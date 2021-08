Les règles de Covid testent les voyages aériens internationaux comme jamais auparavant

Lorsque ces restrictions ont été assouplies à 14 jours – puis à sept si l’on était complètement vacciné et pouvait produire un test d’anticorps – j’ai réservé mes vols, dépoussiéré mon passeport, renouvelé mes visas et me suis précipité pour obtenir les tests nécessaires. J’avais une fenêtre de deux jours pour passer le test sérologique, qui ne devait être effectué que par un laboratoire accrédité localement, pour pouvoir bénéficier d’une quarantaine réduite. Deux fioles de sang et un test de coronavirus négatif plus tard, je me dirigeais vers la Grande-Bretagne pour voir ma famille pour la première fois en 17 mois et rencontrer mon neveu nouveau-né.