs symptômes.

Les masques doivent être portés pendant environ 10 jours après qu’un individu a terminé sa période d’isolement volontaire, a déclaré Moore, mais il ne sera pas obligatoire de le faire.

“Normalement, nous verrons la saison des virus respiratoires commencer vers la fin septembre et donc ce conseil est mis en œuvre pour guider ce risque”, a déclaré Moore aux journalistes lors d’une conférence de presse annonçant l’expansion des boosters COVID-19 pour les jeunes enfants. .

“Il s’agit donc d’une approche entièrement virale respiratoire car la complexité augmentera cette année, étant donné que d’autres virus respiratoires circuleront dans nos écoles et nos lieux de travail.”

Lorsqu’on lui a demandé si les personnes testées positives lors d’un test rapide ou PCR, mais qui ne sont plus symptomatiques, peuvent sortir en public, Moore a répondu oui avec “des précautions supplémentaires”.

“La mise en garde est que nous voulons également maintenir des niveaux élevés de protection en nous tenant à jour de toutes nos vaccinations, mais en particulier en nous tenant à jour avec la vaccination contre le COVID-19”, a-t-il déclaré.

Moore a déclaré que les conseils fournis mercredi sont destinés au grand public et que de nouvelles spécifications pourraient être publiées pour les lieux de travail, tels que les soins de longue durée, qui présentent un risque plus élevé.

Il est demandé aux personnes malades de s’abstenir de visiter ce type de lieux vulnérables.

Les écoles, cependant, ne semblent pas figurer sur la liste des milieux vulnérables pris en compte pour de nouvelles recommandations sur la COVID-19. Moore a déclaré qu’une amélioration de la ventilation, ainsi que des politiques de nettoyage dans ces installations, contribueront à réduire la propagation du virus.

Il a exhorté les gens à porter des masques en continu pendant 10 jours complets en cas de maladie, et que cette précaution en plus des autres mesures “devrait réduire le risque de tous les virus respiratoires dans nos communautés”.

Moore a déclaré que le gouvernement de l’Ontario a adopté une approche prudente pour modifier les directives, citant d’autres provinces qui ont déjà adopté «une approche générique pour tous les virus respiratoires», comme la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique.

«Nous voulions aller plus loin dans la septième vague avant de mettre cela en place et de le mettre également à la disposition des écoles pour nous assurer que nous pouvons atténuer l’effet de tous les virus respiratoires en classe et également sur le lieu de travail.»

La dernière fois que les directives d’isolement ont été modifiées en Ontario, c’était à la fin de décembre 2021, lorsque Moore a raccourci la période d’isolement requise de 10 jours à cinq pour les personnes vaccinées.

Dans l’état actuel des choses, la nouvelle politique s’applique à tous, quel que soit le statut vaccinal.

Alors que Moore encourage les personnes malades à rester à la maison lorsqu’elles ne se sentent pas bien, les Ontariens ne sont couverts que pendant trois jours de maladie payés dans le cadre du programme temporaire de pandémie.

Le gouvernement de Doug Ford n’a pas encore dit s’il comptait rendre ce programme permanent.

Le programme doit expirer en mars 2023.