Les réglementations de lancement «enfreintes» après le lancement retardé de SpaceX

SpaceX était à quelques secondes du lancement de sa 20e mission de cette année mardi lorsque le compte à rebours a été interrompu en raison de l’entrée d’un avion dans la zone de lancement, retardant la mission d’au moins un jour.

Elon Musk s’est adressé à Twitter pour exprimer sa frustration face au retard, réitérant les critiques antérieures qu’il avait formulées à propos de la réglementation concernant le lancement de fusées.

« Un avion est entré dans la » zone interdite « , ce qui est déraisonnablement gigantesque », a écrit Musk dans un tweet.

« Il n’y a tout simplement aucun moyen pour que l’humanité puisse devenir une civilisation spatiale sans une réforme réglementaire majeure. Le système réglementaire actuel est en panne », a-t-il ajouté.

Musk a intensifié ses critiques sur la réglementation des lancements cette année, SpaceX lançant des fusées Falcon 9 à un rythme effréné – avec des lancements en moyenne tous les neuf jours – et a également effectué plusieurs tests de développement de ses prototypes de fusées Starship. Après qu’un test de vaisseau spatial a été retardé en janvier, Musk a également critiqué la Federal Aviation Administration pour la façon dont elle gère les réglementations de lancement.

« Contrairement à sa division aéronautique, ce qui est bien, la division spatiale de la FAA a une structure réglementaire fondamentalement brisée », écrivait alors Musk. « Leurs règles sont destinées à une poignée de lancements consomptibles par an à partir de quelques installations gouvernementales. En vertu de ces règles, l’humanité n’atteindra jamais Mars. »

La FAA a repoussé en interne SpaceX, après que la société a violé sa licence de lancement avec le vol d’essai autorisé du prototype de vaisseau spatial SN8 en décembre. Depuis lors, la FAA a déclaré que SpaceX avait « modifié efficacement ses procédures » et a témoigné plus tôt ce mois-ci devant le Congrès des efforts visant à rationaliser les réglementations et les règles de lancement.

Bien qu’il ait publiquement critiqué les régulateurs, Musk a également déclaré que « 99,9% du temps, je suis d’accord avec les régulateurs! »

« En de rares occasions, nous ne sommes pas d’accord. Cela est presque toujours dû à de nouvelles technologies que les réglementations précédentes n’avaient pas anticipées », a déclaré Musk en avril.