Les régions allemandes prévoient de mettre fin à l’isolement COVID obligatoire

BERLIN (AP) – Quatre régions allemandes prévoient d’abolir les règles exigeant que les personnes infectées par le coronavirus s’isolent à domicile, arguant que la pandémie a évolué et qu’il est temps d’adopter une approche différente.

Le ministère de la Santé de l’État du sud-ouest du Bade-Wurtemberg a déclaré vendredi que la région et deux de ses voisins, la Bavière et la Hesse, ainsi que l’État le plus au nord de l’Allemagne, le Schleswig-Holstein, travaillaient sur les détails de nouvelles règles.

Le ministère a souligné la baisse des infections, les vaccinations efficaces, un degré élevé d’immunité de la population, des maladies plus bénignes et l’exemple de pays comme l’Autriche qui ont assoupli les règles.

La Bavière a déclaré que son mandat d’isolement général prendrait fin le 16 novembre. Le ministre de la Santé de l’État, Klaus Holetschek, a déclaré dans un communiqué que le moment était venu de donner aux gens plus de responsabilités individuelles.

« La décision ne signifie pas que nous donnerons libre cours aux infections », a-t-il déclaré. « Les personnes testées positives devront à l’avenir mettre un masque à l’extérieur de leur propre appartement. Et bien sûr, le principe reste que les personnes malades restent à la maison. »

En Allemagne, les décisions sur les règles relatives aux coronavirus relèvent en grande partie des gouvernements des 16 États du pays. Les mesures sont généralement coordonnées à l’échelle nationale depuis le début de la pandémie en 2020, bien qu’à des degrés divers, et les États jouissent d’une grande autonomie.

Le centre national de contrôle des maladies recommande actuellement aux États d’ordonner cinq jours d’isolement pour les personnes infectées.

Le ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach, a déclaré que la décision des États était “une erreur importante” qui conduirait à un patchwork de règles en Allemagne, mais les autorités fédérales ne pourraient pas l’empêcher.

“Il n’y a pas non plus de raison médicale de renoncer à un mandat d’isolement maintenant”, a-t-il déclaré. «Nous avons actuellement environ 1 000 décès par COVID par semaine; nous sommes probablement confrontés à une forte vague hivernale.

En avril, Lauterbach a renoncé à une proposition de courte durée visant à mettre fin à l’isolement obligatoire. Il a déclaré à l’époque que l’idée, qui visait à alléger le fardeau des bureaux de santé locaux, était une erreur et envoyait le mauvais signal.

___

Suivez la couverture d’AP sur la pandémie de coronavirus : https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic

The Associated Press