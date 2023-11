Les régimes riches en sucre peuvent alimenter le déclin du cerveau

Résumé: Les recherches suggèrent qu’un régime riche en sucre, généralement associé à l’obésité, entraîne une résistance à l’insuline dans le cerveau et peut augmenter le risque de maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer.

L’étude révèle que cette résistance à l’insuline altère la capacité des cellules gliales à éliminer les débris neuronaux, un processus crucial pour prévenir la neurodégénérescence.

En étudiant les mouches des fruits, qui partagent des similitudes physiologiques avec les humains, l’équipe a découvert qu’un régime riche en sucre diminue les niveaux de protéine PI3k dans les cellules gliales et de protéine Draper dans les cellules gliales enveloppantes, entravant ainsi leurs fonctions d’élimination des débris.

Faits marquants:

Les régimes riches en sucre liés à l’obésité peuvent provoquer une résistance à l’insuline dans le cerveau, ce qui réduit la capacité du cerveau à éliminer les débris neuronaux. L’étude a révélé que cette résistance réduit les niveaux de protéines PI3k et Draper dans les cellules gliales, ce qui a un impact direct sur leurs capacités à éliminer les débris. Ces résultats relient la résistance à l’insuline induite par l’alimentation à un risque accru de maladies neurodégénératives, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour les thérapies préventives.

Source: PLOS

Des chercheurs dirigés par Mroj Alassaf du Fred Hutchinson Cancer Research Center aux États-Unis ont découvert un lien entre l’obésité et les troubles neurodégénératifs comme la maladie d’Alzheimer.

En utilisant la mouche commune des fruits, la recherche montre qu’un régime riche en sucre – une caractéristique de l’obésité – provoque une résistance à l’insuline dans le cerveau, ce qui réduit la capacité à éliminer les débris neuronaux, augmentant ainsi le risque de neurodégénérescence.

Les niveaux de protéine PI3k indiquent dans quelle mesure une cellule est capable de répondre à l’insuline. Crédit : Actualités des neurosciences

Publication le 7 novembreème dans la revue en libre accès PLOS Biologie, la recherche aura un impact sur les thérapies conçues pour réduire le risque de développer des maladies neurodégénératives.

Bien que l’obésité soit connue pour être un facteur de risque de maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, la manière exacte dont l’une mène à l’autre reste un mystère. La nouvelle étude visait à répondre à cette question en tirant parti de la similitude entre les humains et les mouches des fruits.

Après avoir montré qu’un régime riche en sucre entraînait une résistance à l’insuline dans les organes périphériques des mouches, les chercheurs se sont maintenant tournés vers leur cerveau. Plus précisément, ils ont examiné les cellules gliales, car on sait que le dysfonctionnement microglial entraîne une dégénérescence neurale.

Les niveaux de protéine PI3k indiquent dans quelle mesure une cellule est capable de répondre à l’insuline. Les chercheurs ont découvert que le régime riche en sucre entraînait une réduction des niveaux de PI3k dans les cellules gliales, indiquant une résistance à l’insuline.

Ils ont également étudié l’équivalent mouche de la microglie, appelée glie engainante, dont la fonction principale est d’éliminer les débris neuraux, tels que les axones dégénératifs. Ils ont observé que ces cellules gliales présentaient de faibles niveaux de protéine Draper, ce qui indique une fonction altérée.

D’autres tests ont révélé que la réduction artificielle des niveaux de PI3k entraînait à la fois une résistance à l’insuline et de faibles niveaux de Draper dans la glie engainante.

Enfin, ils ont montré qu’après avoir réellement endommagé les neurones olfactifs, la gliale enveloppante ne pouvait pas éliminer les axones dégénératifs des mouches soumises à un régime riche en sucre, car leurs niveaux de Draper n’augmentaient pas.

Les auteurs ajoutent : « En utilisant des mouches des fruits, les auteurs établissent que les régimes riches en sucre déclenchent une résistance à l’insuline dans les cellules gliales, perturbant leur capacité à éliminer les débris neuronaux. Cette étude donne un aperçu de la façon dont les régimes induisant l’obésité contribuent potentiellement au risque accru de troubles neurodégénératifs.

À propos de cette actualité de la recherche sur l’alimentation, l’obésité et la neurodégénérescence

Auteur: Claire Turner

Source: PLOS

Contact: Claire Turner – PLOS

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“La résistance gliale à l’insuline induite par l’alimentation altère l’élimination des débris neuronaux Drosophile cerveau» par Akhila Rajan et al. Biologie PLOS

Abstrait

La résistance gliale à l’insuline induite par l’alimentation altère l’élimination des débris neuronaux Drosophile cerveau

L’obésité augmente considérablement le risque de développer des troubles neurodégénératifs, mais les mécanismes précis qui sous-tendent ce lien restent flous. Les défauts de la fonction phagocytaire gliale sont une caractéristique clé des troubles neurodégénératifs, car un retard dans l’élimination des débris neuronaux peut entraîner une inflammation, la mort neuronale et une mauvaise récupération du système nerveux.

De plus en plus de preuves indiquent que la fonction gliale peut affecter le comportement alimentaire, le poids et le métabolisme systémique, ce qui suggère que le régime alimentaire pourrait jouer un rôle dans la régulation de la fonction gliale. Bien qu’il soit reconnu que les cellules gliales sont sensibles à l’insuline, on ignore si les régimes obésogènes peuvent induire une résistance à l’insuline gliale et ainsi altérer la fonction phagocytaire gliale.

Ici, en utilisant un Drosophile Dans ce modèle, nous montrons qu’un régime obésogène chronique induit une résistance à l’insuline gliale et altère l’élimination des débris neuronaux. Plus précisément, l’exposition à un régime obésogène régule à la baisse l’expression basale et induite par des blessures du récepteur phagocytaire associé à la glie, Draper.

Activation constitutive de la libération systémique d’insuline par Drosophile les cellules productrices d’insuline (IPC) imitent l’effet de l’obésité induite par l’alimentation sur l’expression de Draper gliale. En revanche, l’atténuation génétique de la libération systémique d’insuline par les CPI sauve la résistance à l’insuline gliale induite par le régime alimentaire et l’expression de Draper.

De manière significative, nous montrons que la stimulation génétique de la phosphoinositide 3-kinase (Pi3k), un effecteur en aval de la signalisation du récepteur de l’insuline (IR), sauve les anomalies gliales induites par un régime riche en sucre (HSD).

Par conséquent, nous établissons que les régimes obésogènes altèrent la fonction phagocytaire gliale et retardent l’élimination des débris neuronaux.