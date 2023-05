La Nouvelle-Écosse se lance dans ce que beaucoup appellent sa quatrième ruée vers l’or – mais au lieu de mendier pour des morceaux d’or, les opérations minières dans la province consistent aujourd’hui en d’énormes bassins de résidus, d’énormes fosses à ciel ouvert extrayant de petites traces d’or et un bilan climatique que l’on l’expert dit que nous ne suivons pas correctement.

Alana Westwood, professeure adjointe à la School for Resource and Environmental Studies de l’Université Dalhousie, affirme que la réglementation de la Nouvelle-Écosse est terriblement en retard et loin d’être en mesure de suivre l’explosion de nouvelles concessions minières.

«Cela se produit partout au Canada, mais la Nouvelle-Écosse commence à devenir un peu un point d’éclair pour une conversation nationale», a-t-elle déclaré jeudi à CTV’s Your Morning.

Et certains experts disent que les impacts à long terme peu compris de la contamination de l’extraction de l’or en Nouvelle-Écosse, associés à une nouvelle ruée vers l’or, pourraient créer un problème d’une ampleur inconnue.

Il y a eu trois ruées vers l’or dans l’histoire de la Nouvelle-Écosse : une au début des années 1800, une autre au début des années 1900 et la plus récente en 1942.

Ces premiers mineurs ne seraient jamais capables de comprendre l’ampleur des opérations minières aujourd’hui, a déclaré Westwood.

« (Ils) utilisaient des pioches, travaillaient sous terre, (dans) des mines assez petites dans l’ensemble », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’en ce qui concerne les mines modernes, « Nous examinons ce qui est maintenant un minerai de très mauvaise qualité. Donc environ un gramme par tonne de roche, donc c’est comme un trombone d’or pour chaque Volkswagen Beetle de roche que vous extrayez du sol aujourd’hui.

En 2013, il y avait 158 ​​licences d’exploration minière actives en Nouvelle-Écosse, couvrant seulement 1,5 % de la surface totale de la Nouvelle-Écosse, selon les recherches de Westwood.

Une carte de la province en 2013 ne montre que deux mines achevées ou en cours : la mine d’or Touquoy et la mine de charbon cokéfiable Donkin.

À peine 10 ans plus tard, la même carte semble très différente.

Il existe plus de 2 000 licences, couvrant près d’un cinquième de la masse terrestre totale de la province. Dans certaines régions de la Nouvelle-Écosse, jusqu’à 50 % de la masse terrestre est couverte par des permis d’exploration minière. Il y a quatre mines achevées, dont deux sont des mines d’or, avec deux autres mines d’or en cours. En 2022, la mine d’or Touquoy a reçu l’autorisation d’augmenter la capacité de son immense bassin à résidus en rehaussant la hauteur de son mur de 2,5 mètres et en prolongeant la production d’or sur le site minier jusqu’en décembre 2024.

SOUS RÉGLEMENTÉ, TROP EN EXPANSION

L’un des gros problèmes avec l’explosion de l’extraction de l’or en Nouvelle-Écosse est que la réglementation n’a pas suivi le rythme, dit Westwood.

Alors que le gouvernement fédéral a introduit de nouveaux règlements sur l’évaluation environnementale en 2019, élargissant la portée des évaluations d’impact pour les nouveaux projets afin de s’assurer que les entreprises tiennent compte des changements climatiques, entre autres changements, la plupart des projets miniers en Nouvelle-Écosse passent par des évaluations provinciales, a déclaré Westwood.

« Il existe de nouvelles lois fédérales sur l’évaluation des impacts – elles sont destinées à nous permettre d’examiner les impacts prévus d’un projet sur la santé humaine, sur l’environnement, sur les communautés, puis de prendre une décision sur la poursuite ou non de ce projet, » elle a expliqué. « Les lois de la Nouvelle-Écosse sont désuètes à ce stade. Le gouvernement a promis de les mettre à jour de manière beaucoup plus complète, mais nous ne l’avons pas encore vu se matérialiser.

