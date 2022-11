Les régimes sains à base de plantes réduisent les risques de cancer du côlon chez les hommes

Les données proviennent d’une enquête multiethnique auprès d’adultes recrutés à Hawaï et à Los Angeles entre 1993 et ​​1996. Environ 30 % des participants masculins étaient américains d’origine japonaise, 26 % étaient blancs, 24 % étaient hispaniques, 13 % étaient noirs et 7 % étaient d’origine hawaïenne. .

Les participants à l’étude ont déclaré leur consommation habituelle d’aliments et de boissons au cours de l’année précédente. Les chercheurs ont évalué cet apport sur la base d’aliments végétaux sains et malsains, puis ont calculé l’incidence des nouveaux cas de cancer du côlon jusqu’en 2017 en utilisant les données des registres du cancer.

Les enquêteurs ont pris en compte d’autres facteurs, tels que l’âge, les antécédents familiaux de cancer du côlon, l’indice de masse corporelle (basé sur la taille et le poids), les antécédents de tabagisme, les niveaux d’activité physique, la consommation d’alcool, l’utilisation de multivitamines, l’apport énergétique quotidien et, pour les femmes, l’utilisation de l’hormonothérapie substitutive. Près de 5 000 participants (2,9 %) ont développé un cancer du côlon au cours de la période d’étude.

L’étude était observationnelle et n’a pas pu prouver une relation de cause à effet. Il n’a pas non plus tenu compte des effets bénéfiques du poisson et des produits laitiers sur le cancer du côlon. On ne sait pas non plus pendant combien de temps les participants ont adhéré à leurs régimes enregistrés.