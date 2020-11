Les règles de distanciation sociale et les exemptions

Le médecin en chef, le professeur Chris Whitty, et le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, ont convenu que l’action était nécessaire de toute urgence après que le nombre de cas positifs a fortement augmenté.

Où ces règles s’appliquent-elles?

Lorsque le système de niveaux se poursuivra, la règle de six s’appliquera dans toute l’Angleterre à tous les âges et aux rassemblements intérieurs et extérieurs, en fonction, surtout, du niveau dans lequel se trouve votre région.

Cela comprendra des maisons privées, des parcs, des pubs, des restaurants et des événements sportifs.

Au niveau 1, vous ne pouvez pas vous asseoir à une table de pub ou de restaurant avec plus de cinq amis à la fois. Au niveau 2 et au-dessus, il est interdit de rencontrer qui que ce soit à l’intérieur au-delà de votre domicile ou de votre bulle de soutien.

Quelles sont les exemptions?

Bulles de soutien

Les ménages ou bulles de soutien de plus de six personnes sont exemptés des nouvelles règles. Les bulles de soutien permettent aux adultes vivant seuls et aux parents isolés avec des enfants de moins de 18 ans de rejoindre un autre foyer.

Selon les nouvelles règles, les parents ayant des bébés de moins d’un an peuvent également former une «bulle de soutien» avec un autre ménage.

Cela signifie qu’ils peuvent faire des choses comme visiter leur maison, passer la nuit et voyager ensemble dans des véhicules.

Mariages

Ceux-ci seront toujours autorisés à se dérouler, avec des cérémonies et des réceptions pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes. Cependant, M. Johnson a clairement indiqué qu’ils devaient être menés de manière sécurisée par Covid. Les invités devront se tenir debout ou s’asseoir à au moins un mètre l’un de l’autre, ainsi que prendre d’autres mesures de sécurité.

Funérailles

Celles-ci peuvent continuer à se produire, avec 30 personnes autorisées à présenter leurs respects. Le gouvernement a déjà été critiqué au début de la pandémie lorsque les conseils ont limité les personnes en deuil à des groupes de cinq à dix personnes.

Les directeurs de funérailles ont accusé les conseils de mal interpréter les règles de verrouillage en interdisant aux membres de la famille des crématoires et des cimetières et en allant «bien au-delà» de leurs pouvoirs légaux.

Matt Hancock a déclaré qu’il regrettait cette décision parce que cela signifiait que “au plus fort de la pandémie, beaucoup de gens ne se sont pas rendus aux funérailles même de quelqu’un avec qui ils sont mariés depuis 50 ans”.

Écoles et bureaux

Les écoles et les lieux de travail continuent de fonctionner selon les directives Covid existantes, qui prévoient que les groupes d’année sont conservés dans des bulles, les salles de classe reconfigurées et les masques portés dans les zones communes.

Cependant, le premier ministre a encouragé les gens à marcher chez eux dans la mesure du possible.

Lire la suite: Les écoles fermeront-elles à nouveau?

Pubs et restaurants

Dans les zones de niveau 1, les groupes seront limités à six, cependant, les lieux d’accueil sécurisés par Covid pourront toujours accueillir un plus grand nombre de personnes. Ils seront légalement tenus de demander des informations de test et de traçage aux clients et de conserver les détails pendant 21 jours.

Tous les pubs, bars et restaurants doivent désormais proposer un service à table uniquement, à l’exception des plats à emporter. Avec tous les lieux d’accueil, ils doivent fermer à 23 heures.

Lieux de culte

Les églises, synagogues, mosquées et temples resteront ouverts, bien que les congrégations devront rester à au moins un mètre l’une de l’autre. Selon les directives existantes, les services devraient se terminer le plus rapidement possible, les fidèles étant encouragés à partir «rapidement» par la suite.

Cela est venu après que l’archevêque de Cantorbéry a confirmé que la règle de six ne s’appliquerait pas aux églises, écrivant sur Twitter: “L’adoration est l’œuvre de Dieu – pas un rassemblement social – et donne la force d’aimer et de servir.”