La réglementation environnementale de la province a été mise à jour pour la dernière fois en 1995 et n’oblige pas légalement les entreprises à tenir compte du changement climatique ou des impacts sur les peuples autochtones et les communautés voisines, a déclaré Westwood.

L’Environment Act de la Nouvelle-Écosse précise que lorsqu’une demande de projet est évaluée en vue de son approbation, le ministre tiendra compte des « préoccupations exprimées par le public et les peuples autochtones au sujet des effets négatifs ou des effets environnementaux de l’entreprise proposée », ainsi que « les mesures prises par le promoteur » pour répondre à ces préoccupations, mais ne comprend aucune référence au changement climatique.

« Pendant ce temps… il y a cette énorme augmentation du nombre de concessions jalonnées, et cela va conduire à plus de mines proposées », a déclaré Westwood. « Il y a déjà plus de mines qui passent par le processus d’évaluation d’impact qu’il n’y en a eu depuis des années. »

La création de règlements pour l’extraction des ressources au Canada est un processus difficile, car les législateurs cherchent à équilibrer les préoccupations économiques et environnementales.

Au cours des 25 dernières années, toutes les réserves minérales du Canada ont connu une baisse de production, à l’exception de l’or, selon un rapport de 2023 de l’Association minière du Canada, avec une production d’or d’une valeur de plus de 13 millions en 2021, contre 5,7 millions en 2012.

La réglementation fédérale fait l’objet d’un examen minutieux depuis la mise en place de la Loi sur l’évaluation d’impact (LAI) en 2019. En mars, la Cour suprême a tenu une audience sur la constitutionnalité de la LAI, à la suite d’une décision de la Cour d’appel de l’Alberta en mai 2022 qui a conclu l’AAI était une portée excessive du gouvernement fédéral. Ceux qui s’opposent aux nouveaux règlements les considèrent comme une limitation inutile du développement des ressources qui ralentira l’économie.

Selon le ministère de l’Environnement et du Changement climatique de la Nouvelle-Écosse, après qu’une entreprise a enregistré une proposition de projet pour évaluation environnementale, le gouvernement ouvrira une consultation de la Couronne avec les Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse et sollicitera les commentaires du public pour aider à la décision du ministre. Certaines décisions se terminent par une demande d’informations plus spécifiques de la part de l’entreprise ou par la rédaction de rapports environnementaux pour combler des lacunes d’informations plus importantes.

Mais Westwood a déclaré que la configuration actuelle de la réglementation de la Nouvelle-Écosse ne permet pas d’examiner correctement les impacts cumulatifs des projets miniers.

« Pas seulement en regardant un projet, mais en regardant ce qui se passe si vous avez une mine et que vous en ouvrez une autre, puis que vous ajoutez d’autres types de développement dans et autour de cela », a-t-elle déclaré.

« Nous sommes déjà confrontés à l’héritage de la pollution des mines d’or à empreinte beaucoup plus petite que nous avions. »

UN PÉAGE INCONNU

L’ampleur de la contamination de l’environnement qui s’est produite lors des trois premières ruées vers l’or de la Nouvelle-Écosse – et l’ampleur de l’impact sur l’environnement et les communautés aujourd’hui – est mal comprise.

Un examen de 2019 a révélé que le sujet était terriblement sous-étudié, mais que même les rares données dont nous disposons indiquent que le mercure et l’arsenic provenant de sites d’extraction d’or abandonnés peuvent encore être trouvés à des niveaux élevés dans les plantes, les champignons, les poissons et les mammifères.

« Nous avons encore de la pollution par l’arsenic et le mercure provenant de mines d’or vieilles de 100 ans, dans nos cours d’eau, dans nos poissons, nous avons du méthylmercure au-dessus des niveaux toxiques de cette pollution », a déclaré Westwood.

