La quarantaine n’a rien de nouveau à Hong Kong, qui a l’une des politiques les plus strictes au monde. Les personnes dont le test est positif au virus sont isolées dans les hôpitaux pour être surveillées et traitées, qu’elles présentent ou non des symptômes, tandis que leurs contacts étroits sont mis en quarantaine jusqu’à 14 jours, même s’ils sont testés négatifs. Plus de 42 000 personnes sont passées par les installations de quarantaine gouvernementales pendant la pandémie.

