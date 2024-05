Les règles des filles sont plus précoces et plus irrégulières que les générations précédentes

Une nouvelle étude de 71 341 femmes conforte l’inquiétude croissante selon laquelle l’âge auquel les filles commencent à avoir leurs règles est de plus en plus jeune, et les tendances sont encore plus prononcées pour certains groupes raciaux et ethniques. Les résultats suggèrent également que de nombreuses filles et jeunes femmes connaissent des cycles irréguliers depuis des années, un facteur de risque pour divers problèmes de santé, notamment les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques telles que le diabète et certains types de cancer.