Les règles COVID de la Coupe du monde annoncées alors que le Danemark dévoile un kit noir pour protester contre les droits de l’homme au Qatar | Nouvelles du monde

Les responsables de la FIFA ont annoncé la politique COVID pour les fans internationaux participant à la Coupe du monde de cette année au Qatar.

Tous les visiteurs âgés de six ans et plus doivent présenter un test PCR négatif pour entrer dans le pays, effectué au plus tôt 48 heures avant le départ, selon les règles.

Les fans âgés de plus de 18 ans doivent également télécharger une application à leur arrivée pour confirmer qu’ils n’ont pas le virus, afin d’accéder aux espaces intérieurs publics fermés.

Les personnes arrivant dans Qatar ne seront pas invités à se mettre en quarantaine mais seront invités à s’isoler s’ils sont testés positifs pendant leur séjour.

Les directives officielles sur le site Web de Qatar 2022 indiquent également que les masques seront obligatoires dans les transports publics et dans les établissements de santé pendant la compétition, qui commence le 20 novembre.

Le Qatar donnera le coup d’envoi contre l’Équateur pour le match d’ouverture au stade Al Bayt dans la province nord-est d’Al Khor.

L’Angleterre affrontera l’Iran au stade international Khalifa de la capitale Doha le lendemain, le 21 novembre.

L’équipe de Gareth Southgate affrontera ensuite les États-Unis le 25 novembre avant d’affronter le Pays de Galles quatre jours plus tard le 29 novembre.

Pendant ce temps, le Pays de Galles affrontera les États-Unis le 21 novembre puis l’Iran le 25 novembre.

La Coupe du monde du Qatar sera la plus courte de l’histoire, la finale ayant lieu le 18 décembre.

En proie à plus d’une décennie de controverse

La Coupe du monde de cette année a suscité la controverse depuis que le Qatar a remporté l’événement par FIFAl’instance dirigeante du football mondial, en 2010 – au milieu allégations de pots-de-vin et de corruption, y compris des “paiements secrets” pour aider l’État du désert à remporter son enchère.

Un ancien inspecteur de la FIFA a marqué la décision “une erreur” et a exprimé des craintes pour la santé des fans et des joueurs si la Coupe du monde était organisée pendant les mois d’été – lorsque les températures au Qatar peuvent dépasser les 40 ° C.

La FIFA a attribué le contrat au Qatar malgré l’avertissement officiel d’Harold Mayne-Nicholls selon lequel jouer dans le pays pendant l’été serait “impossible” – et le tournoi a ensuite été déplacé en hiver.

Le Qatar fait également l’objet de critiques constantes concernant son bilan en matière de droits humains, des organisations telles qu’Amnesty International accusant de ne pas protéger les travailleurs migrants.

Il fait suite à un différend sur le nombre de travailleurs migrants décédés lors de la construction de stades et d’installations pour le tournoi.

Plus de 6 000 décès ont été enregistrés dans l’État du Golfe depuis que le Qatar a remporté la Coupe du monde – mais les autorités affirment que seulement trois travailleurs sont morts pendant la construction et ont insisté sur le fait que les chiffres publiés étaient “inexacts”.

Des équipes se sont rassemblées contre le régime du Qatar, le Danemark dévoilant un kit noir pour protester contre les violations des droits de l’homme.

Le fournisseur Hummel a partagé le kit sur Instagram avec la légende : « Noir. La couleur du deuil. La couleur parfaite pour le troisième maillot du Danemark pour la Coupe du monde de cette année.

“Bien que nous soutenions l’équipe nationale danoise jusqu’au bout, cela ne doit pas être confondu avec le soutien à un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes.

“Nous souhaitons faire une déclaration sur le bilan du Qatar en matière de droits de l’homme et sur le traitement des travailleurs migrants qui ont construit les stades de la Coupe du monde dans le pays.”

Pendant ce temps, l’Anglais Harry Kane et les capitaines de football de neuf autres nations, dont les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, la Norvège, la Suède, la Suisse et le Pays de Galles, porter des brassards anti-discrimination au Qatar.

Mais le directeur général du tournoi, Nasser al Khater, a déclaré Le Qatar avait été « injustement traité et surveillé ».

M. al Khater a également déclaré les joueurs qui voulaient protester seraient libres de le faire – et a insisté Les fans LGBTQ+ sont les bienvenus même si l’homosexualité est illégale – alors qu’il répondait aux critiques sur le bilan de son pays en matière de droits humains.

Les fonctionnaires auraient également civils et diplomates enrôlés de l’étranger pour aider à l’opération de sécurité à la Coupe du monde – y compris la gestion des files d’attente dans les stades, la fouille des supporters et la recherche de drogues, d’alcool et d’armes.

Ils ont été avertis qu’il est de leur “devoir patriotique” d’aider – car beaucoup craignent les conséquences s’ils refusent d’obtempérer.