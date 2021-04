Le Conseil de la Division I de la NCAA a voté mercredi pour permettre aux athlètes des sports les plus importants de l’association de changer d’école une fois au cours de leur carrière de premier cycle sans avoir à s’asseoir pendant une saison, a déclaré une personne familière avec le résultat à USA TODAY Sports.

La personne a parlé sous couvert d’anonymat car le vote ne sera pas finalisé tant que le Conseil n’aura pas ajourné deux jours de séance jeudi.

Cette décision tant attendue unifierait les règles de transfert pour le football de Bowl Subdivision, le basketball masculin et le basketball féminin – ainsi que pour le baseball et le hockey masculin – avec celles des autres sports de la Division I.

Le résultat du vote de mercredi a été rapporté pour la première fois par The Athletic.

Le Conseil est un groupe d’élaboration de politiques composé principalement d’administrateurs d’athlétisme d’école et de conférence. Ses actions sont soumises à l’examen du Conseil d’administration de la Division I, composé principalement de présidents et de chanceliers. La prochaine réunion du conseil est prévue pour le 28 avril, mais son intervention sur cette question est peu probable.

Dan Wolken:La nouvelle politique de transfert de la NCAA est désordonnée et les entraîneurs ne l’aimeront pas, mais c’est juste

Le président de la NCAA, Mark Emmert, a soutenu le changement et, lors d’une conférence de presse virtuelle avant le récent Final Four du basketball masculin, il a déclaré: «Les étudiants devraient avoir cette capacité de transférer une fois, au moins, au cours de leur carrière. Je comprends la complexité que cela crée pour les entraîneurs et je comprends que cela crée de l’incertitude dans la gestion de la liste et tout cela. Mais je pense qu’il est trop tard que nous fournissions cette flexibilité aux étudiants.

En prévision du changement des règles, des centaines de basketteurs ont récemment déclaré leur intérêt ou leur intention de changer d’école en entrant leurs noms sur le portail de transfert de la NCAA.

La création d’une politique de transfert uniforme pour tous les athlètes de la Division I est un sujet de conversation et d’étude par divers comités de la NCAA depuis des années. Et les écoles membres de l’association ont fait un certain nombre de petits mouvements dans ce domaine. Par exemple, les étudiants de n’importe quel sport qui obtiennent leur diplôme de premier cycle avant d’utiliser leurs quatre saisons d’éligibilité sportive ont été autorisés à transférer et à jouer immédiatement. Les membres ont également établi un processus de dérogation qui permettait les transferts dans n’importe quel sport dans certaines circonstances et sous réserve de l’approbation du personnel du bureau central de la NCAA ou d’un comité d’appel.

De plus, à partir d’octobre 2018, les membres ont créé le portail de transfert, ce qui permet aux athlètes d’obtenir plus facilement la permission de leur école actuelle pour contacter d’autres écoles et couper ce qui avait été d’autres questions bureaucratiques s’ils veulent faire un changement.

Mais parce que les règles de base des sit-out restaient en place pour les athlètes de football et de basket-ball – les sports les plus générateurs de revenus -, les règles étaient devenues une cible pour les défenseurs des droits des athlètes, certains législateurs fédéraux et le ministère de la Justice.

Jon Steinbrecher est le commissaire de longue date de la Mid-American Conference, membre actuel du Conseil, et a présidé la plus récente itération d’un groupe de travail de la Division I sur les transferts. Avant la réunion de mercredi, il a rappelé: «En 2015, j’ai soulevé cette question lors de mon discours sur l’état de la conférence lors de notre journée des médias sur le football.

«J’ai dit qu’il était temps pour nous de moderniser nos règles de transfert. Nous sommes à un point où nous devons soit justifier pourquoi nous segmentons (football, basketball, baseball et hockey masculin), soit adopter une règle unifiée. D’autres disaient la même chose. Et donc nous y sommes, et nous avons eu des départs et des arrêts en cours de route.

Plus récemment, les modifications approuvées mercredi avaient été fixées pour approbation en janvier, mais juste avant la date prévue de ce vote, le chef de l’époque de la division antitrust du ministère de la Justice, Makan Delrahim, a envoyé une lettre à Emmert dans laquelle il exprimait de vives inquiétudes au sujet de la la direction de l’association sur les règles de transfert et sur la capacité des athlètes à gagner de l’argent grâce à l’utilisation de leurs noms, images et ressemblances.

Dans ses commentaires avant le Final Four masculin, Emmert a déclaré que les responsables de la NCAA auraient des discussions avec le ministère de la Justice.