Les règles de camping changent dans les parcs populaires de l’Ontario

Les campeurs habitués à pouvoir réserver des voyages de trois semaines dans un parc provincial de l’Ontario devront peut-être ajuster leurs plans cet été.

À compter de 2023, la durée maximale qu’un groupe peut séjourner dans certains des parcs les plus achalandés de l’Ontario passera de 23 nuits à sept nuits sur 14 entre les longs week-ends de la fête du Canada et de la fête du Travail.

Les nouvelles règles ne s’appliquent pas aux hébergements en arrière-pays et avec toit.

Le changement a été annoncé dans une lettre envoyée aux utilisateurs du parc lundi.

“Avec l’augmentation des réservations, il est devenu plus difficile pour les gens de faire des réservations dans certains de nos parcs les plus fréquentés”, indique la lettre. « La réduction de la durée maximale de séjour dans certains parcs offrira à plus de personnes la possibilité de camper et de découvrir les parcs de l’Ontario.

Au cours des deux dernières années, la demande d’emplacements de camping en Ontario a considérablement augmenté. Certains experts ont attribué cela aux mesures de santé publique mises en place pendant la pandémie, dans lesquelles les résidents étaient invités à rester chez eux, sauf pour des raisons essentielles.

Les sites des terrains de camping ont commencé à se remplir des mois plus tôt que la normale. Certains campeurs ont même lancé des sites de réservation en masse, pour ensuite les annuler ou les reprogrammer à une date ultérieure. Les résidents ont noté que certains de ces permis étaient revendus sur des sites comme Kijiji.

En août 2021, le ministère de l’Environnement, de la Conservation et des Parcs s’est engagé à réprimer les campeurs qui revendent des emplacements à des fins lucratives.

Parcs Ontario affirme que le camping a connu une croissance constante au cours des dernières années, passant de 4,3 millions de campeurs en 2014 à 6,6 millions de campeurs en 2021.

Les changements de longueur maximale ne s’appliquent qu’à certains parcs, mais la plupart semblent être des destinations populaires et fréquentées.

Il peut également y avoir une flexibilité pour les séjours plus longs pour les voyages qui chevauchent les deux longs week-ends.



Voici une liste complète des parcs de l’Ontario qui modifieront leurs politiques de longueur maximale :

Parcs où les campeurs peuvent réserver pour un maximum de sept nuits pendant la haute saison estivale :

Algonquin

Bon Écho

Killbear

Pinède

Bancs de sable

Parcs où les campeurs peuvent réserver pour un maximum de 14 nuits en été :

Pointe de flèche

Awenda

Lac Balsam

Lac Bass

Lac bleu

Bonnechère

Lac Charleston

Goulottes

Craigleith

Darlington

Bois flotté

Comte Rowe

Emilie

Lacs Esker

Fairbank

Pointe Finlayson

Fitzroy

Lac Fushimi

Lac Grundy

Lac à mi-chemin

Inverhuron

Lac Ivanhoé

Kap-Kig-Iwan

Lacs Kettle

Killarney

Lac Saint-Pierre

lac Supérieur

Pointe longue

Pointe MacGregor

Mara

Rivière martre

Pointe McRae

Mikisew

Mississagi

Pointe Murphys

Nagagamisis

Neys

Lac Oastler

Baie aux crêpes

Fermes ponctuelles

Port Burwell

Presqu’île

Quetico

Chutes arc-en-ciel

René Brunelle

Restoulé

Rivière Rideau

Pointe Rocher

Rondeau

Rivière tumultueuse

Samuel de Champlain

Chutes de Sauble

Selkirk

Lac Sharbot

Pointe Sibbald

Lac silencieux

Lac d’Argent

Lac Six Mile

Géant endormi

Baie de l’esturgeon

Pointe de dinde

Wheatley

Lac venteux

La durée maximale de séjour reste de 23 nuits pour tous les autres parcs provinciaux