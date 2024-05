Les régimes riches en flavonoïdes pourraient contribuer à réduire les risques

Partager sur Pinterest Des recherches récentes ont établi un lien entre les aliments et les boissons riches en flavonoïdes, tels que le thé noir et vert, et un risque plus faible de diabète de type 2. Crédit image : Stefania Pelfini, La Waziya Photography/Getty Images. De nouvelles recherches ont révélé qu’augmenter la consommation d’aliments riches en flavonoïdes peut réduire considérablement le risque de développer un diabète de type 2.

Cette forme de diabète constitue un problème de santé publique croissant, touchant plus de 400 millions de personnes dans le monde et contribuant à plus d’un million de décès chaque année, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les chercheurs ont analysé les données de 113 097 participants à la Biobanque britannique et ont découvert qu’une alimentation riche en flavonoïdes, en particulier à base d’aliments comme les baies, les pommes et le thé, est liée à une meilleure sensibilité à l’insuline et à une réduction du risque de diabète. Une nouvelle étude, publiée dans Nutrition et diabète a examiné le lien entre un régime alimentaire riche en flavonoïdes et l’apparition du diabète de type 2 au sein d’une large population au Royaume-Uni. Il est déjà connu qu’adopter une alimentation riche en aliments d’origine végétale diminue le risque de diabète de type 2. Cependant, les plantes regorgent de divers composés polyphénoliques qui diffèrent par leur biodisponibilité et leur bioactivité. Les flavonoïdes, une catégorie de composés polyphénoliques, sont divisés en six sous-classes principales : les flavanones, les flavones, les flavan-3-ols, les flavonols, les anthocyanes et les isoflavones. Il existe des preuves suggérant qu’un apport plus élevé en flavonoïdes peut conduire à une plus grande sensibilité à l’insuline Et un profil lipidique sanguin amélioré.

La nouvelle étude a impliqué 113 097 participants du Biobanque britanniqueune étude de cohorte à grande échelle basée sur la population qui a recruté plus de 500 000 adultes au Royaume-Uni entre 2006 et 2010. L’apport en flavonoïdes des participants a été évalué au moyen de deux ou plusieurs enquêtes alimentaires de 24 heures, qui ont été analysées à l’aide des bases de données du Département de l’Agriculture des États-Unis. Dix aliments riches en flavonoïdes ont été choisis en fonction de leur consommation quotidienne moyenne. Un score Flavodiet (FDS) a été calculé en additionnant les portions de ces dix aliments. Des analyses statistiques, tenant compte des facteurs de confusion potentiels, ont été réalisées pour évaluer la relation entre l’apport alimentaire en flavonoïdes et le développement du diabète de type 2. L’étude a révélé qu’une consommation plus élevée d’aliments riches en flavonoïdes était plus fréquente chez les participantes, les personnes âgées, celles qui étaient physiquement actives et celles ayant un niveau d’éducation plus élevé. L’apport quotidien moyen en flavonoïdes était de 805,7 milligrammes. Parmi les sous-classes de flavonoïdes, les polymères – y compris les proanthocyanidines – et les flavan-3-ols étaient les contributeurs les plus importants, représentant respectivement 67 % et 22 % de l’apport total. Le thé était la principale source de ces sous-classes. Les flavones, principalement dérivées des poivrons, sont celles qui contribuent le moins à l’apport total en flavonoïdes. Lors de l’analyse de l’association entre l’apport en flavonoïdes et le risque de développer un diabète de type 2, l’étude s’est ajustée aux caractéristiques démographiques et au mode de vie des participants. Il a été constaté qu’un score Flavodiet (FDS) plus élevé – équivalent à la consommation de six portions d’aliments riches en flavonoïdes par jour – était lié à un risque 28 % inférieur de développer un diabète de type 2 par rapport à un FDS inférieur d’une portion par jour. L’étude a révélé que chaque portion quotidienne supplémentaire d’aliments riches en flavonoïdes réduit le risque de diabète de 6 %, 4 portions de thé noir ou vert par jour étaient associées à un risque inférieur de 21 %, 1 portion par jour de baies était associée à un risque de 15 %. un risque de diabète plus faible, et 1 portion de pommes par jour était associée à un risque inférieur de 12 %.