Événements sportifs

Tous les événements sportifs d’équipe pour adultes seront désormais obligés de respecter légalement la règle de six avec seulement six joueurs désormais autorisés à jouer à tout moment. Cela comprendra des matchs de football en salle à cinq et le retour prévu des spectateurs sur les sites sportifs.

Tir de tétras

Le gouvernement a été critiqué après avoir accordé à la chasse au tétras une dérogation spéciale à la règle de six.

La chasse avec des armes a été incluse sur une liste de sports, de poursuites et d’activités de plein air où des groupes de 30 personnes maximum seront toujours autorisés à se rassembler, malgré l’introduction des nouvelles restrictions.

Il est entendu que l’exemption a été accordée après que le comité ministériel spécial des opérations Covid-19 du Cabinet Office a organisé une réunion pour discuter spécifiquement de la chasse et du tir.

Y aura-t-il une exception à Noël?

Les ministres ont convenu d’un plan à l’échelle du Royaume-Uni pour permettre à jusqu’à trois ménages de se mélanger pendant cinq jours entre le 24 et le 28 décembre, sous réserve d’un vote au Parlement et dans chacune des administrations décentralisées.

L’Irlande du Nord a négocié une suspension de sept jours des règles pour permettre aux personnes qui ont besoin de prendre des vols ou des ferries pour le continent. Il se déroulera du 22 au 28 décembre.

Les familles doivent décider à l’avance de leurs bulles étendues et ne pourront pas se mélanger avec quiconque de l’extérieur de cette bulle pendant la pause festive.

D’autres restrictions, y compris les fermetures de pubs, devraient être assouplies pendant la période des fêtes, mais les derniers détails des arrangements devraient être annoncés plus tard cette semaine.

Lors d’une conférence de Downing Street le 26 novembre, le professeur Chris Whitty s’est demandé si l’assouplissement des règles à Noël entraînerait des restrictions plus sévères avant et après les vacances.

Soulignant le risque, le médecin-chef a déclaré: «Tout le monde le sait, ce n’est pas du tout un secret. Cependant, il a dit que ce n’était un risque que sur janvier et février, car c’est le moment où le NHS fait face à la plus «pression extrême».

Le professeur Whitty a également déclaré que Noël pourrait être apprécié sans une forte augmentation du nombre de cas si les gens «le prennent vraiment au sérieux» et «ne font pas des choses inutiles, simplement parce que vous le pouvez».

Niveaux

Niveau moyen / niveau un

Les gens ne doivent pas se réunir en groupes de plus de six, à l’intérieur ou à l’extérieur.

Haut niveau / niveau deux

Ceci est pour les zones avec un niveau d’infection plus élevé. Cela signifie que les mesures supplémentaires suivantes sont en place:

Les gens ne doivent rencontrer personne en dehors de leur foyer ou soutenir la bulle dans un environnement intérieur, que ce soit à la maison ou dans un lieu public

La «règle des six» continuera de s’appliquer à l’extérieur et dans les jardins privés.

Très haut niveau / niveau trois

C’est pour les zones à très haut niveau d’infections.

Le gouvernement a annoncé des mesures plus strictes pour le niveau 3, qui sera uniforme dans tous les domaines de ce niveau.

Celles-ci stipulent que les gens ne doivent rencontrer personne en dehors de leur foyer ou soutenir la bulle dans un cadre intérieur ou extérieur, que ce soit à la maison ou dans un espace public. La règle des six s’applique dans les espaces publics ouverts comme les parcs et les plages.

