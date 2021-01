Les règles de recomptage du Sénat de Géorgie, brièvement expliquées

Les électeurs regardent les résultats des élections lors d’une soirée électorale à Atlanta, en Géorgie, le 5 janvier. Brandon Bell / Getty Images

Selon la proximité des résultats finaux, les candidats au Sénat peuvent demander un recomptage.

La Géorgie pourrait bientôt voir un autre recomptage des élections si les marges finales dans le second tour du Sénat de l’État sont suffisamment étroites.

Ce fut une élection serrée. Les deux courses – entre le sénateur Kelly Loeffler et le challenger révérend Raphael Warnock, et entre le sénateur David Perdue et le challenger Jon Ossoff – avaient des marges inférieures à 1 point de pourcentage mardi à minuit HE. Au moment de la publication, DecisionDesk avait appelé Warnock comme le vainqueur de son second tour, alors que la course entre Perdue et Ossoff était encore trop proche à appeler.

Selon la loi géorgienne, si deux candidats se trouvent dans une marge de 0,5 point de pourcentage ou moins, l’un ou l’autre peut demander un recomptage. Les responsables électoraux peuvent également demander un recomptage s’ils soupçonnent une erreur potentielle ou une divergence dans les résultats, et les candidats peuvent adresser une pétition au secrétaire d’État s’ils sont préoccupés par un problème similaire.

Le président Donald Trump avait précédemment appelé à un recomptage lors de l’élection présidentielle de 2020 lorsque le président élu Joe Biden avait remporté la Géorgie par une faible marge. Tant dans le décompte initial que dans les deux recomptages qui ont finalement été effectués, Biden est sorti en tête avec plus de 11000 votes et une marge d’environ 0,2 point de pourcentage.

Pour la course présidentielle, le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, a ordonné un recomptage manuel en plus d’un recomptage effectué via une nouvelle numérisation des bulletins de vote dans des machines.

Pour faire pression pour un recomptage des résultats du Sénat, les candidats devront le demander dans les deux jours ouvrables suivant la certification des votes. Les comtés de Géorgie ont jusqu’au 15 janvier pour approuver les résultats de l’élection; Raffensperger a alors jusqu’au 22 janvier pour certifier officiellement les résultats.

Comme Jane Coaston l’a précédemment écrit pour Vox, cependant, plusieurs recomptages récents en Géorgie n’ont pas conduit à un changement dans le résultat final:

Une course judiciaire en Géorgie en 2004, dans laquelle les candidats étaient séparés par moins de 400 voix, a été recomptée, mais la marge de victoire n’a changé que de 15 voix. Et en 2017, un recomptage a eu lieu dans la course à la mairie d’Atlanta entre Mary Norwood et Keisha Lance Bottoms, mais Norwood n’a obtenu aucun vote supplémentaire et Bottoms est resté le vainqueur.

Si des recomptages avaient lieu, cela pourrait signifier quelques semaines de retard avant que les résultats du Sénat géorgien – et le contrôle du Sénat – ne soient finalisés.