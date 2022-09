Les règles australiennes du football enquêtent sur les allégations de racisme faites par des joueurs autochtones

La Ligue australienne de football a déclaré qu’elle enquêtait sur des “allégations très graves” faites par des joueurs autochtones qui affirment avoir été victimes d’abus racistes de la part d’un entraîneur-chef du Hawthorn Football Club de Melbourne.

Un ancien joueur de Hawthorn a déclaré à l’Australian Broadcasting Corp. (ABC) que l’entraîneur du club de l’AFL lui avait dit de mettre fin à la grossesse de sa partenaire. Trois familles autochtones impliquées à Hawthorn pendant la période du même homme en tant qu’entraîneur entre 2005 et 21 ont déclaré à l’ABC qu’elles auraient été victimes d’intimidation et qu’elles auraient dû choisir entre leur carrière de footballeur et leur famille.

L’AFL a révélé plus tard que l’entraîneur de Brisbane, Chris Fagan, prendrait un congé pour coopérer à leur enquête sur les allégations concernant le traitement des joueurs autochtones à Hawthorn après avoir été nommé dans le rapport ABC.

Fagan a été entraîneur adjoint à Hawthorn entre 2008 et 2016.

Les joueurs autochtones des équipes de football australiennes se sont souvent plaints d’abus de foule dans les stades, y compris plusieurs joueurs vedettes. Mais c’est la première fois que le personnel d’entraîneurs d’une équipe fait face à de graves allégations de racisme.

Hawthorn plus tôt cette année a commandé un examen externe des allégations de racisme au club pendant le mandat de cette personne en tant qu’entraîneur. Le document d’examen externe a été remis à la hiérarchie de Hawthorn et à l’unité d’intégrité de l’AFL il y a deux semaines.

“Les expériences décrites dans le document sont extrêmement graves et nécessitent un examen plus approfondi et complet”, a déclaré l’AFL dans un communiqué mercredi. “L’AFL est en train de finaliser un processus d’enquête sur les allégations et a demandé plus de détails sur ceux qui ont partagé leurs expériences afin de faire avancer son enquête.”

Hawthorn a ajouté que l’examen “a soulevé des allégations historiques inquiétantes qui nécessitent une enquête plus approfondie”.

“Après avoir pris connaissance de ces allégations, le club a immédiatement engagé l’intégrité de l’AFL comme il convient”, a déclaré mercredi un communiqué du club. “Étant donné que les questions soulevées sont confidentielles, le club ne fera aucun autre commentaire.”

L’ABC a rapporté que le document comprenait des allégations de personnalités clés de Hawthorn exigeant la séparation des jeunes joueurs autochtones de leurs partenaires. Il a déclaré qu’un couple avait été contraint d’interrompre une grossesse pour le bien de la carrière du joueur.

Le joueur a déclaré à l’ABC qu’un groupe d’entraîneurs, dont l’entraîneur-chef et son assistant, avaient été invités à interrompre la grossesse de sa partenaire, à rompre avec son partenaire et à emménager dans la maison d’un entraîneur adjoint.

“[He] s’est juste penché sur moi et a exigé que je devais me débarrasser de mon enfant à naître et de mon partenaire”, a déclaré le joueur, qui n’a pas été nommé, à l’ABC.

“J’ai ensuite été manipulé et convaincu de retirer ma carte SIM de mon téléphone afin qu’il n’y ait plus de contact entre ma famille et moi. Ils m’ont dit que je vivrais avec l’un des autres entraîneurs à partir de cette nuit-là.”

“Ces allégations sont extrêmement inquiétantes”

Le directeur général du club Hawthorn, Justin Reeves, a déclaré que l’examen des allégations de racisme historique au club avait été mené par des consultants externes des Premières Nations qui n’avaient pas parlé avec les deux entraîneurs au centre des allégations de racisme. Reeves n’a pas nommé les entraîneurs.

“Ce processus était… pour parler uniquement à nos anciens joueurs et membres du personnel des Premières Nations”, a déclaré Reeves lors d’une conférence de presse plus tard mercredi. “Nous n’avions aucune idée de ce qui allait sortir de ces conversations, nous n’avons donc parlé à personne en dehors de ce groupe.”

“C’est difficile à lire, c’est déchirant. Ces allégations sont extrêmement troublantes. Nous sommes profondément déçus que certains de nos anciens joueurs et leurs familles ressentent cela à propos de leurs expériences au club.”

Reeves a déclaré qu’il n’était pas au courant de l’identité des joueurs interrogés dans le cadre de l’examen en raison d’accords de confidentialité.

Mais Reeves, qui a été nommé directeur général de Hawthorn en octobre 2017, a exhorté le club à faire face à son passé.

“L’Australie a historiquement un problème de culture”, a-t-il déclaré. “Comme nous tous, nous nous concentrons chaque jour sur le fait d’être meilleurs et de créer un environnement formidable pour notre club. Mais comme tant d’institutions, nous devons faire face à notre histoire et à notre passé.”