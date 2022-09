Les régions séparatistes ukrainiennes prévoient des votes pour rejoindre la Russie

Kyiv, Ukraine –

Les régions contrôlées par la Russie de l’est et du sud de l’Ukraine ont annoncé mardi leur intention de commencer à voter cette semaine pour devenir des parties intégrantes de la Russie. Les efforts concertés et accélérés soutenus par le Kremlin pour engloutir quatre régions pourraient préparer le terrain pour que Moscou intensifie la guerre après les succès ukrainiens sur le champ de bataille.

La programmation des référendums à partir de vendredi dans les régions de Louhansk, Kherson et de Zaporizhzhia et Donetsk, partiellement contrôlées par la Russie, est intervenue après qu’un proche allié du président russe Vladimir Poutine a déclaré que les votes étaient nécessaires et que Moscou perd du terrain dans l’invasion, il a commencé il y a près de sept mois. , augmentant la pression sur le Kremlin pour une réponse ferme.

L’ancien président Dmitri Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité russe présidé par Poutine, a déclaré que des référendums qui incluraient des régions dans la Russie elle-même rendraient les frontières redessinées “irréversibles” et permettraient à Moscou d’utiliser “tous les moyens” pour les défendre.

Les votes, sur un territoire que la Russie contrôle déjà, sont presque certains d’aller dans le sens de Moscou, mais il est peu probable qu’ils soient reconnus par les gouvernements occidentaux qui soutiennent l’Ukraine avec un soutien militaire et autre qui a aidé ses forces à prendre de l’élan sur les champs de bataille à l’est et au sud.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, les a dénoncés comme une imposture et a tweeté que “l’Ukraine a parfaitement le droit de libérer ses territoires et continuera à les libérer quoi que la Russie dise”.

Il y a également eu une condamnation internationale rapide. S’exprimant à New York, où il assiste à l’Assemblée générale des Nations unies, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré : « Il est très, très clair que ces référendums fictifs ne peuvent être acceptés.

Le ministre letton des Affaires étrangères, Edgars Rinkevics, a appelé à davantage de sanctions contre la Russie et à davantage d’armes pour l’Ukraine, tweetant : “Nous devons dire non au chantage russe”.

À Donetsk, une partie de la région élargie du Donbass en Ukraine qui est en proie aux combats rebelles depuis 2014 et que Poutine a fixé comme objectif principal de l’invasion, le chef séparatiste Denis Pushilin a déclaré que le vote “rétablira la justice historique” du territoire “de longue date”. les gens qui souffrent.”

Ils “ont gagné le droit de faire partie du grand pays qu’ils ont toujours considéré comme leur patrie”, a-t-il déclaré.

Dans Zaporizhzhia partiellement occupée par la Russie, l’activiste pro-russe Vladimir Rogov a déclaré : « Plus vite nous deviendrons une partie de la Russie, plus vite la paix viendra ».

La pression à l’intérieur de la Russie pour les votes et de la part des dirigeants soutenus par Moscou dans les régions ukrainiennes que Moscou contrôle a augmenté après une contre-offensive ukrainienne – renforcée par des armes fournies par l’Occident – ​​qui a repris de vastes zones.

L’ancien rédacteur de discours du Kremlin et analyste politique russe Abbas Gallyamov a déclaré sur Facebook que les séparatistes soutenus par Moscou semblaient “avoir peur que les Russes les abandonnent” au milieu de l’offensive ukrainienne et ont lancé des projets de référendum pour forcer la main du Kremlin.

Dans un autre signal que la Russie creuse pour un conflit prolongé et peut-être intensifié, la chambre basse du parlement contrôlée par le Kremlin a voté mardi pour durcir les lois contre la désertion, la reddition et le pillage par les troupes russes. Les législateurs ont également voté pour introduire d’éventuelles peines de prison de 10 ans pour les soldats refusant de se battre. Si elle est approuvée, comme prévu, par la chambre haute puis signée par Poutine, la législation renforcerait les mains des commandants contre le moral défaillant signalé parmi les soldats.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu’il n’y avait aucune perspective de règlement diplomatique. Medvedev, qui a été président de la Russie de 2008 à 2012, a déclaré sur sa chaîne d’application de messagerie que les votes des régions séparatistes sont importants pour protéger leurs résidents et “changeraient complètement” la trajectoire future de la Russie.

“Après leur détention et l’intégration des nouveaux territoires dans le giron de la Russie, une transformation géopolitique du monde deviendra irréversible”, a déclaré Medvedev.

“Un empiètement sur le territoire de la Russie est un crime qui justifierait tout moyen de légitime défense”, a-t-il déclaré, ajoutant que la Russie consacrerait les nouveaux territoires dans sa constitution afin qu’aucun futur dirigeant russe ne puisse les rendre.

“C’est pourquoi ils craignent tant ces référendums à Kyiv et en Occident”, a déclaré Medvedev. “C’est pourquoi ils doivent être tenus.”

L’analyste ukrainien Volodymyr Fesenko, chef du groupe de réflexion indépendant Penta Center basé à Kyiv, a déclaré que le Kremlin espère que les votes et la possibilité d’une escalade militaire augmenteront la pression des gouvernements occidentaux pour que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy entame des pourparlers avec Moscou.

Cette décision “reflète la faiblesse, et non la force du Kremlin, qui a du mal à trouver des leviers pour influencer la situation qui échappe de plus en plus à son contrôle”, a-t-il déclaré.

La reconquête de territoires, notamment dans la région du nord-est de Kharkiv, a renforcé les arguments de l’Ukraine selon lesquels ses troupes pourraient livrer des défaites plus cuisantes à la Russie avec des livraisons d’armement supplémentaires.

D’autres armes lourdes sont en route, la Slovénie promettant 28 chars et l’Allemagne promettant quatre obusiers automoteurs supplémentaires. Une aide supplémentaire est également attendue de la Grande-Bretagne, déjà l’un des plus grands soutiens militaires de l’Ukraine après que la Première ministre britannique Liz Truss devrait promettre qu’en 2023, son gouvernement “égalera ou dépassera” les 2,3 milliards de livres (2,7 milliards de dollars) d’aide militaire. donné à l’Ukraine cette année.

La rapidité de la contre-offensive ukrainienne a également vu les forces russes abandonner des véhicules blindés et d’autres armes alors qu’elles battaient en retraite hâtivement. Les forces ukrainiennes recyclent les armes capturées dans la bataille. Un groupe de réflexion basé à Washington, l’Institut pour l’étude de la guerre, a déclaré que des chars russes T-72 abandonnés sont utilisés par les forces ukrainiennes qui cherchent à pénétrer dans Louhansk, occupée par la Russie.

Dans le sillage de la contre-offensive, les responsables ukrainiens ont trouvé des centaines de tombes près de la ville d’Izium autrefois occupée. Yevhenii Yenin, vice-ministre du ministère ukrainien des Affaires intérieures, a déclaré lors d’une émission télévisée nationale que des responsables avaient trouvé de nombreux corps “portant des signes de mort violente”.

“Ce sont des côtes cassées et des têtes cassées, des hommes aux mains liées, aux mâchoires cassées et aux organes génitaux coupés”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le commandement militaire du sud de l’Ukraine a déclaré que ses troupes avaient coulé une barge russe transportant des troupes et des armes sur le Dniepr près de la ville occupée par la Russie de Nova Kakhovka. Il n’a fourni aucun autre détail sur l’attaque dans la région de Kherson occupée par la Russie, qui a été une cible majeure de la contre-offensive ukrainienne.

Dans d’autres développements :

– Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré que de nouveaux bombardements avaient tué trois civils et en avaient blessé 19 autres en 24 heures.

– Moscou a probablement déplacé ses sous-marins de la classe Kilo de leur station de la péninsule de Crimée vers le sud de la Russie par crainte qu’ils ne soient touchés par des tirs ukrainiens à longue portée, a déclaré l’armée britannique.

– Les restaurants McDonald’s de Kyiv ont recommencé à servir pour la première fois depuis l’invasion, n’offrant initialement qu’un service de livraison, mais marquant une sorte de retour vers la vie que les Ukrainiens connaissaient avant la guerre.