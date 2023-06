Les régions côtières de l’Inde et du Pakistan se préparent à l’arrivée du cyclone Biparjoy, des évacuations massives sont en cours

Les régions côtières de l’Inde et du Pakistan sont en alerte maximale alors qu’elles se préparent à l’arrivée du cyclone Biparjoy.

Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées en prévision de l’atterrissage du cyclone, qui devrait se produire près du port de Jakhau dans le Gujarat, en Inde.

Tragiquement, cinq décès liés au cyclone ont déjà été signalés, notamment des noyades et des accidents causés par les conditions météorologiques extrêmes.

Les régions côtières de l'Inde et du Pakistan étaient en état d'alerte mercredi avec des dizaines de milliers de personnes évacuées un jour avant l'arrivée prévue d'un cyclone.

Le département météorologique indien a déclaré que le cyclone Biparjoy soufflait de vents soutenus allant jusqu’à 90 mph et devrait toucher terre près du port de Jakhau dans le district de Kutch de l’État indien du Gujarat jeudi.

Les résidents vivant à moins de 3 miles de la côte du Gujarat ont été évacués, et ceux vivant à moins de 6 miles pourraient également devoir partir, ont déclaré des responsables.

Cinq personnes ont été tuées jusqu’à présent dans des incidents liés au cyclone, dont trois garçons qui se sont noyés au large de la côte de Mumbai et une femme qui a été tuée dans un accident causé par des vents violents au Gujarat. Les sauveteurs recherchaient une autre personne qui s’était noyée au large de Mumbai.

Les experts affirment que le changement climatique entraîne une augmentation des cyclones dans la région de la mer d’Oman, rendant d’autant plus urgente la préparation aux catastrophes naturelles.

Dans un camp de secours pour personnes déplacées dans le village pakistanais de Gharo, dans la province du Sindh, l’ouvrier Allah Noor, 59 ans, a déclaré que des soldats étaient venus et les avaient évacués par vent fort.

À Kutch, où le cyclone devait toucher terre, Adam Karim Dhobi, propriétaire d’un bateau et homme d’affaires de 57 ans, a déclaré qu’il s’agissait de la pire tempête qu’il ait vue depuis 1998.

« Nous avons garé nos bateaux dans des endroits sûrs », a déclaré Dhobi. « Nous prions Dieu pour que ce cyclone ne cause pas trop de dégâts ici. »

L’agence de presse Press Trust of India a déclaré que près de 50 000 personnes avaient été évacuées vers des camps de secours au Gujarat. Nikhil Mudholkar de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe, qui supervisait les opérations de secours dans le district de Devbhoomi Dwarka, le long de la côte du Gujarat, a déclaré qu’ils étaient parfaitement préparés et étaient désormais en mode attente.

« Nous avons déployé 23 équipes et déplacé toutes les personnes vivant près de la côte vers un terrain plus sûr », a déclaré Mudholkar. « La vitesse du vent s’est accélérée maintenant et les pluies ont également commencé. »

Au Pakistan, malgré les vents violents et la pluie, les autorités ont déclaré que toutes les personnes des zones vulnérables avaient été déplacées vers des endroits plus sûrs dans les districts du sud, notamment Thatta, Keti Bandar, Sajawal et Badin – des régions qui n’ont été touchées que l’été dernier par des inondations dévastatrices qui ont déplacé des milliers de personnes. .

Pour beaucoup là-bas, il s’agissait d’un deuxième déplacement en moins d’un an. Les gens ont emballé autant de leurs affaires que possible dans leurs voitures et sont partis – seuls ou sous escorte de troupes – vers des camps de secours installés à l’intérieur des bâtiments gouvernementaux et des écoles.

Au camp de secours de Gharo, Bayan Bibi, 80 ans, a déclaré qu’il n’y avait pas de médicaments pour les malades disponibles dans le camp.

Mardi, le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif a ordonné les évacuations des zones à risque et a demandé aux autorités locales d’organiser de la nourriture, des abris et des installations médicales pour les déplacés. La ministre pakistanaise du Climat, Sherry Rehman, a exhorté les gens à ne pas paniquer mais à travailler avec les autorités, promettant qu’ils seraient emmenés dans des endroits plus sûrs.

Elle a déclaré que la menace du passage du cyclone à Karachi, la plus grande ville du Pakistan avec 20 millions d’habitants, avait été évitée. Elle a déclaré aux journalistes que le Pakistan envisagerait de suspendre les vols commerciaux lorsqu’il évaluera la situation jeudi.

Près de 80 000 personnes ont été évacuées ou se sont volontairement éloignées des zones dangereuses, ont indiqué les autorités.

L’International Rescue Committee a déclaré qu’il se préparait à déployer des équipes d’urgence au Pakistan. Le directeur national du groupe, Shabnam Baluch, a déclaré qu’une augmentation des cyclones due au changement climatique pourrait entraîner davantage de déplacements internes « et cela pourrait avoir des implications profondes sur l’avenir du Pakistan ».

Le ministre pakistanais de l’électricité, Khurram Dastgir, a mis en garde lors d’une conférence de presse contre les coupures de courant une fois que le cyclone aura touché terre. Il a déclaré que les lignes de transmission seraient probablement endommagées et que le gouvernement avait déployé 2 000 ingénieurs pour faire face à la situation dans le sud.

Le cyclone a un « potentiel de dégâts considérable » et est susceptible d’avoir le plus d’impact sur les districts de Kutch, Devbhumi Dwarka et Jamnagar, selon le département météorologique indien.

Les activités de pêche ont été suspendues dans les deux pays jusqu’à vendredi et tous les ports de la région ont été fermés. Des dizaines de trains et de vols ont été détournés ou annulés.

Mardi, le ministre indien de l’Intérieur Amit Shah a annoncé un budget de 972 millions de dollars pour la gestion des catastrophes.

Une étude récente montre que la mer d’Oman s’est réchauffée de près de 2,2 degrés Fahrenheit depuis mars de cette année, créant des conditions favorables aux cyclones violents, a-t-il déclaré.

« Les océans se sont déjà réchauffés à cause du changement climatique », a déclaré Raghu Murtugudde, un scientifique du système terrestre à l’Université du Maryland.

Une autre étude, en 2021, a révélé que la fréquence, la durée et l’intensité des cyclones dans la mer d’Oman avaient considérablement augmenté entre 1982 et 2019, a-t-il déclaré.

Le cyclone Tauktae en 2021 a été le dernier cyclone violent à avoir touché terre dans la région. Il a fait 174 morts, un chiffre relativement faible, grâce à de vastes préparatifs avant la tempête.

En 1998, un cyclone qui a frappé l’État du Gujarat a fait plus de 1 000 morts et causé d’importants dégâts. Un cyclone qui a frappé la province du Sindh et Karachi en 1965 a tué plus de 10 000 personnes.