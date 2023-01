Les régions les plus MALHEUREUSES du Royaume-Uni révélées alors que les Britanniques partagent leurs plus grands gémissements sur l’endroit où ils vivent – comment se classe la vôtre ?

LE Nord-Est de l’Angleterre est officiellement la région la plus malheureuse de Grande-Bretagne.

Les Geordies sont plus insatisfaits de leur région que quiconque, blâmant les routes en mauvais état et le Wi-Fi douteux.

Le Gateshead Millennium Bridge sur la rivière Tyne au coucher du soleil Crédit : Getty

Ceux de Northumberland, Durham et Tyne and Wear se plaignent également du manque de bons médecins généralistes et du manque d’emplois bien rémunérés, révèle une nouvelle étude.

Viennent juste devant les West Midlands, suivis du North West en 10e position et du Yorkshire et du Humber en 9e position.

Mais la première place en tant que région la plus heureuse de toutes est le West Country.

Selon le sondage, les habitants du sud-ouest ensoleillé de l’Angleterre sont les plus satisfaits de leur lieu de résidence.

Les trois quarts des habitants de Bristol, Cornwall, Dorset, Devon, Gloucestershire, Somerset et Wiltshire ne voudraient apparemment appeler nulle part ailleurs.

Il est suivi de près par le Sud-Est, où 73 % des personnes décrivent leurs quartiers comme des lieux de vie agréables.

Cela comprend le Buckinghamshire, l’East Sussex, le Hampshire, l’île de Wight, le Kent, l’Oxfordshire, le Berkshire, le Surrey et le West Sussex.

Et le bronze revient à Londres, la plus grande ville du Royaume-Uni, où vivent environ neuf millions d’habitants.

Ce qui rend ces régions meilleures que les autres, ce sont apparemment de bonnes connexions.

Tout se résume à avoir un bon cabinet médical à proximité, un accès aux parcs et un signal de téléphonie mobile fiable.

Une connexion Wi-Fi décente, des routes sans nids-de-poule et des perspectives d’emploi supérieures à la moyenne ne vont pas non plus de travers.

Bien que le Nord-Est soit la région la plus malheureuse, Newcastle a été nommée la ville la plus accueillante – avec 35% des personnes utilisant le mot «sympathique» pour la décrire.

Sheffield, Birmingham, Cardiff et Brighton étaient les seules autres villes du Royaume-Uni où « amical » a été sélectionné comme l’un des trois principaux termes associés.

Les personnes interrogées ont élu Glasgow « historique », Sheffield « industrielle » et, comme on pouvait s’y attendre, Londres, « coûteuse ».

Ils ont également décrit Brighton comme “vivant” et Cardiff comme simplement “rugby”.

L’enquête auprès de 20 000 personnes a été réalisée par Legal & General dans le cadre de son Rebuilding Building Britain Index.

Qu’est-ce qui a le plus d’impact sur la satisfaction dans une zone locale ? 62% – Accès à des soins primaires de qualité (médecin généraliste, pharmacie, dentiste)

50% – Disponibilité aux espaces verts publics (parcs, bois & jardins familiaux)

47% – Fiabilité du signal du réseau de téléphonie mobile

45 % – Vitesse d’Internet à la maison

44% – Routes locales (niveau de congestion et qualité de la chaussée)

42 % – Fiabilité des données Internet du réseau mobile

40% – Disponibilité d’un emploi bien rémunéré

39% – Marché global du logement

34% – Accès à des soins secondaires de haute qualité tels que les soins communautaires hospitaliers comme la pratique de sage-femme

32 % – Une rue commerçante locale florissante

Mots les plus couramment utilisés pour décrire les villes du Royaume-Uni LONDRES – Cher

SHEFFIELD – Industriel

BIRMINGHAM – Industriel

GLASGOW – Historique

BRISTOL – Historique

NEWCASTLE – Football

CARDIFF – Rugby

LEEDS – Football

ÉDIMBOURG – Historique

BRIGHTON – animé

Bath est célèbre pour ses anciens thermes qui ont été construits sous l’Empire romain Crédit : Getty

Maisons colorées sur la rivière Frome à Bristol Crédit : Getty