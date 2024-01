Les régimes qui ne sont pas « médicalement nécessaires » causent des dommages à vie, selon une étude

Santé





Les experts préviennent que les régimes qui ne sont pas « médicalement nécessaires » peuvent « causer de réels dommages aux gens » et susciter une « lutte permanente » contre leur poids.

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Qualitative Health Research, a révélé que les régimes yo-yo ou les cycles de poids peuvent avoir des effets négatifs à long terme sur les personnes au régime.

“En fin de compte, cette étude nous dit que le cycle de poids est une pratique négative qui peut causer de réels dommages aux gens”, Lynsey Romo, professeur agrégé de communication à l’Université d’État de Caroline du Nord et co-auteur de l’étude, a déclaré dans un communiqué.

« Nos résultats suggèrent qu’il peut être préjudiciable pour les gens de commencer un régime à moins que cela ne soit médicalement nécessaire. Suivre un régime pour répondre à certaines normes sociétales perçues a par inadvertance exposé les participants à des années de honte, d’insatisfaction corporelle, de malheur, de stress, de comparaisons sociales et de préoccupations liées au poids.

Le régime yo-yo ou le cycle de poids se produit lorsque les personnes au régime se laissent entraîner dans un cycle de régime, reprenant le poids qu’elles ont perdu – ou plus – les poussant à suivre un régime à nouveau, généralement avec des termes plus extrêmes.

Le régime yo-yo ou le cycle de poids se produit lorsque les personnes au régime se laissent entraîner dans un cycle de régime, reprenant le poids qu’elles ont perdu – ou plus – les poussant à suivre un régime à nouveau, généralement avec des termes plus extrêmes. Getty Images

Le problème « fait partie intégrante de la culture américaine, avec des régimes à la mode, des plans ou des médicaments pour perdre du poids rapidement, normalisés à mesure que les gens poursuivent leurs idéaux de beauté », a déclaré Romo.

L’équipe de recherche de l’Université d’État de Caroline du Nord a mené des entretiens approfondis avec 36 adultes – 13 hommes et 23 femmes – qui avaient fait l’expérience d’un cycle de poids.

“La grande majorité des participants n’ont pas commencé à suivre un régime pour des raisons de santé, mais parce qu’ils ressentaient une pression sociale pour perdre du poids”, a noté Romo.

Cette pression sociale a poussé les gens à tenter de suivre une longue liste de régimes amaigrissants et de comportements qui n’étaient pas médicalement conseillés.

“Nos résultats suggèrent qu’il peut être préjudiciable pour les gens de commencer un régime à moins que cela ne soit médicalement nécessaire”, a déclaré Lynsey Romo, co-auteur de l’étude. Getty Images

De nombreux participants ont admis avoir des comportements désordonnés en matière de gestion du poids, tels que des crises de boulimie ou une alimentation émotionnelle, la restriction de la nourriture et des calories, la mémorisation du nombre de calories, le stress sur ce qu’ils mangeaient et leur poids.

La plupart d’entre eux ont eu recours à des solutions miracles (telles que des régimes faibles en glucides ou des médicaments diététiques), à la suractivité physique et à l’évitement des événements sociaux liés à la nourriture.

Bien que les participants aient utilisé une grande variété de stratégies de perte de poids, la plupart ont repris la totalité, sinon plus, des kilos qu’ils avaient initialement perdus, car ces régimes et comportements sont devenus « non durables ».

La pression sociale a poussé les gens à tenter de suivre une longue liste de régimes amaigrissants et de comportements qui n’étaient pas médicalement conseillés. Getty Images/iStockphoto

Pour ajouter à cela, les gens avaient alors honte lorsqu’ils reprenaient du poids et finissaient par se sentir moins bien dans leur peau qu’avant de commencer un régime.

Cela les a ensuite poussés à adopter des comportements de plus en plus extrêmes pour tenter de perdre plus de kilos.

Les rares personnes qui ont réussi à briser le cycle des régimes yo-yo l’ont fait en adoptant des comportements alimentaires sains – comme avoir une alimentation bien équilibrée et manger quand ils ont faim – plutôt qu’en essayant de contrôler étroitement leurs habitudes alimentaires.

“La combinaison de schémas de pensée enracinés, d’attentes sociétales, d’une culture alimentaire toxique et d’une stigmatisation omniprésente liée au poids rend difficile pour les gens de sortir complètement du cycle, même lorsqu’ils le souhaitent vraiment”, a déclaré Romo. Getty Images

Ce qui est également inquiétant, c’est que de nombreux « participants ont qualifié l’expérience de dépendance ou de cercle vicieux ».

“Presque tous les participants à l’étude sont devenus obsédés par leur poids”, a déclaré Katelin Mueller, co-auteur de l’étude.

La perte de poids est devenue une partie si prédominante de la vie de ces personnes qu’elles ont été distraites ou dissuadées de passer du temps avec leurs amis et leur famille pour réduire la tentation de rompre leur régime.

“La combinaison de schémas de pensée enracinés, d’attentes sociétales, d’une culture alimentaire toxique et d’une stigmatisation omniprésente liée au poids rend difficile pour les gens de sortir complètement du cycle, même lorsqu’ils le souhaitent vraiment”, a déclaré Romo.

“Une fois qu’un régime a commencé, il est très difficile pour de nombreuses personnes d’éviter une lutte permanente contre leur poids.”











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo