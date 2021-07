Les règles COVID-19 de la NFL me font remettre en question mon avenir

Les dernières règles de la NFL concernant COVID-19 ne semblent pas bien convenir à au moins un de ses joueurs vedettes.

Quelques heures seulement après que la NFL a publié une note disant que les équipes qui subissent une épidémie de COVID-19 parmi les joueurs non vaccinés seront passibles de forfaits en cas d’annulation de match, le receveur large des Cardinals de l’Arizona DeAndre Hopkins a visé jeudi la ligue.

« Je n’aurais jamais pensé dire cela, mais être mis en position de blesser mon équipe parce que je ne veux pas participer au vaccin me fait remettre en question mon avenir dans la @NFL », a écrit Hopkins dans un tweet supprimé depuis.

Hopkins, 29 ans, est devenu l’un des principaux receveurs de la ligue au cours de sa carrière de huit ans. Une sélection All-Pro à trois reprises, il s’est forgé la réputation d’être l’un des meilleurs joueurs à attraper des captures contestées, notamment un touché Hail Mary qui a donné à l’Arizona une victoire improbable contre les Bills de Buffalo en novembre dernier.

Après avoir été échangé des Texans de Houston aux Cardinals l’année dernière, il a égalé un sommet en carrière avec 115 réceptions et enregistré 1406 verges sur réception et six touchés.

Dans la note de jeudi, la NFL a déclaré qu’elle ne prolongerait pas la saison régulière pour permettre le report de tout match au cours duquel une équipe a une épidémie de COVID-19 parmi les joueurs non vaccinés. Si un match est déclaré par forfait, les joueurs des deux équipes ne recevront pas leur salaire hebdomadaire.

Ni la NFL ni la NFL Players Association n’ont imposé de vaccins aux joueurs. Les deux parties ont toutefois convenu de protocoles qui incluent un certain nombre de restrictions pour les joueurs qui choisissent de ne pas se faire vacciner.

Les Cardinals étaient l’une des quatre équipes qui, la semaine dernière, n’avaient pas dépassé le seuil de 50 % de leurs joueurs vaccinés, a rapporté l’Associated Press. Un porte-parole de la ligue a toutefois confirmé jeudi à USA TODAY Sports que toutes les équipes avaient depuis franchi cette barre. À ce jour, 78% des joueurs de la ligue ont reçu au moins un tir pour COVID-19.

Hopkins n’était pas le seul joueur à s’exprimer jeudi. Le secondeur extérieur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Matthew Judon, a écrit sur Twitter: « La NFLPA (explétive) est nulle. »

Le porteur de ballon des Buccaneers de Tampa Bay Leonard Fournette a également tweeté: « Vaccin, je ne peux pas le faire……. »