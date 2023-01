Les règles de voyage en Chine nuisent inutilement aux relations

La décision rapide du gouvernement albanais d’imposer des tests COVID obligatoires aux passagers en provenance de Chine, à partir de jeudi, est déconcertante. Bien que cela nous rapproche d’une douzaine d’autres pays qui ont mis en place de nouvelles règles pour les voyageurs chinois, cela va également à l’encontre des conseils non seulement d’une longue liste d’experts en virus en Australie, mais aussi du directeur de la santé du gouvernement, Paul Kelly, qui croit il n’y a pas de «justification suffisante de santé publique» pour la politique.

Le ministre de la Santé, Mark Butler, a annoncé des tests COVID pour les voyageurs chinois. Le crédit:Luis Ascui

Dans une lettre au ministre de la Santé Mark Butler, datée du 31 décembre, Kelly a reconnu les inquiétudes généralisées quant à l’étendue réelle des épidémies actuelles de COVID en Chine. Mais il pensait que le risque pour l’Australie était relativement faible à cause des arrivées chinoises, en partie en raison des niveaux très élevés de vaccination en Australie, des niveaux élevés d’immunité contre une infection antérieure et du type de sous-variantes virales que nous avons déjà connues.

Kelly a noté que de nombreux pays qui avaient décidé de mettre en œuvre des tests se trouvaient dans l’hémisphère nord et plusieurs avaient des systèmes de santé qui ont été stressés par les vagues de COVID et d’autres maladies respiratoires, ce qui n’était pas le cas en Australie.

La lettre a également révélé que Kelly avait consulté les chefs de la santé des États et des territoires et les responsables de la santé publique de la Nouvelle-Zélande, qui maintenaient un “consensus fort” selon lequel restreindre les arrangements de voyage avec la Chine serait “incompatible avec l’approche nationale actuelle de la gestion du COVID-19”. et disproportionné par rapport au risque ».