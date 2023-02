Les règles de la luge dans certaines villes canadiennes suscitent des critiques

L’activité hivernale par excellence de la luge envahit les pentes à travers le pays. Mais alors que les Canadiens traversent les mois d’hiver sur les collines locales, la question séculaire de la sécurité de la luge revient dans les communautés et même dans les salles du conseil.

À Oshawa, en Ontario, une ville juste à l’est de Toronto, les conseillers ont passé des heures cette semaine à débattre d’une proposition visant à interdire la luge dans tous les parcs de la ville sauf deux.

Au cours du débat, le con. John Neal a terminé un commentaire en disant “les parents ne sont pas contents”. La ville a reçu un certain nombre de lettres dénonçant la proposition.

« Les enfants ne savent pas quoi faire, ils ne connaissent pas les amendements, les règlements et les chiffres. Tout ce qu’ils savent, c’est que je peux faire de la luge ou non et nous voulons dire oui », a déclaré Gail Syme, qui a assisté à la réunion en personne.

La mère et la grand-mère fréquentent les collines locales avec sa famille. “C’est incroyable pour votre santé mentale et pas seulement pour les enfants ainsi que pour l’activité physique, mais pour les adultes. Ils rient encore, ils s’amusent à repenser à leur enfance.

La proposition découle d’un examen des assurances des collines appartenant à la ville, où la luge est une activité courante. L’examen a révélé des problèmes qui devraient être résolus.

Neal, un conseiller depuis plus de 20 ans, a suggéré que c’était un sujet qui ne devait pas être discuté par le conseil.

“Je le dis depuis la réunion du comité, ne vous engagez pas dans cette voie, car si vous le faites, soyez prêt car il y a tellement de choses qui peuvent être sanctionnées dans un parc.” Neal a suggéré que les collines soient traitées comme d’autres zones de la ville qui comportent leurs propres risques. “Mettez des pancartes” utilisez à vos risques et périls “comme nous le faisons avec nos plages du lac Ontario.”

Entre 2020 et 2021, 170 hospitalisations liées à la luge ont été enregistrées au Canada, selon l’Institut canadien d’information sur la santé. En comparaison, il y a eu 522 hospitalisations pour blessures liées au patinage sur glace et 6 590 à la suite de chutes sur glace. Cette année-là, il y a eu 1 446 hospitalisations pour blessures sur les terrains de jeux.

Après des heures de débat, les conseillers d’Oshawa ont décidé que c’était une colline qu’ils ne voulaient pas descendre et l’article a été mis de côté.

“C’était malheureux que nous ayons même dû avoir le débat – le bon sens nous dirait que nous ne devrions pas avoir ces débats à l’avenir, vous ne pouvez pas vous absoudre de 100% de la responsabilité”, a déclaré Coun. Tito-Dante Marimpietri, ajoutant que les conseillers laisseront au personnel de la ville le soin d’afficher des panneaux si nécessaire.

LA LUGE AUSSI EN DÉBAT DANS D’AUTRES VILLES

Oshawa n’est pas la seule ville à avoir le débat; des villes à travers le pays ont pesé sur la sécurité de la luge au fil des ans.

Edmonton, Calgary, Winnipeg, Hamilton et Ottawa comptent parmi celles qui ont des pentes de luge désignées qui sont entretenues et surveillées par la ville. De nombreuses municipalités ont des sites Web répertoriant les collines désignées ainsi que des recommandations de sécurité.

Faire de la luge dans un endroit non désigné pourrait vous coûter cher. À Calgary, par exemple, il existe une gamme d’amendes à partir de 50 $ pour la luge dans des zones non approuvées pour cette activité.

Toronto compte 27 pistes de luge désignées. Sur les collines non autorisées, les panneaux interdisant la luge suscitent de nombreuses critiques dans au moins un quartier.

« Je ne pense pas avoir reçu autant d’appels téléphoniques furieux que j’en ai eu à propos du panneau interdisant la luge à Broadlands Park », a déclaré Jon Burnside, conseiller de la région. Il travaille à changer le libellé pour qu’il soit davantage un avertissement.

“La dernière chose que nous voulons, c’est que Toronto soit la ville sans plaisir et quand vous avez des panneaux interdisant tout jusqu’à la luge, cela semble être la direction dans laquelle nous allons”, a déclaré Burnside.

« Il ne s’agissait pas d’imposer l’interdiction de faire de la luge, j’ai cru comprendre qu’il s’agissait plutôt de nous protéger contre les litiges. Alors pourquoi ne pas simplement dire aux gens quels sont les dangers et les laisser faire leurs propres choix ? »

Dans un communiqué, la ville de Toronto a déclaré que “la signalisation est installée pour informer les résidents et les diriger vers toronto.ca/toboggan pour les endroits où les pentes de toboggan sont régulièrement inspectées pour détecter les dangers”.

Burnside est optimiste sur le fait que le personnel des parcs de Toronto sera en mesure d’apporter des modifications aux panneaux en quelque chose qui ressemble plus à un avertissement encourageant les gens à faire des choix sûrs.