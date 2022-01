Les règles de Covid sont abandonnées en Europe malgré une forte propagation de l’omicron

Les gens prennent un verre dans un bar le long de la Rembrandtplein alors que les cafés et les restaurants ont rouvert après l’assouplissement des mesures Covid-19, à Amsterdam le 26 janvier 2022. Les Pays-Bas ont levé certaines des restrictions Covid les plus strictes d’Europe avec des bars, restaurants et musées autorisés à rouvrir leurs portes, a déclaré le Premier ministre Mark Rutte le 25 janvier 2022.

LONDRES – De la réouverture des bars et restaurants à la suppression des exigences légales en matière de masques, bon nombre des plus grandes économies européennes assouplissent désormais les règles et restrictions de Covid-19 dans le but de sauver leurs économies.

Ceci en dépit des niveaux élevés d’infections à travers l’Europe, en grande partie causés par la propagation de la variante omicron. Mais de nombreux gouvernements sont maintenant impatients de rouvrir leurs sociétés, d’autant plus qu’il est devenu plus clair que la nouvelle variante provoque moins d’hospitalisations que les souches précédentes, et que les vaccins de rappel Covid continuent d’être déployés.

De nombreux citoyens d’Europe continentale sont devenus de plus en plus frustrés et en colère contre les restrictions, en particulier lorsqu’ils voient d’autres pays comme le Royaume-Uni s’en tirer relativement bien après avoir opté contre des restrictions plus strictes au milieu de la vague omicron.

Jeudi, l’Angleterre a mis fin à l’obligation légale de couvre-visage et de laissez-passer Covid pour accéder à certains sites alors que le gouvernement assouplissait ses mesures dites de « Plan B » qui ont été promulguées avant Noël.