Selon une nouvelle étude menée par une équipe de 13 experts en droit mondial de la santé, «la plupart» des pays ont enfreint le droit international pendant la pandémie de coronavirus, soulignant la nécessité d’une réforme majeure.

Dans un examen de la politique internationale de santé publique entrepris par le Global Strategy Lab (GSL) de l’Université York en 2019, les chercheurs ont découvert de nombreux cas dans lesquels des pays avaient bafoué les accords internationaux.

À l’époque pré-Covid, les experts avaient commencé à analyser ce que les pays sont légalement autorisés à se faire les uns aux autres pendant les crises de santé publique, telles que les épidémies d’Ebola et de SRAS, conformément au Règlement sanitaire international (RSI) qui lie juridiquement 196 des pays.

Ces réglementations régissent la réponse globale aux crises de santé publique, y compris la prévention et la détection des agents pathogènes.

Plus précisément, l’article 43 du RSI régit les mesures sanitaires supplémentaires que les pays peuvent légalement adopter, tandis que l’article 44 couvre les obligations juridiques des pays les uns envers les autres en période de crise sanitaire internationale, en particulier dans les domaines de la collaboration et de l’assistance.

Les conclusions de la revue du GSL ont été publiées dans International Organizations Law Review.

«De nombreux pays ont pris des mesures excessives, à la fois dans le passé et maintenant pendant l’épidémie de coronavirus, ce qui indique que les dispositions de l’article 43 du Règlement sanitaire international ne sont pas bien comprises et peut-être pas adaptées à leur objectif». dit Roojin Habibi, auteur principal de la déclaration de consensus qui interprète l’article 43 du RSI.

L’article 43 stipule que les nations sont autorisées à adopter des mesures sanitaires supplémentaires et proportionnées face à des urgences de santé publique, uniquement lorsqu’elles s’alignent sur les impératifs impérieux des droits de l’homme et sont étayées par des preuves scientifiques suffisantes.

Cependant, la réponse à la pandémie de coronavirus, ainsi que les mesures prises lors des crises précédentes, révèlent une interprétation et une compréhension très différentes du RSI, en particulier en ce qui concerne la liberté de mouvement et la protection des chaînes d’approvisionnement mondiales.

En outre, l’article 44 stipule qu’il existe une responsabilité partagée entre les signataires de permettre à toutes les nations d’atteindre les objectifs de santé publique énoncés dans le document juridique, qui est, en théorie, supervisé par l’Organisation mondiale de la santé.

Les mesures prises pour freiner la propagation du coronavirus qui a eu un impact sur la logistique peuvent avoir, involontairement ou non, interféré illégalement dans les réponses de santé publique d’autres pays.

Selon le professeur Steven J. Hoffman, directeur du Global Strategy Lab de l’Université York et auteur principal des deux déclarations consensuelles, la plupart des pays violent ces obligations légales en vertu des articles 43 et 44.

« Cela signifie que les règles qui étaient censées guider les réponses des gouvernements aux pandémies comme le COVID-19 sont soit mal comprises, édentées ou insuffisantes – probablement une combinaison des trois ». Dit Hoffman.

Les chercheurs recommandent des révisions et des clarifications radicales pour améliorer la coopération internationale face à de telles crises de santé publique de grande envergure à l’avenir, ainsi qu’une plus grande responsabilité pour les mesures drastiques prises qui peuvent avoir un impact sur la circulation des personnes, des biens et des services dans toute l’économie mondiale. en temps de crise.

