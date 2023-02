Les règles de partage anti-mot de passe “sauvages” de Netflix suscitent l’ire sur Twitter

J’ai l’impression que peu de services de streaming sont humbles sur le fait qu’ils ont réussi parce qu’ils étaient abordables et plus pratiques que le piratage, et ils vont continuer à se rendre plus chers et moins pratiques jusqu’à ce que tout le monde pirate à nouveau tout https://t.co/mgyTCYC0xb– Jenny Nicholson (@JennyENicholson) 1 février 2023