Les autres mesures de niveau 3 comprennent:

Les mariages et les funérailles peuvent avoir lieu avec des restrictions sur le nombre de participants (15 et 30 respectivement), mais les réceptions de mariage ne sont pas autorisées

Les magasins non essentiels sont autorisés à rester ouverts, y compris les coiffeurs et autres entreprises de soins personnels

Les gens devraient essayer d’éviter de voyager en dehors de la zone “ très élevée ” dans laquelle ils se trouvent ou d’entrer dans une zone “ très élevée ”, autrement que pour des choses comme le travail, l’éducation, l’accès aux services pour les jeunes, pour s’acquitter de leurs responsabilités familiales ou s’ils sont en transit.

Les installations de loisirs et sportives, telles que les gymnases, peuvent rester ouvertes, mais les cours de groupe (y compris le fitness et la danse) ne doivent pas avoir lieu

Les sports de plein air organisés et les cours d’activité physique et d’exercice peuvent se poursuivre, mais les activités de contact à haut risque ne doivent pas avoir lieu

Les lieux de culte restent ouverts, mais vous ne devez pas fréquenter ou socialiser avec qui que ce soit en dehors de votre foyer ou soutenir la bulle pendant que vous y êtes, à moins qu’une exemption légale ne s’applique

Les personnes ne seront pas autorisées à assister aux sports-spectateurs au niveau 3, comme cela est désormais permis aux niveaux 1 et 2

Les gens devraient éviter de passer la nuit dans une autre partie du Royaume-Uni s’ils résident dans une zone “ très élevée ”, ou éviter de passer la nuit dans une zone “ très élevée ” s’ils résident ailleurs

Vais-je être puni pour avoir enfreint les règles?

Le gouvernement espère que les nouvelles règles seront plus simples à comprendre pour les gens. Cela permettra également à la police d’interrompre plus facilement les grands rassemblements.

Le non-respect des nouvelles règles pourrait entraîner une amende de 200 £, qui doublera à chaque infraction ultérieure jusqu’à 3200 £.

Quelles sont les règles dans d’autres régions du Royaume-Uni?

Des règles différentes s’appliquent aux rassemblements sociaux ailleurs au Royaume-Uni.

L’Écosse a récemment annoncé un système à quatre niveaux, qui a placé 11 de ses zones centrales et occidentales, y compris Glasgow, dans un verrouillage presque complet.

L’Irlande du Nord a annoncé un verrouillage des disjoncteurs qui devrait commencer le 27 novembre. Cela entraînera la fermeture de toutes les entreprises non essentielles, entre autres restrictions dans tout le pays et imposées. L’Irlande du Nord a également une règle de six qui est susceptible de reprendre après le verrouillage de leur disjoncteur.

Au Pays de Galles, leur verrouillage «coupe-feu» est complet et la règle de six est toujours en vigueur.

Comment pouvons-nous socialiser en toute sécurité?

Une campagne a été lancée pour encourager les gens à aider à arrêter la propagation du coronavirus, car les gens sont plus susceptibles de socialiser à l’intérieur pendant l’automne et l’hiver.

La campagne Hands Face Space exhorte les gens à se laver les mains, à utiliser un masque le cas échéant et à rester distants d’au moins deux mètres – ou d’un mètre avec un masque facial ou d’autres précautions.

La campagne indique que ce sont les trois moyens les plus efficaces pour le public de contenir la propagation du virus.

Quand pourrions-nous voir la fin de la règle de six?

Les restrictions actuelles expireront à la fin du mois de mars, M. Johnson ayant déclaré qu’il pensait que le vaccin rendrait les verrouillages de Covid “redondants” dans la nouvelle année.

Dans un exposé de Downing Street, le premier ministre a expliqué comment le système de paliers plus strict «trouverait un équilibre» et que chaque zone avait un «moyen de s’échapper» et la possibilité de descendre d’un palier.

Les nouvelles récentes concernant le vaccin ont vu le projet du gouvernement de vacciner 44 millions d’adultes avant avril 2021 a été salué par le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, qui a déclaré qu’il était “de plus en plus confiant” que la vie sera plus proche de la normalité au printemps. D’autres ministres l’ont qualifié de “rayon de lumière”, qui peut nous réintroduire dans la vie quotidienne.