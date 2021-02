Les règles de la Cour suprême du Népal dissoutes Le Parlement doit être rétabli

M. Oli a dissous le Parlement environ deux ans avant la fin de son mandat de cinq ans afin d’éviter une motion de censure attendue par des dirigeants rivaux de son parti.

M. Oli a été élu pour un deuxième mandat en tant que Premier ministre en 2017 en formant une majorité dans une alliance avec d’anciens rebelles maoïstes et en promettant de lutter contre la corruption endémique qui sévit dans le pays et de forger des liens plus solides avec la Chine.

Les troubles politiques au Népal surviennent au milieu des tensions croissantes entre la Chine et l’Inde, deux puissants voisins dont la rivalité est de plus en plus tendue. Cela s’est intensifié au fur et à mesure que la Chine a fait valoir ses revendications sur les terres contestées le long de sa frontière accidentée dans l’Himalaya.

Au cours de son mandat, M. Oli s’est de plus en plus penché vers la Chine, aux dépens de l’Inde.

M. Oli a lancé plusieurs grands projets de développement dans le cadre des efforts chinois pour développer les liens commerciaux et de transit dans la région, mettant essentiellement fin à ce qui avait été un monopole indien dans le pays.

«La sortie d’Oli pourrait être une question de satisfaction pour l’Inde», a déclaré Bipin Adhikari, ancien doyen de la faculté de droit de l’Université de Katmandou et expert constitutionnel. Un «gouvernement de coalition faible pourrait les soutenir plus qu’Oli».