« Donc, je suis un peu nerveux à l’idée que nous allons nous retrouver avec non seulement plus de la même chose, mais beaucoup plus de la même chose si nous n’avons pas une meilleure surveillance et un meilleur engagement pour que les communautés disent, ‘d’accord, c’est le développement que je veux dans ma communauté, mais il doit y avoir des garanties », ou dire non à ce développement s’ils ne le veulent pas dans leur communauté.

Entre le milieu des années 1800 et 1950, il y avait plus de 350 mines d’or en exploitation en Nouvelle-Écosse. Une étude de 2021 portant sur les sédiments d’un lac urbain, le lac Charles, situé à proximité d’une exploitation minière aurifère historique en Nouvelle-Écosse, a révélé que les niveaux d’arsenic étaient 300 fois supérieurs aux niveaux connus pour être toxiques pour les créatures vivantes.

L’un des arguments répondant aux critiques de l’extraction de l’or fondées sur le climat est que le métal précieux est largement utilisé dans les circuits et l’électronique, ce qui pourrait contribuer à l’évolution vers une technologie davantage basée sur l’électricité.

Mais cela représente une fraction de l’activité, a déclaré Westwood.

« Seule une petite proportion est consacrée aux utilisations technologiques – environ la moitié est constituée de bijoux », a-t-elle déclaré. « Et puis la proportion restante va principalement dans l’investissement. Les entreprises, les gouvernements, détenant l’or comme sécurité, comme monnaie. Donc, très peu d’argent est réellement destiné à ces utilisations technologiques, ou en quelque sorte à la transition verte.

Les polluants et les déchets des mines d’or qui s’infiltrent dans le sol ou l’eau ne sont pas un problème relégué uniquement à ces mines historiques.

En 2014, un barrage de résidus s’est effondré à la mine de cuivre et d’or Mount Polley en Colombie-Britannique, libérant plus de 20 millions de mètres cubes d’eaux usées minières.

Un rapport de la Commission de coopération environnementale publié début mai a révélé que l’exploitation minière produit plus de polluants que toute autre industrie en Amérique du Nord, une mine d’or de l’Ontario étant en tête de liste pour le Canada pour la plupart des polluants susceptibles d’avoir un impact sur la santé humaine.

Atlantic Mining NS Inc., une société minière aurifère australienne qui exploite la mine d’or de Touquoy, a été condamnée à une amende de 250 000 $ en février 2022 après avoir plaidé coupable d’avoir enfreint les lois fédérales et provinciales en déposant des substances nocives dans l’eau près de la mine d’or. Atlantic Mining NS Inc. est une filiale de St Barbara Limited et est également connue sous le nom d’Atlantic Gold Corp.

Le registre d’évaluation d’impact du gouvernement, qui répertorie les informations sur les projets potentiels et actuels au Canada, répertorie deux projets à venir en Nouvelle-Écosse d’Atlantic Mining NS Inc. comme « en cours », tandis qu’un troisième, le projet aurifère Cochrane Hill, a été interrompu en août 2022 en raison à l’entreprise qui n’a pas fourni les informations requises pour l’évaluation environnementale dans le délai imparti.

Les trois projets, y compris une proposition de mine d’or à ciel ouvert à Marinette, en Nouvelle-Écosse, appelée Beaver Dam Mine Project, et une mine d’or à ciel ouvert à 95 kilomètres au nord-est d’Halifax, appelée Fifteen Mile Stream Gold Project, ont suscité la controverse.

Les écologistes ont appelé à l’arrêt du projet Cochrane Hill en 2020 après qu’une vidéo a montré du saumon atlantique sauvage se préparant à frayer dans une rivière près du projet proposé.

L’entreprise a précédemment déclaré que l’environnement est une considération importante dans ses projets.

« Une partie des engagements de l’entreprise de St Barbara est toujours la sécurité et le respect de l’environnement », a déclaré la société mère dans un e-mail de 2022 à CTV News Atlantic en réponse aux inquiétudes concernant l’agrandissement du bassin de résidus de Touquoy. « Notre entreprise continuera à travailler avec toutes les parties pour s’assurer que nous respectons ces engagements dans les communautés où nous opérons, maintenant et dans le futur. »