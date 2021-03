Bruxelles a ciblé la Grande-Bretagne avec des règles renforcées pour imposer des interdictions d’exportation de vaccins aux pays ayant des taux de vaccination plus élevés que l’UE. La Grande-Bretagne a largement devancé l’UE en matière de vaccination, donnant une première dose à plus de la moitié de sa population adulte. Le bloc, en proie à une troisième vague Covid, n’a pour l’instant réussi que 12pc. Cela survient alors que la Belgique et la France ont resserré les restrictions dans le but de freiner une flambée de cas de Covid-19. Pourtant, Angela Merkel, photographiée ci-dessus, a fait un renversement renversant sur ses projets de verrouillage de Pâques en Allemagne, alors que les économies de la zone euro sont confrontées à la perspective de voir leurs rebonds économiques étouffés. Alors que les autorités italiennes ont attaqué une usine de vaccins au milieu de craintes infondées selon lesquelles 29 millions de jabs AstraZeneca destinés aux pays en développement étaient des fournitures cachées destinées au Royaume-Uni, Andrew Lilico affirme que la posture de l’UE sur les coups ne peut masquer le fait que le continent est confronté à une troisième vague catastrophique.

Pendant ce temps, Boris Johnson a averti que des contrôles plus stricts aux frontières entre le Royaume-Uni et la France pourraient être nécessaires «très bientôt» alors que les cas se multiplient à travers la Manche. Dans un va-et-vient laconique avec la haute députée travailliste Yvette Cooper lors d’une apparition au Comité de liaison, le Premier ministre a déclaré qu’il y avait « un équilibre à trouver » entre le risque posé par la troisième vague européenne et « la très grave perturbation ». cela sera causé par des mesures frontalières plus strictes. Voyez combien de cas il y a là où vous vivez.

Le commerce mondial perturbé alors que le navire s’échoue à Suez

Le canal de Suez pourrait être bloqué pendant des jours après l’échouement d’un porte-conteneurs géant, grimpant sur l’une des routes commerciales maritimes les plus fréquentées du monde. Le MV Ever Given, l’un des plus gros porte-conteneurs en service, a déraillé dans une soudaine rafale de vent, ont déclaré les autorités, se coinçant dans le sens de la longueur à travers le canal. Le prix du pétrole a grimpé en flèche en raison de la perturbation des approvisionnements, qui pourrait coûter 10 milliards de dollars au commerce mondial par jour et forcer certains des plus grands constructeurs automobiles du monde à prolonger leurs fermetures d’usines. Jetez un œil à cette galerie de la scène.

Zara Tindall donne naissance à un petit garçon sur le sol de la salle de bain

Zara Tindall a donné naissance à un fils, nommé Lucas Philip Tindall. Le mari Mike Tindall a déclaré que le bébé royal – la reine et le 10e arrière-petit-enfant de la reine et du duc d’Édimbourg – est né sur le sol de la salle de bain après que le couple n’a pas pu se rendre à l’hôpital. Pendant ce temps, la police a arrêté un homme après qu’une équipe de déminage ait assisté à un rapport faisant état d’un objet suspect dans le parc du palais de Holyroodhouse, la résidence officielle de la reine à Édimbourg. Dans un grand jour pour les nouvelles royales, il est également apparu que le duc de Sussex a un autre nouveau rôle, cette fois assis aux côtés de la belle-fille de Rupert Murdoch pour une étude de six mois d’un groupe de réflexion sur le «trouble de l’information». En savoir plus sur le nouveau rôle du prince Harry.

En un coup d’œil: Briefing de la soirée sur le coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres du jour

John lewis | Huit autres grands magasins John Lewis ne rouvriront jamais, a confirmé le détaillant, mettant 1 465 emplois en péril, un autre coup dur pour la grande rue. La fermeture des succursales s’ajoute aux huit magasins fermés l’année dernière, qui comprenaient deux petites boutiques de voyage à Heathrow et St Pancras. Affichez une carte de tous les sites de fermeture de magasin.

Partout dans le monde: les inondations en Australie font deux morts

Les corps de deux hommes ont été retrouvés en Australie aujourd’hui dans des voitures piégées dans les eaux de crue, les premiers décès liés au temps sauvage ces derniers jours qui a submergé des maisons, emporté du bétail et coupé des villes entières. Plus de 40 000 personnes ont été forcées de fuir leurs maisons alors que des pluies torrentielles ont provoqué de dangereuses crues soudaines, et les autorités ont émis de nouveaux ordres d’évacuation pour les résidents des régions de l’ouest de Sydney.

Entretien du mercredi

« Murray Walker savait qu’il mourait la dernière fois que nous avons parlé »