Les règles de vente de lavage ne s’appliquent pas aux bitcoin, ethereum, dogecoin

Le marché de la cryptographie est en baisse de 46% par rapport à son plus haut historique en mai, mais les investisseurs avisés célèbrent la baisse des prix.

Étant donné que l’IRS classe les monnaies numériques comme le bitcoin comme des biens, les pertes sur les avoirs cryptographiques sont traitées de manière très différente des pertes sur les actions et les fonds communs de placement, selon le PDG d’Onramp Invest, Tyrone Ross. Avec des jetons crypto, règles de vente de lavage ne postulez pas, ce qui signifie que vous pouvez vendre votre bitcoin et le racheter tout de suite, alors qu’avec une action, vous devrez attendre 30 jours pour le racheter.

Cette nuance dans le code des impôts est absolument énorme pour les détenteurs de crypto aux États-Unis

D’une part, cela ouvre la voie à la récolte de pertes fiscales.

« Une chose que font les investisseurs avisés est de vendre à perte et de racheter des bitcoins à un prix inférieur », a expliqué Shehan Chandrasekera, CPA et responsable de la stratégie fiscale chez la société de logiciels de crypto-taxe CoinTracker.io. « Vous voulez avoir l’air aussi pauvre que possible. »

Plus vous pouvez accumuler de pertes, mieux c’est pour l’investisseur à long terme.

« Vous pouvez récolter un nombre illimité de pertes et les faire avancer dans un nombre illimité d’années d’imposition », a ajouté Chandrasekera.

Parce que la règle de vente de lavage ne s’applique pas, les investisseurs peuvent récolter leurs pertes cryptographiques de manière plus agressive qu’avec les actions, car il n’y a pas de période d’attente prédéfinie.

« Je vois des gens faire cela tous les mois, toutes les semaines, tous les trimestres, selon leur niveau de sophistication », a-t-il déclaré. « Vous pouvez collecter tant de ces pertes. »

L’accumulation de ces pertes est la façon dont les investisseurs compensent en fin de compte leurs gains futurs.

Lorsqu’un individu va liquider sa participation cryptographique, il peut utiliser ces pertes collectées pour réduire ce qu’il doit à l’IRS par le biais de l’impôt sur les plus-values.

Le rachat rapide des cryptos est un autre élément clé de l’équation. S’il est chronométré correctement, l’achat de la baisse permet aux investisseurs de reprendre le dessus, si le prix de la pièce numérique rebondit.

Supposons donc qu’un contribuable achète un bitcoin pour 10 000 $ et le revend pour 50 000 $. Cette personne ferait face à 40 000 $ de gains en capital imposables. Mais si ce même contribuable avait déjà récolté 40 000 $ de pertes sur des transactions cryptographiques antérieures, il pourrait compenser l’impôt qu’il doit.

C’est une stratégie qui gagne du terrain parmi les utilisateurs de CoinTracker, selon Chandrasekera.

Mais il a averti qu’une comptabilité minutieuse est essentielle.

« Sans des enregistrements détaillés de votre transaction et de la base des coûts, vous ne pouvez pas justifier vos calculs auprès de l’IRS », a-t-il averti.