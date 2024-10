Les règles de combat de MTG changent avec les fondations

Magie : le rassemblement

Créé par Richard Garfield en 1993, Magic : The Gathering (MTG) est devenu l’un des plus grands jeux de cartes à collectionner sur table au monde. Endossant le rôle d’un Planeswalker, les joueurs construisent des jeux de cartes et se battent avec d’autres joueurs. Plus de 100 jeux supplémentaires ont ajouté de nouvelles cartes à la bibliothèque, tandis que la marque s’est étendue aux jeux vidéo, aux bandes dessinées et bien plus encore.

Franchise Magie : le rassemblement Date de sortie originale 5 août 1993

Nombre de joueurs 2+ Recommandation d’âge 13+ Durée par partie Variable