Les règles COVID de la Chine alimentent une vague d’immigration au Canada

VANCOUVER –

Les fermetures zéro-COVID de la Chine ont été liées à une rare vague de protestations à travers le pays ces dernières semaines, et les experts de l’industrie de l’immigration affirment que les règles strictes de la pandémie alimentent également une augmentation des demandes de résidence au Canada.

L’immigration en provenance de Chine a rebondi après les accalmies pandémiques pour atteindre un nouveau sommet, selon les statistiques du gouvernement canadien, et les consultants en immigration signalent une vague continue de demandes de renseignements.

L’avocat de l’immigration de Vancouver, Ryan Rosenberg, cofondateur et associé de Larlee Rosenberg, a déclaré que les restrictions liées au COVID-19 ont été une nouvelle motivation pour les immigrants chinois potentiels.

“Je pense que ce que nous voyons, c’est que les blocages de COVID ont vraiment choqué les gens et cela a amené les gens à penser que peut-être que la Chine n’est pas un bon choix pour eux-mêmes et pour leurs familles.”

Rosenberg, qui travaille dans l’industrie depuis plus de 20 ans, a déclaré que les forces motrices traditionnelles pour les clients chinois envisageant le Canada étaient une meilleure éducation pour leurs enfants, un air plus pur et un mode de vie plus sain.

Les admissions de résidents permanents en provenance de Chine ont atteint 9 925 au cours du trimestre de juillet à septembre, selon les statistiques en ligne d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

C’est plus du triple du creux pandémique de 2 980 au même trimestre de 2020, et une augmentation de 15 % par rapport aux 8 690 enregistrés au troisième trimestre de 2019, avant que la pandémie ne frappe.

Les admissions trimestrielles en provenance de Chine sont désormais plus élevées qu’à n’importe quel moment depuis 2015, aussi loin que remontent les statistiques en ligne. Un porte-parole d’Immigration Canada n’était pas disponible pour confirmer si les taux d’immigration avaient été plus élevés avant 2015.

La politique est également un facteur, a déclaré Rosenberg, citant la consolidation du pouvoir avec le président Xi Jinping, qui a récemment été confirmé pour un troisième mandat sans précédent.

“(La) dernière prolongation du règne de Xi en Chine a également effrayé certaines personnes, principalement des propriétaires d’entreprises … et ils veulent considérer le Canada comme une option pour eux-mêmes et leur famille”, a déclaré Rosenberg.

“Il y a une forte vibration que nous ressentons chez les gens qui veulent sortir pour ces raisons plus que tout.”

Tiffany, une consultante en immigration de Richmond, en Colombie-Britannique, qui ne voulait que son prénom utilisé par crainte de représailles contre sa famille depuis la Chine, a déclaré que beaucoup de ses clients disent que la stratégie zéro COVID de la Chine leur a fait sentir que «leur liberté et leurs libertés ont été dépouillées. “

“Beaucoup ont pu sentir la pression que la société (chinoise) est en train de changer, passant d’une attitude un peu ouverte et détendue à une attitude stricte, les incitant à penser à s’enfuir dans d’autres pays”, a déclaré le consultant dans une interview en mandarin.

Le consultant en immigration Ken Tin Lok Wong a déclaré que son entreprise avait également constaté une augmentation des demandes de regroupement familial.

« À cause de la COVID-19, beaucoup ont décidé de venir ici pour rendre visite aux membres de leur famille au Canada », a déclaré Wong dans une entrevue en mandarin.

“Après avoir passé du temps ici, ils ont réalisé que même s’ils pourraient probablement gagner plus d’argent dans leur ville natale (en Chine), être proches des membres de leur famille est plus important que tout dans la vie.”

Rosenberg a déclaré que le sujet de l’immigration est devenu si sensible que ses clients en Chine hésitent à discuter de questions par communication électronique, craignant qu’ils ne soient surveillés par le gouvernement chinois.

“Nous en arrivons au point où l’inquiétude empêche les gens d’avoir des conversations significatives à ce sujet en Chine, et cela peut en quelque sorte limiter notre capacité à faire du très bon travail pour eux”, a déclaré Rosenberg.

L’ambassade de Chine à Ottawa n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le désir de quitter la Chine pendant la pandémie, combiné à la prudence d’en parler ouvertement, a déclenché un terme codé dans les discussions chinoises en ligne : « run xue », ou philosophie de course.

Le terme bilingue fait référence à l’étude des moyens de sortir de Chine et est largement utilisé sur les sites Web et les forums de discussion en chinois.

Un immigrant récent qui a déménagé de Pékin à Vancouver il y a trois ans a déclaré qu’il avait fait sa “fuite” pour des raisons politiques. Lui aussi a demandé à ne pas être identifié par crainte de représailles du gouvernement chinois.

L’ingénieur, qui est dans la fin de la trentaine, a déclaré qu’il avait effectué plusieurs voyages à Taïwan après que l’île a ouvert ses portes aux touristes chinois en 2008.

“Je me souviens, je me suis arrêté à Freedom Square, une place publique à Taipei, et j’ai vu des gens courir sans soucis. Certains faisaient des répétitions de musique et d’autres agitaient même des pancartes pour exprimer leurs opinions politiques”, a-t-il déclaré.

“Je n’ai vu aucune présence policière sur la place et ce fut pour moi un moment d’éveil. Je me suis dit:” Oh, je pourrais vraiment vivre ma vie de cette façon.

Il a dit qu’il était maintenant satisfait de sa vie à Vancouver, malgré le fait qu’il se sentait seul pendant les vacances et qu’il devait occuper plusieurs emplois pour gagner sa vie.

Rosenberg a déclaré que les jeunes immigrants qui avaient de nombreuses années de travail devant eux étaient favorisés pour leur capacité à contribuer à l’économie canadienne d’une « manière significative et directe ».

“Ainsi, le préjugé est envers les personnes un peu plus jeunes, très scolarisées et qui peuvent parler anglais ou français, et qui ont ensuite une expérience au Canada (plutôt) qu’une expérience acquise à l’extérieur du Canada”, a déclaré Rosenberg.



