Les règles de Meta pour vérifier les messages VIP ont causé un “vrai mal” et ont besoin d’une “révision”, selon une revue | Actualités scientifiques et techniques

Sur Facebook et Instagram, il existe des règles sur ce qui peut et ne peut pas être publié.

Ils peuvent changer de temps en temps, tout comme la façon dont ils sont appliqués par les modérateurs humains et robots. Mais en théorie, les règles sont les mêmes pour chacun des près de cinq milliards d’utilisateurs des sites.

À moins que vous ne soyez un politicien, une célébrité ou un partenaire commercial de Facebook et la société mère d’Instagram Méta.

Leurs messages, et ceux d’environ 5,8 millions d’autres utilisateurs influents, sont transmis via un canal VIP spécial appelé contre-vérification, ce qui leur donne une marge de manœuvre supplémentaire pour enfreindre les règles de Meta.

Les exonérations peuvent être importantes. Si le message d’un utilisateur normal est signalé par le système de modération automatisé, il sera immédiatement supprimé.

Si la publication d’un VIP est signalée, elle restera visible pendant que les modérateurs humains la regarderont une seconde (ou même une troisième, quatrième ou cinquième).

En septembre 2011, par exemple, le footballeur brésilien Neymar a publié des images intimes de quelqu’un d’autre sur son Facebook et Instagram comptes, sans, a-t-on rapporté, l’autorisation de l’intéressé.

La vidéo était une violation claire des politiques de contenu de Meta, qui interdisent de nombreuses formes de nudité relativement douces. Pourtant, selon The Guardian, il a été laissé en ligne pendant plus d’une journée et a reçu 56 millions de vues avant d’être retiré.

Image:

Neymar était sur la liste de Meta pour contre-vérification



La raison du retard ? Neymar, qui a annoncé plus tard un accord commercial avec Meta pour promouvoir Facebook Gaming, figurait sur la liste des contre-vérifications, qui avait du mal à gérer un arriéré à l’époque.

Ce type de retard, qui dure en moyenne cinq jours, s’élevant à 12 aux États-Unis et 17 en Syrie, est l’un des nombreux aspects du recoupement vivement critiqué par le Meta’s Oversight Board, le “tribunal” interne semi-indépendant mis en place par Mark Zuckerberg pour donner des conseils sur des questions difficiles autour de la modération.

Le conseil d’administration examine le programme depuis l’année dernière, lorsque la lanceuse d’alerte Frances Haugen a révélé l’ampleur du système en divulguant des documents internes de l’entreprise au Wall Street Journal.

Dans un rapport publié mardi, le conseil d’administration appelle Meta à remanier le programme, arguant qu’il “donne la priorité aux utilisateurs à valeur commerciale” par rapport à ses “responsabilités en matière de droits de l’homme et aux valeurs de l’entreprise”.

Le système a causé “un vrai préjudice”, a déclaré le directeur du Conseil de surveillance, Thomas Hughes, à Sky News. Pourtant, il n’a pas appelé à la dissolution du système, affirmant que “vous avez besoin d’une sorte de processus d’examen secondaire”.

Le conseil d’administration a demandé à Meta de revoir la vérification croisée en rendant le processus plus rapide et plus transparent et en le recentrant sur les questions liées aux droits de l’homme, telles que la suppression accidentelle de matériel journalistique.

Lire la suite:

Mark Zuckerberg fait face à une route longue et douloureuse vers le succès du métaverse

Facebook se défend après avoir transmis des messages de chat à la police américaine enquêtant sur l’avortement

Il indique que Meta devrait définir des critères clairs pour l’implication dans la vérification croisée et la marque publique des comptes qui sont inclus dans le système, en particulier les acteurs étatiques ou les partenaires commerciaux. À l’heure actuelle, même les personnes qui font l’objet d’une contre-vérification ne savent pas qu’elles sont inscrites sur la liste.

Le rapport indique que Meta préfère sous-appliquer ses règles, pour éviter de créer une “perception de censure” ou de susciter une “polémique publique” pour les partenaires commerciaux, en particulier ceux qui peuvent créer des problèmes pour les cadres supérieurs de Meta.

Cependant, afin d’éviter des retards préjudiciables dans la modération, le conseil suggère que le contenu signalé comme “de gravité élevée” lors du premier examen soit retiré pendant qu’il est réévalué.

Meta n’a pas à suivre les suggestions du conseil d’administration et a refusé de le faire à plusieurs reprises notables, bien que M. Hughes ait déclaré que la société avait tendance à mettre en œuvre la plupart des recommandations. Dans ce cas, il y en a 32.

“Ils ne les mettront pas tous en œuvre, mais étant donné le taux de mise en œuvre à ce jour, je pense qu’ils mettront en œuvre la majorité”, a déclaré M. Hughes. “Le conseil pense que ces recommandations sont réalisables.”

Pourtant, bien qu’il ait appelé Meta à “augmenter radicalement la transparence autour de la vérification croisée”, le conseil d’administration a eu du mal à générer lui-même une transparence totale, et de nombreux détails cruciaux manquent dans son rapport.

Le conseil n’a pas découvert qui figure exactement sur la liste de vérification croisée, malgré les “demandes répétées”. Il n’a pas été en mesure de confirmer le nombre exact de personnes sur la liste, ni d’obtenir des exemples détaillés de postes qui avaient été recoupés.

“Cette divulgation limitée nuit à la capacité du conseil à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance”, s’est plaint le conseil dans son rapport.

Le conseil d’administration avait précédemment déclaré que Meta n’avait “pas été entièrement ouvert” à propos de la contre-vérification, omettant de mentionner le programme en relation avec le président Trump, puis disant qu’il était petit alors qu’en fait il impliquait des millions d’utilisateurs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:31

Est-ce la fin de la « big tech » ?



Pourtant, bien que la dénonciatrice Mme Haugen ait accusé Meta de “mentir à plusieurs reprises” sur le stratagème, M. Hughes n’était pas d’accord, affirmant qu’il pensait que les informations fournies au conseil étaient “exactes” et “complètes”, et que le conseil avait “fléchi ses muscles” pour étudier le programme.

Les critiques ont fait valoir que les problèmes sous-jacents de Meta étaient trop importants pour être résolus par le Conseil de surveillance, car la mise en œuvre de leurs suggestions les plus substantielles obligerait l’entreprise à employer des dizaines de milliers de modérateurs humains supplémentaires, en particulier dans des pays autres que les États-Unis et le Canada.

Le conseil a constaté que ces deux pays représentent 42 % du contenu vérifié par recoupement alors qu’ils n’ont que 9 % d’utilisateurs actifs mensuels.

“Les documents Haugen montrent une image de l’inégalité systémique dans laquelle les États-Unis, malgré tous leurs problèmes de modération, obtiennent la part du lion de la ressource de modération et presque partout ailleurs n’obtiennent pratiquement rien”, déclare Cori Crider, directeur de Foxglove, qui poursuit Meta au nom de l’ancien modérateur de contenu Facebook Daniel Motaung.

“Jusqu’à ce que ce déséquilibre soit corrigé, je ne vois pas en quoi les opinions du Conseil de surveillance font une grande différence.”