Les règles de Covid qui obligent des classes entières à mettre en quarantaine SERONT supprimées dans des SEMAINES, confirme le gouvernement

Les règles de quarantaine COVID qui obligent les écoles à renvoyer à la maison des classes entières SERONT supprimées, a confirmé Gavin Williamson aujourd’hui.

Le secrétaire à l’Éducation a déclaré qu’il souhaitait échanger ces bulles avec des tests « le plus rapidement possible » – suggérant que cela pourrait être à partir du 19 juillet, jour de la liberté.

Les règles de quarantaine scolaire seront remplacées par des tests quotidiens dans le cadre de nouveaux plans Crédit : PA

Le secrétaire à l’Éducation a déclaré qu’il souhaitait échanger ces bulles contre des tests « le plus rapidement possible »

Les restrictions actuelles obligent les enfants à s’isoler lorsqu’un autre élève est positif, ce qui constitue un mal de tête pour les parents contraints d’organiser la garde d’enfants.

M. Williamson a déclaré aux députés cet après-midi: « Ce que je veux voir, ce sont ces restrictions, y compris les bulles supprimées le plus rapidement possible, ainsi que des restrictions plus larges dans la société.

« Je ne pense pas qu’il soit acceptable que les enfants soient confrontés à des restrictions plus importantes que celles de la société en général, d’autant plus qu’ils ont tellement abandonné pour assurer la sécurité des générations plus âgées au cours des 18 derniers mois.

« Des mesures supplémentaires seront prises pour réduire le nombre d’enfants qui doivent s’isoler, notamment en examinant les résultats d’un essai de test de contact quotidien alors que nous envisageons un nouveau modèle pour garder les enfants dans les écoles et les collèges.

« Nous évaluons constamment toutes les données disponibles et nous espérons être en mesure de confirmer les plans de levée des restrictions et des bulles dans le cadre de l’étape 4. Une fois cette décision prise, nous publierons immédiatement des conseils aux écoles. »

Ils devraient être remplacés par un nouveau système de tests quotidiens et de recherche des contacts à partir de septembre pour lutter contre la propagation des infections.

À l’heure actuelle, environ 250 000 enfants ne sont pas en classe et doivent être mis en quarantaine pendant 10 jours. C’est 3% de la population scolaire.

Ce chiffre est passé de 1% en l’espace d’une semaine au milieu des inquiétudes concernant la propagation rapide de la variante indienne parmi les jeunes.

Les chefs du ministère de l’Éducation ont écrit aux chefs d’établissement pour leur demander de se préparer à l’entrée en vigueur des nouvelles règles cet automne.

Un porte-parole a déclaré: « Nous demandons provisoirement aux écoles secondaires et aux collèges de se préparer à proposer des tests sur place lorsque les élèves reviendront pour la nouvelle année scolaire, afin que les écoles soient prêtes au cas où il serait nécessaire de garder autant d’enfants que possible en face. éducation en face à face.

« Nous fournirons plus de détails sur l’approche des mesures de protection et des tests et traçages dans l’éducation à partir de septembre en temps voulu. »

Un essai du nouveau système qui est en cours dans les écoles secondaires devrait se terminer demain.

Le ministre des Écoles, Nick Gibb, a déclaré que 3% des enfants ne sont actuellement pas en classe et s’auto-isolent Crédit : PA : Association de la presse

Le ministre des Écoles, Nick Gibb, a déclaré qu’une décision serait annoncée avant l’annonce de la possibilité de la Journée de la liberté le 19 juillet.

Il avait précédemment déclaré: « Nous menons des essais de tests de contact quotidiens comme alternative possible à l’auto-isolement.

« Ce qui compte également, c’est que nous assurons la sécurité de l’école et si vous faites le tour de nos écoles, vous verrez une série de mesures visant à réduire les taux d’infection dans les écoles.

« Il y a une hygiène supplémentaire, il y a des pauses échelonnées, nous gardons les enfants dans des bulles et il y a une ventilation supplémentaire dans les salles de classe pour minimiser le risque de transmission. »

M. Gibb a déclaré que les preuves suggèrent que la plupart des enfants attrapent Covid en dehors de l’école plutôt que dans la salle de classe.

Cela signifie qu’un régime quotidien de test et de traçabilité serait en mesure d’empêcher ces enfants d’entrer en cours et de le donner à leurs camarades.

Et les élèves qui ont été interrogés à cause d’un camarade de classe pourraient passer un test quotidien pour les autoriser à aller à l’école.

Il a déclaré que les cas « ont tendance à être en corrélation avec le niveau d’infections dans la communauté locale réelle plutôt qu’avec ce qui se passe dans les écoles ».

Le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, veut déchirer les règles existantes de quarantaine scolaire Crédit : PA

Le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, fait également pression pour que les règles draconiennes d’auto-isolement soient abandonnées.

Il a ordonné aux autorités de réexaminer la politique dans le but de garder des millions de personnes à l’école.

M. Javid a déclaré : « Il s’agit d’une question très importante et sur laquelle je me suis concentré dès le premier jour de mon travail.

« C’est pourquoi j’ai demandé de nouveaux conseils à ce sujet. »

Le nouveau commissaire aux enfants pour l’Angleterre a également appelé à la fin prochaine des dispositions relatives aux bulles et à l’auto-isolement.

Dame Rachel de Souza a déclaré qu’il était urgent que les enfants reviennent à la normale, car le verrouillage a été un « vrai traumatisme » pour beaucoup.

Elle a déclaré au Telegraph : « Les enfants sont vraiment troublés, et c’est généralisé.

« Ils ont fait énormément pour nous, je veux dire qu’ils étaient vraiment les moins à risque.

« Ils ont renoncé à 19 semaines de leurs études, ils ont eu toute cette anxiété et cette inquiétude et les examens annulés – ils ont pris un gros fardeau pour nous. »

Elle a mené une nouvelle enquête auprès de plus de 550 000 enfants appelée The Big Ask pour évaluer comment ils font face au verrouillage.

Il montre que la santé mentale était la plus grande préoccupation pour 20% des répondants, un chiffre qui est passé à 40% pour les 14-17 ans.

Les chiffres officiels ont montré aujourd’hui une nouvelle augmentation des infections, avec près de 23 000 cas confirmés en laboratoire – la plus forte augmentation quotidienne depuis le 30 janvier.