L’analyse a identifié l’indice de masse corporelle (IMC), le facteur de croissance analogue à l’insuline 1 (IGF-1), la protéine C-réactive, la cystatine C, l’urate, la gamma-glutamyl transférase (GGT) et l’alanine aminotransférase (ALT) comme médiateurs potentiels. Les résultats suggèrent qu’un régime riche en flavonoïdes a un impact positif sur la gestion du poids, le métabolisme du glucose, l’inflammation et les fonctions rénales et hépatiques, contribuant ainsi à réduire le risque de diabète de type 2. Les flavonoïdes, en particulier les anthocyanes, les flavan-3-ols et les flavonols, améliorent la sécrétion et la signalisation de l’insuline, ainsi que le transport et le métabolisme du glucose. Cependant, les résultats de l’étude pourraient ne pas être généralisables aux populations non européennes, car la population étudiée était composée d’adultes britanniques d’âge moyen. Deux experts, non impliqués dans cette recherche, se sont entretenus avec Actualités médicales aujourd’hui sur ses conclusions. Megan Hilbert, RDNune diététiste professionnelle spécialisée dans la nutrition pour la santé intestinale et l’axe intestin-cerveau, a déclaré MNT que « ces résultats aident à confirmer une grande partie de ce que nous comprenons sur la physiopathologie du diabète de type 2 ». « Cette étude confirme l’impact des flavonoïdes sur ce point, en raison de leur capacité à aider à réduire l’inflammation et même à aider ceux qui en consomment beaucoup à maintenir un poids santé », a-t-elle expliqué. « Ces résultats montrent que l’apport de flavonoïdes peut aider à réduire l’excès de tissu adipeux qui peut être pro-inflammatoire, ainsi qu’à réduire le tissu adipeux qui entoure le tissu musculaire lisse, permettant ainsi à davantage de glucose sanguin d’être absorbé par lesdites cellules musculaires », a ajouté Hilbert. « Ces changements aident l’organisme à traiter plus efficacement la glycémie, ce qui réduit le risque de développer un diabète de type 2 », a-t-elle déclaré. « Ce que j’ai vraiment apprécié dans cette étude, c’est que différents flavonoïdes ont été comparés et que les données ont montré que certains flavonoïdes avaient un impact plus important sur la réduction du diabète, et que certains aliments en particulier semblaient avoir un effet plus protecteur que d’autres. Ces découvertes spécifiques peuvent jouer un rôle énorme dans l’éducation des patients sur les recommandations diététiques. – Megan Hilbert, RDN Kelsey Costa, MS, RDNdiététiste nutritionniste et fondateur de Dietitian Insights, est d’accord, notant que « étant donné les propriétés bien documentées des flavonoïdes effets antidiabétiques les résultats de la présente étude ne sont pas surprenants. Selon Costa, le rôle des flavonoïdes dans le contrôle de la glycémie pourrait également expliquer leur lien avec un risque moindre de diabète : « Les flavonoïdes peuvent aider à prévenir et à gérer le diabète et ses complications en régulant le métabolisme du glucose, en améliorant la signalisation et la sécrétion de l’insuline et l’activité des enzymes hépatiques, en réduisant le stress oxydatif et en optimisant les profils lipidiques, qui, ensemble, améliorent l’obésité, la glycémie, l’inflammation chronique et les reins et la fonction hépatique. » « Cependant, la grande cohorte de la biobanque britannique et un suivi substantiel ajoutent des preuves supplémentaires à l’appui du rôle protecteur des flavonoïdes dans la prévention du diabète de type 2 », a-t-elle averti.

En outre, elle a souligné que « la communauté scientifique continue de découvrir les effets nocifs de la consommation d’alcool, notamment son association avec une inflammation systémique, une prise de poids et des perturbations du métabolisme des graisses, qui peuvent à terme contribuer au développement du diabète de type 2 ». « Par conséquent, je suis heureux que cette étude ait pris en compte la consommation totale d’alcool des participants lors de l’examen de la relation entre la consommation de flavonoïdes et le risque de diabète de type 2 lors de leur évaluation initiale, puis a réévalué les données en excluant le vin rouge du score du régime flavonoïde pour déterminer si les résultats seraient différents », nous a dit Costa. Elle a en outre souligné que «[t]Son approche leur a permis d’isoler les effets des flavonoïdes sans l’influence de l’alcool et de montrer que l’association protectrice entre la consommation de flavonoïdes et le risque de diabète de type 2 restait significative sans aucune consommation de vin rouge. « Nous découvrons que ne pas consommer d’alcool est meilleur pour la santé dans tous les domaines, plusieurs études soulignant que même une consommation modérée d’alcool peut avoir des effets néfastes sur la santé. Il est donc essentiel de tenir compte de la consommation d’alcool lors de l’évaluation de l’impact d’autres régimes alimentaires. facteurs. » – Kelsey Costa, RDN