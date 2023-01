Les règles de vapotage au Canada doivent être appliquées : défenseurs

OTTAWA –

Les défenseurs des deux côtés du débat sur le vapotage disent que le gouvernement doit faire plus pour appliquer les sanctions pour la vente de vapes aux enfants après qu’un examen a conclu qu’aucune modification de la législation n’était justifiée.

La Loi sur le tabac et les produits de vapotage vise à franchir la ligne étroite entre donner aux fumeurs une alternative plus sûre aux produits du tabac combustibles et protéger les jeunes et les personnes qui ne fument pas déjà contre le vapotage.

La loi, entrée en vigueur en 2018, a légalisé la vente de vapes – ou e-cigarettes – avec ou sans nicotine. On les trouve maintenant dans les boutiques de vapotage spécialisées, les dépanneurs, les stations-service et les détaillants en ligne à travers le pays.

Santé Canada a récemment décidé que des modifications à la loi n’étaient pas nécessaires après avoir examiné les commentaires des provinces et des territoires, des ONG, des membres de l’industrie du vapotage et du public.

Son examen a indiqué que le gouvernement peut utiliser des réglementations pour adapter les règles de l’industrie à la place, comme un règlement proposé pour limiter les ventes de produits aromatisés.

Mais les outils d’application pour les contrevenants aux règles peuvent être limités au-delà de l’émission d’avertissements, selon l’étude. Il a recommandé qu’Ottawa explore d’autres options.

« Compte tenu des preuves d’infractions répétées et des limites des lettres d’avertissement, le développement d’outils supplémentaires qui pourraient répondre aux non-conformités répétées avec une approche d’application progressive pourrait être exploré », a déclaré Santé Canada dans le rapport, qui a été déposé au Parlement en Décembre.

Les ventes en ligne aux mineurs se sont révélées particulièrement difficiles à contrôler car les réglementations relatives à la vérification de l’âge « peuvent ne pas être suffisamment réactives », indique le rapport.

Un examen de 2021 de Santé Canada sur les activités de vapotage et de tabac était parvenu à une conclusion similaire, après avoir constaté que les magasins de vapotage spécialisés étaient particulièrement enclins à enfreindre les règles.

La loi prévoit déjà des amendes et des pénalités pour les infractions, mais elles n’ont pas été utilisées, a déclaré Cynthia Callard, directrice générale de Médecins pour un Canada sans fumée.

“Ils se sont donné les pouvoirs lorsqu’ils ont adopté la loi en 2018”, a déclaré Callard dans une interview. “Maintenant, ils disent:” Eh bien, nous devons regarder autre chose “, sans vraiment détailler pourquoi ils hésitent à utiliser les pouvoirs dont ils disposent.”

Le rapport de Santé Canada montre que le ministère a inspecté plus de 3 000 magasins spécialisés de vapotage, d’essence et de dépanneur en 2019 et saisi plus de 80 000 unités de produits de vapotage non conformes.

Pendant la pandémie, Santé Canada a rendu les inspections virtuelles et axées sur la promotion des produits de vapotage et de nicotine. Il a envoyé des lettres d’avertissement à 53 des 304 détaillants qu’il a inspectés en raison de publications illégales sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué vendredi soir, un porte-parole de Santé Canada a déclaré que le ministère “a mis en place un programme de conformité et d’application”, citant les inspections. “Tous les détaillants de tabac et de produits de vapotage sont responsables de connaître et de respecter les exigences” en vertu de la loi, indique le communiqué.

“Santé Canada applique les exigences législatives et réglementaires et, au besoin, prendra des mesures de conformité et d’application, y compris des lettres d’avertissement, des arrêts de vente, des saisies de produits et des enquêtes criminelles.”

Pourtant, l’examen n’a fait aucune mention de porter des accusations criminelles en vertu de la loi, qui s’accompagnent de lourdes amendes et même de peines de prison pour les contrevenants.

Maria Papaioannoy, porte-parole de Rights4Vapers, a convenu qu’il serait utile que Santé Canada se concentre sur l’application de la loi, en particulier lorsqu’il s’agit de vendre des vapes à des mineurs.

“Nous pensons que les propriétaires de magasins de vapotage responsables ne vendent pas aux mineurs. Nous pensons que les propriétaires de dépanneurs responsables ne vendent pas aux mineurs”, a déclaré Papaioannoy, dont le groupe défend les personnes qui ont utilisé le vapotage pour arrêter de fumer. “C’est le marché noir.”

Il n’y a pas beaucoup de recherches sur les effets à long terme sur la santé de l’inhalation de cigarettes électroniques et les conséquences potentielles d’une exposition secondaire, a déclaré le gouvernement, mais Santé Canada présente le vapotage comme une alternative plus sûre à la consommation de produits du tabac combustibles.

Papaioannoy a déclaré qu’elle était réconfortée de voir le département admettre dans l’examen qu’il n’avait pas fait du bon travail en encourageant les fumeurs à passer au vapotage.

Les données de l’enquête gouvernementale sur le tabac et la nicotine de 2021 ont révélé qu’environ 5 % des Canadiens de plus de 20 ans utilisaient des produits de vapotage, et la majorité étaient des personnes qui fumaient ou avaient l’habitude de fumer.

Parmi ces personnes, environ la moitié ont déclaré qu’elles vapotaient dans le but d’arrêter ou de réduire leur consommation de tabac.

Le vapotage chez les jeunes a décollé après la légalisation des cigarettes électroniques, mais a semblé se stabiliser en 2021, avec environ 13 % des adolescents âgés de 15 à 19 ans qui ont vapoté au moins une fois au cours des 30 derniers jours, selon l’enquête.

L’examen de décembre est le premier à évaluer l’impact de la législation fédérale sur le vapotage, bien qu’il n’aborde pas les changements que le projet de loi a également apportés à la réglementation des produits du tabac. Santé Canada vise à revoir d’autres aspects de la loi dans deux ans.

Le rapport devait être déposé en mai dernier selon les délais prévus dans la législation, a déclaré Callard.

Médecins pour un Canada sans fumée a demandé une ordonnance de la Cour fédérale en novembre pour contraindre le gouvernement à effectuer l’examen, mais le gouvernement l’a publié avant que l’affaire n’aille de l’avant. Ottawa n’a pas répondu à l’avis de motion.

Callard a déclaré qu’elle ne voulait pas dépenser de ressources pour faire avancer la question devant les tribunaux, mais elle interprète l’approche laxiste du calendrier comme un reflet de l’application des règles par le gouvernement en général.

“Ils eux-mêmes ne prennent pas la loi au sérieux”, a-t-elle déclaré.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 6 janvier 2023.