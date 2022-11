les règles budgétaires seront mises à jour et les marchés surveilleront

“La simplification, une appropriation nationale plus forte et une meilleure application seront les caractéristiques déterminantes d’un cadre amélioré, avec l’objectif global de soutenir la viabilité de la dette et la croissance durable”, a déclaré Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie, lors d’un événement en octobre.

Pour ne citer qu’un exemple, La France a enfreint à plusieurs reprises les règles de déficit et n’a jamais été condamné à une amende malgré ce que la législation stipulait. Cela allégerait alors la pression sur les économies européennes plus petites, qui enfreignaient également les objectifs de déficit pour corriger leurs orientations budgétaires. Dans le même temps, l’Allemagne et les Pays-Bas reprocheraient à la Commission européenne de ne pas appliquer les règles avec des amendes.

“Nous voulons évoluer vers des exigences plus personnalisées basées sur la soutenabilité de la dette”, a déclaré à CNBC un responsable de l’UE qui travaille sur les préparatifs des propositions.

Le règlement stipule que les nations ne doivent pas avoir une dette supérieure à 60% de leur PIB (produit intérieur brut). Ce repère ne change pas, selon le même responsable qui a préféré rester anonyme tant les détails ne sont pas encore publics.

Mais il est naturellement plus difficile pour la Grèce et l’Italie de respecter ce seuil compte tenu de leurs taux d’endettement supérieurs à 150%. l’Allemagne la dette souveraine était juste en dessous de 70 % de son PIB fin 2021.

Le même responsable a déclaré que le plan est de demander à la commission de mener une analyse de la viabilité de la dette pour chaque pays, puis de concevoir un ensemble d’actions pour aider chaque nation à corriger sa situation budgétaire. Ils auraient un calendrier précis pour le faire avec des jalons à atteindre au cours de cette période. Les États membres auraient leur mot à dire dans la préparation de cet ensemble d’actions.

Cependant, la question que certaines capitales auront sur le nouveau plan est de savoir comment la Commission européenne l’appliquera.

“Les règles laissent actuellement beaucoup de place au jugement discrétionnaire de la commission et du conseil [which is made up by the member states]”, a déclaré le ministre néerlandais des Finances, Sigrid Kaag, dans une lettre envoyée à la Commission européenne la semaine dernière et vue par CNBC.

Elle a ajouté que cela “entraînait l’application de règles de manière non transparente et parfois incohérente. Cela devrait être résolu lors de la prochaine révision”.

Le message fait suite aux commentaires précédents du ministre allemand des Finances, Christian Lindner, qui souhaite également que les changements à venir renforcent l’application des règles.