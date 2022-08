Les règles de visa au Mexique n’empêchent pas les Vénézuéliens de se rendre aux États-Unis

Commentez cette histoire Commentaire

MEXICO CITY – Lorsque le Mexique a imposé une obligation de visa aux Vénézuéliens en janvier, cela a brièvement eu l’effet escompté : le nombre de Vénézuéliens détenus à la frontière américano-mexicaine a chuté. Mais il est maintenant clair qu’il n’a fait que pousser les migrants sur des routes clandestines plus dangereuses. Soudainement incapables de se rendre simplement au Mexique en tant que touristes, mais toujours désespérés de quitter leur pays, les migrants vénézuéliens ont rejoint d’autres personnes voyageant par voie terrestre à travers la jungle dense et anarchique à la frontière entre la Colombie et le Panama.

En 2021, alors que les Vénézuéliens pouvaient encore se rendre à Cancun ou à Mexico en tant que touristes, seuls 3 000 d’entre eux ont traversé le Darien Gap – un espace littéral dans la route panaméricaine qui s’étend sur 97 kilomètres de montagnes, de forêt tropicale et de rivières. Jusqu’à présent cette année, il y en a eu 45 000, selon le Service national de l’immigration du Panama.

“S’ils ne peuvent pas arriver aux aéroports mexicains, ils arrivent par voie terrestre via le Darien”, a déclaré Adam Isacson, du Bureau de Washington pour l’Amérique latine. De là, il n’y a qu’une série d’arrêts : dans le sud du Mexique, au centre éloigné de la frontière mexico-américaine, puis une destination finale aux États-Unis, généralement sur la côte est.

De telles exigences de visa peuvent arrêter certains migrants – le rythme des Brésiliens et des Équatoriens a ralenti après que le Mexique les a imposées l’année dernière – mais pas d’autres, a déclaré Isacson. “Cela a à voir avec le niveau de désespoir”, a-t-il déclaré.

L’économie du Venezuela s’est effondrée sous une combinaison de mauvaise gestion et de sanctions américaines. Le salaire minimum des fonctionnaires est tombé à l’équivalent de 2 dollars par mois. Les salaires mensuels dans le secteur privé sont en moyenne de 75 $. Certains des Vénézuéliens qui arrivent aux États-Unis maintenant, ont quitté le Venezuela il y a des années, ont passé du temps dans d’autres pays et se déplacent maintenant vers le nord.

En décembre, les douanes et la protection des frontières américaines ont détenu des Vénézuéliens à la frontière américano-mexicaine près de 25 000 fois. Le Mexique a imposé l’obligation de visa fin janvier et en février, il y avait à peine 3 000 détentions. Mais ce nombre a recommencé à augmenter, lentement au début, puis fortement en juin et juillet lorsque les détentions ont dépassé les 17 000.

Les informations sur l’itinéraire alternatif ont été transmises à des groupes sur des plateformes telles que WhatsApp et via les réseaux sociaux. Les passeurs de migrants qui infiltrent souvent ces groupes influencent l’itinéraire, dans ce cas un itinéraire perfide, mais bien établi, long d’environ 8 000 kilomètres.

Anderwis Gutiérrez, un ouvrier du bâtiment de 42 ans, et sa femme ont passé des semaines à regarder des vidéos en ligne sur la traversée du Darien pour juger s’ils pensaient pouvoir le faire. Lorsqu’ils se sont enfin décidés, ils ont rejoint un groupe de 110 migrants de nationalités différentes. Seuls 75 d’entre eux ont émergé de la jungle ensemble.

“Ils nous ont volé, pris notre argent, nous sommes restés quatre jours sans manger”, a-t-il déclaré. “L’un s’est cassé la jambe, un autre a été mordu par un serpent, nous n’avions pas de médicaments, nous ne transportions rien.”

Il a dit avoir vu des corps, été témoins de deux viols et incapable de retenir ses larmes, a déclaré que sa femme s’était presque noyée lorsqu’une rivière en crue l’avait emportée à 100 mètres en aval. “Dans la jungle, personne n’aide personne.”

Yonathan Ávila, un ancien soldat de la Garde nationale vénézuélienne de 34 ans, a voyagé avec sa femme, leur fille de 3 ans et leur bébé de 4 mois. Au total, ils étaient 14 parents et amis. Il croit que sa formation militaire l’a aidé à les mener à bien sans certaines des tragédies qui frappent les autres.

La ville de Tapachula, dans le sud du Mexique, près de la frontière avec le Guatemala, a été le deuxième goulot d’étranglement pour ceux qui voyagent par voie terrestre. Depuis l’administration Trump, le Mexique a employé une stratégie de confinement destinée à maintenir les migrants confinés au sud, loin de la frontière américaine.

Des milliers de personnes demandent l’asile, mais le processus est long et il y a peu de travail à Tapachula. Des migrants frustrés ont fait pression sur le gouvernement en quittant à plusieurs reprises la ville en masse. Depuis juin, les Vénézuéliens constituent la majorité.

Le gouvernement mexicain a commencé à transporter des migrants par bus vers des bureaux à l’extérieur de Tapachula ou vers d’autres États en octobre pour un traitement plus rapide des documents temporaires et pour arrêter les manifestations.

Ávila a mené une telle marche et a obtenu un permis de transit qui a permis à sa famille de continuer vers le nord. Une fondation l’a également aidé car son bébé était malade. Gutiérrez a obtenu un visa humanitaire.

“Pour les apaiser, l’Institut national de l’immigration leur donne des laissez-passer”, a déclaré Isacson.

Les Vénézuéliens et certaines autres nationalités posent également un problème au Mexique et aux États-Unis, car ils ne peuvent généralement pas être expulsés. Après de longues négociations, le Mexique a récemment pu en renvoyer plus de 100.

Une fois sortis de Tapachula, les migrants se rendent rapidement à la frontière américaine, achetant généralement des billets de bus avec de l’argent envoyé par des proches.

Selon l’analyse de WOLA des douanes et de la protection des frontières américaines, 92 % des Vénézuéliens ont traversé la frontière américaine sur deux tronçons en juillet : Yuma, Arizona, et Del Rio, Texas.

Gutiérrez et Ávila ont traversé à Del Rio avec leurs familles.

Les deux zones sont “au milieu de nulle part”, a déclaré Isacson. “Cela nous dit qu’ils sont guidés là-bas par quelqu’un, il ne peut pas s’agir uniquement de rumeurs circulant sur WhatsApp.”

Gutiérrez et Ávila sont arrivés aux États-Unis avec leurs familles. Gutiérrez était dans le Maryland, mais sans travail ni endroit où dormir, lui et sa femme prévoyaient de retourner à New York, où ils avaient passé quelques mois dans un refuge pour sans-abri.

Ávila travaille dans la vente à Boston et une fondation caritative leur a trouvé un refuge et a aidé à faire soigner son enfant. Chaque semaine, il doit envoyer une photo et son emplacement sur un téléphone portable que les autorités américaines de l’immigration lui ont donné en attendant de régler son statut.

Pendant ce temps, il dit que ses amis au Venezuela n’ont cessé de lui demander conseil pour faire leurs propres voyages aux États-Unis. “Il y en a d’autres qui arrivent tout le temps.”